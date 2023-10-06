MLB／大都會總管艾普勒請辭 參雜大聯盟調查因素
大都會隊近日迎來新任棒球營運總裁史登斯（David Stearns），原任總經理艾普勒（Billy Eppler）也在今天決定請辭，雖然是為了留給史登斯發揮空間，但紐約郵報指出，其中也有大聯盟近期將調查不當使用傷兵名單的因素。
大都會隊在10月2日宣布史登斯的正式加入，擔任球隊操盤手，當時就有媒體關心艾普勒的去留，老闆柯恩（Steve Cohen）原本指出艾普勒會轉換角色繼續留在球隊，如今卻確定離開。
「我希望能留給史登斯一塊乾淨的版圖。」艾普勒說：「這就代表我必須要下台，我對於大都會球團只有祝福。」柯恩也感謝艾普勒在去年打造出一支101勝的球隊，也接受他的決定，「他認為這對所有人來說最好，讓史登斯擁有完整的領導權，我也代表大都會隊祝福他。」
然而根據紐約郵報報導，大聯盟決定調查大都會隊不當使用傷兵名單的問題，近期通知球團此事後，艾普勒也決定請辭，避免留下成為史登斯行政團隊一員，反而分散了焦點，雖然尚未接受質詢，但艾普勒會配合大聯盟的調查。
對於紐約郵報的進一步詢問，艾普勒拒絕作出回應，而大都會隊則表示，不會對任何大聯盟進行中的調查做出回應。
48歲的艾普勒曾擔任過洋基隊、天使隊總管，2021年底加入大都會，去年球季幫助大都會打造出百勝隊伍並晉級季後賽，今年開季26人名單總薪資來到誇張的3.31億美元（約107億台幣），然而戰績僅75勝87敗無緣季後賽。
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