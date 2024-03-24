快訊

每天洗幾次臉對臉部肌膚最好？皮膚科醫師絕不會做的3大傷皮膚NG行為

蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平迎接高速公路大戰 首次回到安納罕受矚目

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
籌組豪華陣容的道奇迎接即將來臨的本土開幕戰。 歐新社
籌組豪華陣容的道奇迎接即將來臨的本土開幕戰。 歐新社

道奇隊21日結束南韓之旅，回到美國後休兵3天，明天開始將和天使隊進行洛杉磯「高速公路大戰」，大谷翔平也會恢復出賽，再次對戰老東家，全力備戰29日開打的本土開幕戰。

道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋對決兩場，打成1勝1敗平手，大谷合計10打數3安打，攻下兩分打點、跑回1分、盜壘成功1次，儘管受到貼身翻譯水原一平醜聞的困擾，打擊表現仍有一定水準。

道奇、天使明起展開系列賽，也是新球季開打前，兩隊最後3場熱身賽；道奇擁有前兩場主場，最後一戰移師安納罕，將是大谷轉隊後首次回到過去6年最熟悉的球場，將再度成為焦點話題。

天使今天在仙人掌聯盟最後一場熱身賽以5：11不適運動家隊，帶著13勝2和14敗離開亞歷桑納州，不過總教練華盛頓（Ron Washington）提早一天離開，將在洛杉磯對道奇3連戰決定開季26人名單。

天使官網指出，球隊在亞利桑納州度過平安無事的時光，這是一件好事，離開時沒有任何重要球員受傷，華盛頓認為明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）的上壘率高，可能從中心棒次調上開路先鋒。

大聯盟本土開幕戰29日全面開打，30隊都會出賽，道奇將在主場對紅雀隊展開4連戰，天使作客巴爾的摩對金鶯隊進行3連戰。

天使 運動家 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平意外捲入醜聞增添人性 正對美式胃口沒扣分

MLB／大谷翔平離開首爾畫面曝光 與妻子有說有笑翻譯換了人

MLB／美媒籲大谷翔平：該長大了 水原醜聞是警鐘

MLB／美媒指水原一平專訪時說謊 大谷翔平最後關頭才知不對勁

相關新聞

MLB／水原一平為何能積欠龐大賭債？莊家：他是大谷好友

道奇隊日籍球星大谷翔平的翻譯水原一平爆出非法賭博，外界好奇，年薪不算高的水原為何能積欠450萬美元的龐大債務，接受水原下...

MLB／菊池、前田合力上演失分秀 先發對決加起來失14分

藍鳥隊今天兵分兩路進行熱身賽都吞敗，在主場對老虎隊之戰形成菊池雄星、前田健太先發對決場面，結果兩人都挨打，加起來一共掉了...

MLB／大谷翔平迎接高速公路大戰 首次回到安納罕受矚目

道奇隊21日結束南韓之旅，回到美國後休兵3天，明天開始將和天使隊進行洛杉磯「高速公路大戰」，大谷翔平也會恢復出賽，再次對...

MLB／新球季開打倒數5天 藤浪晉太郎被大都會下放3A

大聯盟本土開幕戰開打倒數5天，大都會隊日籍投手藤浪晉太郎無緣進入開季名單，今天遭下放3A，確定從小聯盟展開新球季。

MLB／加盟紅雀一球未投就進傷兵 葛雷：慢慢來比較快

紅雀隊新賽季開大約網羅的強投葛雷（Sonny Gray）春訓期間不慎拉傷腿筋，由於調整進度落後，無法趕上下周的開幕戰，不過他受訪時表示目前復原進度良好，預計將進行至少3場復健賽，有望在4月初回歸大聯盟

MLB／金鶯狀元新賽季小聯盟出發！總管說這2點還需練練

去年獲得美聯東區龍頭的金鶯隊今天公布開季26人名單，令人出乎意料的是，百大新秀榜首哈勒戴（Jackson Holliday）並沒有列入其中，也意味著他將從小聯盟3A開季，總管艾利亞斯（Mike Eli

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。