MLB／大谷翔平力壓NBA球星 空降北美職業球員年薪榜第一

過去6年，大谷翔平從洛杉磯天使隊賺了4226萬美元，如今他將與道奇隊簽10年7億美元合約，平均年薪7000萬美元，奪下北美運動史最大合約，現役平均年薪排第1名。

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，同意10年7億美元（約新台幣221億元）合約。

這筆合約打破多項紀錄，不僅是美國職棒大聯盟MLB有史以來最鉅額合約，更是刷新北美職業運動史、全球運動史的合約金額紀錄。

29歲的大谷翔平將成為全世界最有錢的運動員之一。他的身價大幅飆漲，未來平均年薪7000萬美元（約新台幣22億元），1年薪水已經比過去6年效力天使隊全數的錢還多。

美聯社報導，大谷2018年起效力洛杉磯天使隊，當年簽約金231萬美元，之後每個球季的薪水分別是54萬美元、65萬美元、25萬美元（因疫情球季縮短）、300萬美元、550萬美元和3000萬美元，總共從天使隊領了4226萬美元薪資。

福斯運動網（FOX Sports）列出北美職業運動下個球季開始平均年薪最高的現役運動員前15名，大谷翔平7000萬美元空降第1名，這15人當中有10人是NBA球員、4人是美式足球NFL球員，大谷是唯一職棒球員。

全美年薪超過5000萬美元（約新台幣15億元）的15名運動員當中，排名第2的密爾瓦基公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）平均年薪6090萬美元。他與前東家拓荒者簽下2年1.22億美元合約，後來被交易到公鹿。

北美職業運動平均年薪榜第3名同樣來自公鹿隊，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）簽下3年1.77億美元，平均年薪5900萬美元。

接下來幾名都來自NBA，湖人隊戴維斯（Anthony Davis）5900萬美元、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）5770萬美元、太陽隊布克（Devin Booker）5570萬美元、灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）5570萬美元、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）5520萬美元。

NFL首位上榜的是辛辛那提孟加拉虎隊四分衛巴羅（Joe Burrow）平均年薪5500萬美元。

巴羅之後為勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的5380萬美元、76人隊安比德（Joel Embiid）5330萬美元、NFL洛杉磯閃電四分衛赫柏特（Justin Herbert）5250萬美元、NFL巴爾的摩烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）5200萬美元、NFL費城老鷹赫茲（Jalen Hurts）5100萬美元、鳳凰城太陽隊比爾（Bradley Beal）5020萬美元。

若以合約總額計算，大谷翔平這筆10年7億美元合約，同時也是全球運動史金額最大的合約，擠下足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的4年6.74億美元合約。

全球職業運動合約總額第3名同樣來自足球界，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）簽2.5年5.36億美元合約，排名第4的是NFL堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下的10年4.5億美元合約。