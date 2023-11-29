MLB／小資釀酒人精打細算 擬用破紀錄合約綁小聯盟19歲大物

根據《The Athletic》報導，一向精打細算的釀酒人隊正在與大聯盟百大新秀榜眼、隊內頭號新秀喬里奧（Jackson Chourio）談延長合約，據悉，價碼將打破大聯盟一球未打就續約的新秀紀錄。

本季釀酒人隊團隊薪資在全大聯盟排名第19，一向不願意在自由市場花大錢補強的他們，轉而將目光放在綁住頂級新秀上，過去包含阿什比（Aaron Ashby）、培洛塔（Freddy Peralta）等人都被提前續約。

要到明年才滿20歲的外野手喬里奧是隊內頭號新秀，放眼全大聯盟也僅次於金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday），釀酒人隊史從來沒有排名這麼高的新秀，來自委內瑞拉的他今年在2A和3A合計128場出賽，繳出22轟、44盜全能表現，攻擊指數為.805，過去兩個賽季都被票選為釀酒人小聯盟年度最佳球員，預計明年就有機會在大聯盟亮相。

歷史上僅有5名球員能在登陸大聯盟前與球隊達成續約，為2014年的辛格頓（Jon Singleton）、2018年的金格利（Scott Kingery）、2019年的希曼尼茲（Eloy Jimenez）和懷特（Evan White）以及2020年的羅伯特（Luis Robert Jr.），目前最高紀錄則為羅伯特的6年5000萬美元。

外界預期這筆續約預計在下週冬季會議時就能達成共識，目前釀酒人外野人手不少，除了前MVP葉力奇（Christian Yelich），曾來台打過經典賽的弗里利克（Sal Frelick）、米契爾（Garrett Mitchell）、威莫（Joey Wiemer）也都是入選過百大新秀的潛力打者。