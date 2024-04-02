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MLB／開季5戰13次失誤好難堪！ 運動家教頭也沒有答案

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家今天單場5失誤，開季5戰已累積13次失誤。 美聯社
運動家今天單場5失誤，開季5戰已累積13次失誤。 美聯社

運動家今日在主場迎戰紅襪創下難堪紀錄，前三局就發生5次失誤，比全場4支安打還多，最終以0：9慘敗紅襪，更慘的是開季合計13次失誤是全大聯盟最多，前5戰都有失誤也是1995年的白襪隊後首見。

第一局運動家失誤就開張，捕手蘭利斯（Shea Langeliers）在抓盜壘時傳二壘發生暴傳，隨後紅襪靠卡薩斯（Triston Casas）適時安打攻得1分。

第2局則是2失誤，紅襪日籍好手吉田正尚選到保送後，瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲中外野飛球，運動家中外野手布雷戴（JJ Bleday）發生守備失誤，讓紅襪無人出局攻占二、三壘。接著紅襪打者瑞法拉（Ceddanne Rafaela）擊出右外野飛球形成高飛犧牲打，但運動家右外野手布雷戴（JJ Bleday）回傳本壘發生暴傳，紅襪靠著這顆飛球得到2分。

來到第3局惡夢仍未結束，運動家一壘手諾達（Ryan Noda）傳球失誤，投手博伊爾（Joe Boyle）牽制二壘也暴傳，讓紅襪單局4安灌進5分，前三局全隊瘋狂5次失誤讓紅襪輕鬆得到8分，比賽也就此定調。

根據《美聯社》報導，前一次單一球隊在前3局就有5失誤的是2017年的水手隊，而開季5戰場場都有失誤，則是1995年的白襪隊，當年他們比運動家更遭，5戰就有18次失誤。

談到開季球隊守備斷線，總教練柯塞 (Mark Kotsay)表示，「我真希望現在就能在防守端找到解答，我們必須變得更好，這就是我現在能說的。如果你季前告訴我，我們在前5戰的防守會這麼糟糕，我肯定會說你完全錯了，現在就讓我們看看球員們明天會怎麼反彈吧。」

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