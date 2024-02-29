MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

大谷翔平今天宣布結婚，只說對象是日本女性，更讓許多粉絲好奇。大谷曾在節目上說很欣賞「天才童星」蘆田愛菜，但他強調自己不是「蘿莉控」。日媒則爆料，大谷翔平的父母曾聲稱，大谷不能娶女演員或女主播，運動員是最合適人選。

大谷翔平總是專注在棒球事業，與娛樂圈很少來往，過去有日媒爆料他的緋聞對象，最終都沒有下文，包含電視台主播久慈曉子、加藤綾子、市野瀬瞳；女模朝比奈彩及中条Ayumi等人。

2016年大谷翔平曾在接受訪問時，被問到喜歡的女性類型，他的答案竟是當時才12歲的童星蘆田愛菜，儘管大谷事後解釋自己不是「蘿莉控」，是因為一直被問感情覺得煩，才給出這答案，不過每當大谷有緋聞出現時，蘆田愛菜仍總是被提及，如今她已經19歲，符合日本法定結婚年齡。

日媒《週刊女性》則指出，大谷翔平個性十分低調，時間全花在練球，不愛社交且不碰女色。甚至有傳聞，大谷翔平和父親訂下5年禁慾之約，全心投入在棒球。報導分析，身為大谷翔平妻子要照顧運動員身體和心理健康，還要有英文與社交能力，才能幫助大谷在大聯盟更順利。

報導還提到優生學，大谷父母也希望兒子另一半是運動員，文中寫道，「世界一流運動員的父母通常也是運動選手，例如大谷的父親是棒球員、媽媽是羽球員。」