日籍球星大谷翔平繼以史上最大約加盟道奇隊後，今再度傳出休賽季震撼彈，於個人Instagram上宣布自己結婚的喜訊，正式邁入人生新階段，過去在球場上無限風光，但場外幾乎沒有緋聞的他如今解鎖另一項人生成就，過去17歲時寫下的「野球人生規劃表」再度被挖出，引起網友熱議。

大谷翔平發文表示，「我要向所有朋友和球迷宣布一項消息，我不只在道奇展開職業生涯新篇章，還和來自我祖國的日本人展開新生活，她對我來說非常特別，我想讓大家知道，我現在已經結婚了。我對未來感到興奮，感謝您們的支持。」

大谷翔平的婚訊無疑震驚全棒壇，更讓無數「大谷太太」女球迷心碎，「大谷翔平」、「大谷桑」、「日本人女性」、大谷愛犬「Dekopin」等關鍵字都衝上社群平台X的全球熱搜，全球前10名中就有9個和大谷的結婚消息有關係。

有球迷指出，過去日本明星宣告結婚都導致隔天日本股市大跌，包含新垣結衣、福山雅治、北川景子等人都無一倖免，大谷會對日經指數帶來多少動盪值得關注。

除此之外，網友們也翻出大谷翔平17歲時寫下的「野球人生規劃表」，發現他除了照規劃站穩大聯盟、參戰經典賽拿下MVP，又完成了一項人生大目標，原本寫道「26歲拿下世界大賽冠軍並結婚」的他，如今雖遲了一點，但還是在29歲完成終生大事，本季效力的道奇隊也被外界認為是冠軍強力候選人。

除了棒球方面的目標，大谷翔平對於家庭的規劃包括「28歲兒子出生」、「31歲第二胎女兒出生」、「33歲第二個兒子出生」、「57歲迎來退休生活」，顯然有著當三寶爸的規劃，也讓球迷們笑稱「大谷第一胎得是雙胞胎才能趕上進度。」