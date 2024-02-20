MLB／張育成在光芒拚出線機會高 包括先發游擊都有缺

張育成確定延續旅美生涯，與光芒隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，他也透過社群報喜：「RAYS YU IS COMING」；光芒主戰游擊手法蘭柯（Wander Franco）深陷桃色醜聞，今天無意外並未向春訓基地報到，也讓光芒的開季名單產生更大懸念。

等到各隊紛紛開訓，終於傳出張育成新東家確定的好消息，他已赴位於佛州夏洛特港的光芒春訓基地報到，張育成也留言向球迷表示，「現在我在佛羅里達準備春訓，請大家持續為我加油。」

光芒連5年打進季後賽，已被認證是強隊之一，但相比往年，今年開季名單將有更多位置開放競爭，光芒官網點名先發游擊手、後段輪值先發投手、牛棚都是有空缺的位置，也還需要尋覓捕手、內野、外野替補戰力，強化球隊戰力深度。

總教練凱許（Kevin Cash）也說：「今年春訓可能和以往有點不一樣，有更多的機會開放競爭，包括先發、後援投手和野手，我們會在接下來這段時間評估許多優秀選手。」

值得注意的是，法蘭柯去年因與未成年少女的桃色醜聞遭到停賽，案件仍在調查中，一如預期並未在報到日現身光芒基地，球團也僅回應他未報到、未多做說明。法蘭柯目前留在多明尼加，並未被准許入境美國，今年繼續放在限制名單的可能性極高。

凱許表示，面對法蘭科可能缺陣新賽季，球隊並沒有措手不及，「我們已經準備一段時間了，我們會專注在我們現有的選手，我們仍然擁有一支很棒的團隊，也很期待看到許多選手，這對我們會有幫助。」

張育成為內野工具人，在大聯盟4個位置都站過，以游擊68場最多，其他3個位置也都有各57場以上，增添自己在光芒出線的本錢。