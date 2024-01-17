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中職／中信兄弟簽2大聯盟+亞洲資歷投手 續約德保拉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟球團今天公布開季洋將陣容，新簽下在韓職拿下9勝的克迪（Kirkland McCarty）與具美職大聯盟資歷的投手猛登（Daniel Joseph Mengden）。 圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今天公布開季洋將陣容，新簽下在韓職拿下9勝的克迪（Kirkland McCarty）與具美職大聯盟資歷的投手猛登（Daniel Joseph Mengden）。 圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟球團今天公布開季洋將陣容，新簽下具美職大聯盟資歷的投手猛登（Daniel Joseph Mengden），以及在韓職拿下9勝的克迪（Kirkland McCarty），加上傷癒歸隊的象魔力、完成續約的德保拉，以4名洋投迎接新賽季。

將滿31歲的猛登屬於控球型的右投手，在2014年投入美國職棒選秀後，曾效力於運動家、皇家隊，也曾到韓國職棒起亞虎隊效力，累積6年的大聯盟出賽紀錄，繳出17勝21敗，生涯防禦率4.65、每局被上壘率1.318的成績，最近兩年都在美職出賽，去年在皇家及國民3A累積出賽28場，於49.2局投球中取得2勝3敗。

克迪今年28歲，是具有大聯盟經驗左投，2017年在美國職棒選秀會上被守護者隊簽下後，在大聯盟取得4勝3敗，2023年球季加入韓職SSG登陸者隊，出賽24場皆為先發，130局的投球局數9勝5敗，防禦率3.39、每局被上壘率1.30，並飆出單季116次三振的優異表現。

中信兄弟領隊劉志威表示，「德保拉與象魔力新賽季正式歸隊，幫助團隊的投手戰力注入強心針。今年球季再網羅猛登與克迪，兩位都是具有大聯盟與韓職經驗的投手，期待在他們加入團隊後，可以有效補強我們今年球季的投手戰力。」

象魔力去年4月因左手肘肌腱撕裂傷勢，只投1場就返美開刀治療，合約順延到今年執行，日前已經抵台報到，提早銜接春訓。

大聯盟 韓職 皇家

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