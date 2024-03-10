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MLB／剪髮剃鬍後4局5K無失分 米納亞：沒髮干擾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大都會投手米納亞（Sean Manaea）3月3日先發2.2局被敲7支安打掉3分，今天4局無失分僅被敲2安，最大差異在哪？他把留了4年的長髮剪掉了，米納亞說：「再也不會被頭髮干擾了。」

春訓首戰表現不佳，米納亞也乾脆換了新造型，過去一頭蓬鬆長髮加上落腮鬍是招牌，他在3月6日把頭髮剪短、鬍子刮掉，露出乾淨的面孔，判若兩人。

今天米納亞表現也判若兩人，先發4局投出5次三振，只被敲2支安打，另有3次保送無失分，防禦率下修到4.05，幫助大都會隊以9：3擊敗紅雀隊。

外界自然好奇，新髮型是不是有幫助？米納亞說：「對啊，新髮型、新的我。我希望持續朝這個方向前進，投起來真的輕鬆多了，不會再被頭髮遮住視線，也比較涼爽，整體來說，真的舒服。」

總教練門多薩（Carlos Mendoza）則指出，關鍵在於球速跟控球，米納亞今天最快球速來到95哩，「他能夠攻擊好球帶，運用各種球路，對他來說這是一場好比賽。」

大都會隊因千賀滉大趕不上開季，目前先發輪值僅昆塔納（Jose Quintana）、塞佛里諾（Luis Severino）鎖定兩席，米納亞在競爭行列中。

米納亞去年在巨人隊出賽37場，其中10場先發，投出7勝6敗1救援、防禦率4.44成績，季後與大都會隊簽下2年2800萬美元合約，在新球隊展開新生活。

大都會 球速

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