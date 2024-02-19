MLB／道奇23日首場熱身賽對教士 大谷翔平確定不會亮相

大聯盟官辦熱身賽倒數，大谷翔平今天未參加實戰投打對決，熱身賽首秀也被擱置，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，23日對教士隊之戰，大谷不會亮相。

道奇23日作客教士春訓球場，展開大聯盟本季首場熱身賽，24日再回主場迎戰教士，兩隊將於3月20日前往南韓進行大聯盟海外開幕戰，20、21日在首爾高尺巨蛋進行2連戰。

大谷去年9月動刀治療肘傷，季後和道奇簽下10年7億美元空前合約，最快明年才會恢復投打「二刀流」，最近在春訓練打頻揮大棒，調整狀況不錯；羅伯茲強調，大谷在身體上的進步讓他深受鼓舞。

「他的進步超出我們任何人、也許不是自己的預期。」羅伯茲表示，大谷真的非常認真，因此進度超前，「當他開始參加仙人掌聯盟比賽意味什麼，我不知道答案，但他每一天都變得更好，感覺真的很棒。」

道奇從2013年起，已經連續11年闖進季後賽，今年將挑戰國聯西區3連霸，最大目標是隊史第8座世界大賽冠軍，大谷帶著兩座美聯MVP、去年全壘打王頭銜加盟，全力備戰3月20日在首爾對教士開幕戰。