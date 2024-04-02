MLB／無懼菜英文 今永昇太不靠翻譯就攻略隊友的心

日籍左投今永昇太以4年5300萬美元保證薪資的合約加入小熊隊，今天在初登板就令人驚艷，先發6局僅被敲2安打、無失分，狂飆9次三振，幫助小熊以5：0擊敗洛磯隊，不僅獲讚是「真貨」，隊友們也對他積極融入新環境豎起大拇指。

今永的初登板獲得無數好評，總教練康索（Craig Counsell）提到他的適應能力，注意到自己的直球在面對大聯盟打者所需做的修正，今天就看到成效，「他有能力做出修正，而今天還只是他的第一場出賽。」

總管霍耶爾（Jed Hoyer）提到，大聯盟的好球帶左右寬度大於上下，「我知道他在春訓時有嚇到，有些在日本不是好球的球，在這裡卻獲判好球，而他的優勢之一就是他的四縫線直球可以利用這點。」

不只場上，今永對於在美國的新生活也展現超強適應力，大聯盟官網報導中提到，非受訪場合，今永試著不靠翻譯與隊友溝通，讓自己的英文可以學得更快，已有隊友稱讚起他的幽默感；看到隊友常常丟足球玩，他自己跑到大賣場Target也買了一顆。

2022年曾經旅韓效力韓華鷹隊的陶克曼（Mike Tauchman），相當有感今永對於融入團隊的努力，他說儘管今永的英文感覺還是初學者的程度，「但你能看到他真的很努力，這不是容易的事，但我認為他做得很好。」

陶克曼指出，「看得出來，他將融入團隊視為重要的事，整個春訓期間都很積極與隊友相處，試著和大家打鬧在一起，他真的很有趣，所以我們也都很想更認識他。」