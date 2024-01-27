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日職／澄清佐佐木朗希不自私 羅德：我們也有失誤

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希的合約風波在昨天落幕，羅德隊宣布雙方達成簽約共識。 截圖自羅德官方X
佐佐木朗希的合約風波在昨天落幕，羅德隊宣布雙方達成簽約共識。 截圖自羅德官方X

「令和怪物」佐佐木朗希的合約風波在昨天落幕，羅德隊宣布雙方達成簽約共識，今天召開記者會說明疑雲，羅德隊球團本部長松本尚樹特別澄清，佐佐木朗希並非自私的球員，「我們也有失誤。」

佐佐木朗希的合約拖到今年才完成更新，外傳與他想前往大聯盟有關，佐佐木朗希今天表示：「我無法在公開場合發表評論，但對於媒體報導造成的誤解，讓球迷擔心了，這是我感到抱歉的地方。」

松本尚樹則是在記者會開始前就向媒體解釋：「有些報導說他自私或對球隊不尊重，事實並非如此，想要讓大家知道這點。」並補充：「我們也有失誤。」

對於想要提出入札、挑戰大聯盟一事，佐佐木朗希也表示，這個想法一直存在自己心中，也是在入隊當時就與球團討論，「未來還是會想要挑戰大聯盟，但先要好好準備眼前的2024年賽季。」

松本尚樹也證明，佐佐木朗希從一開始加入球隊，就懷抱挑戰大聯盟的夢想，「他不是去年球季突然提出，雙方對這件事一直有在長期的討論。」

去年是佐佐木朗希日職生涯第三個球季，在世界棒球經典賽2場先發，例行賽15場出賽拿下7勝4敗、防禦率1.78，不過中間遇到受傷三度中斷，投球局數91局作收，未達規定局數。

佐佐木朗希 大聯盟 羅德

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