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MLB／季後賽1日4隊打包 遊騎兵被看好

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
遊騎兵隊在外卡戰連兩勝光芒隊，球員開心地慶祝。（法新社）
遊騎兵隊在外卡戰連兩勝光芒隊，球員開心地慶祝。（法新社）

大聯盟季後賽開打短短兩天，12支晉級球隊已經少了4隊，外卡系列賽4個交手組合戰況一面倒，遊騎兵雙城響尾蛇費城人隊都以2連勝晉級後天開打的分區系列賽，美聯勝投王艾佛林大膽預言：「遊騎兵會在季後賽走得更遠。」

從過去3戰2勝制外卡系列賽的戰況看來，搶下首勝的球隊晉級機會超過8成，今年沒有意外，遊騎兵、雙城、響尾蛇、費城人前天贏球，昨天又分別擊敗光芒藍鳥釀酒人、馬林魚，也讓這4隊同一天打包。

這4戰結果分別是遊騎兵7：1勝光芒、雙城2：0勝藍鳥、響尾蛇5：2勝釀酒人、費城人7：1勝馬林魚，其中釀酒人是唯一分區冠軍球隊，在主場不敵響尾蛇，光芒99勝則是例行賽排名第4，季後賽之旅提前結束。

艾佛林本季16勝和藍鳥巴塞特並列美聯榜首，昨比賽先發5局，被揮出8支安打、失5分吞敗，致命傷是4局上兩度挨轟，坦言遊騎兵近況正處高峰，打線相當危險。他說：「他們一堆數據都在聯盟領先，而且已經做好一切準備，不但揮擊高品質，還有保送、長打，整個季後賽對敵隊都是威脅。」

外卡系列賽只打兩天就落幕，5戰3勝制分區系列賽後天凌晨1點登場，依序是遊騎兵對金鶯、費城人對勇士、雙城對太空人、響尾蛇對道奇，其中一半（費城人、勇士、太空人、道奇）是去年老面孔。

太空人 遊騎兵 費城人 響尾蛇 雙城 藍鳥 釀酒人 勇士 光芒 道奇

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