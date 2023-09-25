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MLB／關鍵時刻遭爛隊皇家橫掃 太空人教頭：還能說什麼

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
面對球隊慘遭墊底對橫掃，太空人74歲教頭貝克（Dusty Baker）說：「這很難接受，我還能說什麼？」 法國新聞社
面對球隊慘遭墊底對橫掃，太空人74歲教頭貝克（Dusty Baker）說：「這很難接受，我還能說什麼？」 法國新聞社

爭搶季後賽門票的關鍵時刻，太空人隊卻陷入低潮，今天不敵皇家隊4支全壘打轟炸，又以5：6輸球，主場3連戰遭橫掃，在美聯西區落後遊騎兵隊拉大到2.5場勝差。

維拉茲奎茲（Nelson Velazquez）轟出雙響砲，培瑞茲（Salvador Perez）、達菲（Matt Duffy）也開轟，皇家靠這4支全壘打攻下6分，最近打出6連勝，也是近11戰第10勝。

太空人主場連續3天湧進爆滿球迷，每場都超過41000人，卻一再目睹自家球隊遭皇家修理，中外野手杜邦（Mauricio Dubon）也說：「現在無法獲勝還被橫掃，真是太糟糕了，趕快忘掉這一切，到西雅圖好好打拚。」

皇家痛宰太空人後，戰績54勝102敗仍是大聯盟第2爛，只贏運動家隊48勝108敗；太空人結束本季主場賽事，在休士頓39勝42敗是2014年至今最差數字、首次低於5成勝率。

太空人74歲教頭貝克（Dusty Baker）說：「這很難接受，我還能說什麼？」

遊騎兵今天在主場以9：8擊敗水手隊，完成3連戰橫掃、最近5連勝，穩住美聯西區排名第1；太空人、水手在美聯外卡分居第3、第4，雙方只有半場勝差，明起3連戰的重要性可想而知。

皇家 水手 太空人

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