快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不愛兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎 有人擔心明天日本股市

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天在社群網站宣布已結婚消息，並提到對方是一名日本女性，消息震驚全球，許多網友第一時間獻上祝福，但也有一些「大谷太太」粉絲哀嚎，「明天請假不上班了」。

大谷翔平發表結婚訊息後，日本網路社群立刻被洗版，網友紛紛恭喜他，許多人稱讚大谷保護女方隱私的做法，也有人開玩笑表示，「我以為他對棒球以外的事都不感興趣」、「是不是想專心打球才選擇4年才能慶祝一次的日子結婚？」、「最厲害的是，直到結婚前都沒被狗仔拍到」。

不過也有網友哀號，「今天不是愚人節...」、「明天請假不上班了」、「你應該嫁給我」、「彷彿聽到全世界女性的哀鳴」、「開放世界各地的大谷老婆崩潰」。

值得一提的是，過往日本大咖男星或女星宣布結婚後，日本股市都會出現大跌現象，女星石原聰美當年結婚時，東京證券交易所系統更是直接故障，全天暫停交易，因此許多網友也好奇明天日本股市會發生何事。

大谷翔平

相關新聞

MLB／震撼彈！大谷翔平宣布結婚 對象成謎只知是日本女性

大谷翔平今天在個人社群網站發布震撼彈，宣布自己已結婚，對象是日本女生。 大谷翔平發文表示，「我要向所有朋友和球迷宣布一項消息，我不只在道奇展開職業生涯新篇章，還和來自我祖國的日本人展開新生活，她

MLB／大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎 有人擔心明天日本股市

大谷翔平今天在社群網站宣布已結婚消息，並提到對方是一名日本女性，消息震驚全球，許多網友第一時間獻上祝福，但也有一些「大谷太太」粉絲哀嚎，「明天請假不上班了」。 大谷翔平發表結婚訊息後，日本網路社

MLB／山本由伸初登板2局王牌身手 忘記出局數被大谷虧

頂著日本最強投手頭銜來到美職的山本由伸，加入道奇隊後的熱身賽初登板在今天亮相，面對遊騎兵隊，先發2局投出3K，被敲1支安...

MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭：應要休息3到8周

光芒對旅美好手張育成今天在春訓熱身賽第二場先發，首打席揮棒時突然感到疼痛，不得不提前退場，後續診斷原因為左腹斜肌拉傷，可...

MLB／紅襪蝴蝶球大師5個月前才去世 妻子也因癌症離世

紅襪隊「蝴蝶球」名投威克菲德（Tim Wakefield）去年10月因腦癌離世，享年57歲。沒想到他的遺孀史黛西（Stacy Wakefield）近日也因胰臟癌病逝。 威克菲德的家人透過紅襪球團

MLB／金鶯網羅前勇士王牌當福袋 再補二壘金手套王寇頓

金鶯隊今天確定以小聯盟合約簽下前勇士隊王牌投手德黑蘭（Julio Teheran）及金手套二壘手王寇頓（Kolten Wong），都附帶大聯盟春訓邀請。 現年33歲的德黑蘭效力勇士9年期間，曾兩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。