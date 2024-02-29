MLB／大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎 有人擔心明天日本股市

大谷翔平今天在社群網站宣布已結婚消息，並提到對方是一名日本女性，消息震驚全球，許多網友第一時間獻上祝福，但也有一些「大谷太太」粉絲哀嚎，「明天請假不上班了」。

大谷翔平發表結婚訊息後，日本網路社群立刻被洗版，網友紛紛恭喜他，許多人稱讚大谷保護女方隱私的做法，也有人開玩笑表示，「我以為他對棒球以外的事都不感興趣」、「是不是想專心打球才選擇4年才能慶祝一次的日子結婚？」、「最厲害的是，直到結婚前都沒被狗仔拍到」。

不過也有網友哀號，「今天不是愚人節...」、「明天請假不上班了」、「你應該嫁給我」、「彷彿聽到全世界女性的哀鳴」、「開放世界各地的大谷老婆崩潰」。

值得一提的是，過往日本大咖男星或女星宣布結婚後，日本股市都會出現大跌現象，女星石原聰美當年結婚時，東京證券交易所系統更是直接故障，全天暫停交易，因此許多網友也好奇明天日本股市會發生何事。