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MLB／大都會引進啦啦隊遭質疑 老闆酸回「本質迷」
大都會隊決定在今年球季加入啦啦隊「Queens Crew」，消息一出掀起紐約球迷討論，其中包括來自洋基球迷的批評，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）酸溜溜回應，差點忘了棒球迷有多「本質」。
「Queens Crew」包括19名成員，預計每場主場賽事安排10人，將在局間進行舞蹈演出，比賽期間則會在走道上帶動球迷氣氛。
大都會並非第一支設置啦啦隊的球隊，勇士、太空人、馬林魚隊都已有啦啦隊，但因是紐約球隊引起的討論也似乎確實大一些。近日一則洋基球迷留言就進入柯恩眼簾，留言寫著：「這是棒球，不是NBA或NFL，比賽沒有中場時間，我不知道搞這個有什麼意義？」
柯恩沒好氣回應，「真是絕妙的觀點，我都忘了比起其他運動，棒球迷有多嚴肅。」
Queens Crew的負責人唐林（Trisha Donlin）表示，「當然會有些長年看球的球迷不想改變，但我們抱持樂觀，認為球迷會開始接受這些改變。」
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