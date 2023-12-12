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MLB／大谷翔平明年仍穿17號？道奇官網推新商品暴雷

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇官網上架大谷新商品。 截圖自道奇官網
道奇官網上架大谷新商品。 截圖自道奇官網

大谷翔平日前以10年7億美元合約加盟道奇，儘管他尚未正式公布要穿幾號球衣，但道奇官網商城直接不演了，上架大谷新商品預購，球衣和T恤背號都是「17」號。

大谷職業生涯穿過3個背號，效力日職時承接前輩達比修有的11號戰袍，赴美加盟天使後改穿17號，國家隊則是穿16號致敬野茂英雄。

上季道奇11號是內野手羅哈斯（Miguel Rojas），16號是明星捕手史密斯（Will Smith），17號則是剛續簽的牛棚投手凱利（Joe Kelly）。據先前報導，凱利認為如果是為了大谷讓背號，他會感到非常榮幸，他昨天更幽默地說，「可以製作一件球衣，名字就叫『Joehei』。」

道奇官網商城今天公布大谷新商品預購，主場球衣和背號T恤都繡上17號，球衣價格為134.99美元（約新台幣4250元）、T恤則是39.99美元（約新台幣1259元）。

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平 道奇

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