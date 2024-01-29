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MLB／官網列出最具吸引力新增戰力 松井裕樹籠罩神秘感

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
28歲的松井裕樹今年轉戰教士隊。 美聯社
28歲的松井裕樹今年轉戰教士隊。 美聯社

大聯盟官網今天列出休季期間最具吸引力、非常有趣的新增戰力，一共挑出9名球員，教士隊日籍左投松井裕樹也在其中，認為這位28歲好手個子不高，卻是球威十足，從未見過像他這樣的球員。

松井過去效力日職樂天隊10年，生涯合計25勝46敗76中繼236救援、防禦率2.40，教士去年12月和他簽下5年2800萬美元合約，準備展開大聯盟首季。

官網指出，松井讓人感興趣有幾個原因，最明顯是這位頂尖後援投手籠罩一層神秘氣氛，近3季合計152局飆出214次三振，防禦率只有1.42，但大部分大聯盟球迷以前可能從未看過他投球。

其次，松井身高5呎8吋（日職官網登記身高174公分、體重74公斤），從他的身材和球路看來，以前沒看過這樣的人。

教士原「守護神」海德（Josh Hader）轉戰太空人隊，簽下5年9500萬美元合約，官網指出，他是自由球員市場後援投手的佼佼者，松井緊跟在後，未來將和蘇亞雷斯（Robert Suarez）、南韓右投高佑錫重組牛棚戰力，這個「三人組」有很多優點。

官網點名9位吸引球迷的新增戰力，都是透過自由球員市場或是交易加入新球隊，另8人是勇士隊外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）、紅襪隊內野手葛里森（Vaughn Grissom）、教士投手金恩（Michael King）、白襪隊投手費德（Erick Fedde）、光芒隊內野手卡巴耶羅（Jose Caballero）、藍鳥隊投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、光芒投手派比奧特（Ryan Pepiot）、小熊隊內野手布許（Michael Busch）。

教士 大聯盟 光芒

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