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中職／江少慶牛棚進度揭曉 丘總：往好的方向走

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊王牌投手江少慶今天進牛棚練投，進度來到2組、15球，今年球季提前結束，開始備戰明年賽季，總教練丘昌榮說：「往好的方向去走。」

江少慶因右手肘內側韌帶損傷，自6月23日後未曾出賽，評估不需開刀而採取施打PRP治療，近期確定趕不上在球季尾聲歸隊，展開復健課表。

丘昌榮表示：「少慶已經開始投球，未來行程表還是要看防護員這邊安排的進度，以及他投完之後的回饋，有開始投球就是好事。」

富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影

江少慶則表示，目前已經投過4次牛棚，以直球為主，狀況都越來越好，「現在就是每一天看身體的狀況，投球上還是有些不穩，技術上仍需要調整。」

去年球季江少慶曾投到120局的規定局數，今年遇到傷勢影響，12場出賽投了64局作收，防禦率3.66是不錯的成績，另有63次三振。

回顧今年賽季，江少慶表示：「還有進步空間，可惜下半季遇到手肘的狀況，球員都不會想遇到，現在就是好好復健，新的身體去面對新的球季。」今年休賽季江少慶會配合復健加強手部肌群，其他就照原本的規劃「全面強化」。

富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影

江少慶 牛棚 丘昌榮

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