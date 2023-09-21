MLB／「大谷負荷超載」 沙巴西亞： 一個月前就該停止投球

美國職棒洛杉磯天使隊球星大谷翔平19日開刀治療手肘。媒體報導前洋基名投沙巴西亞評論，認為大谷一個月前就該停止投球，及早接受治療。

「時人雜誌」（People）網站報導，43歲退役投手沙巴西亞（CC Sabathia）19日在洋基球場出席活動，從投手的角度評論大谷受傷的消息。他說「零件一定都會故障。」

這幾年經常在媒體上稱讚大谷翔平的二刀流表現，沙巴西亞說：「手臂能負擔的投球數有一定限量，零件是一定會故障的，受傷也是必然會發生的事。」

今年是大谷翔平在美國職棒第6個球季，他8月24日診斷出手肘韌帶撕裂傷，宣告本季不再上場投球，隨後又因右腹斜肌受傷而無法以打者身分出賽，球季提前結束。

沙巴西亞認為，大谷翔平從季前的世界棒球經典賽（WBC）就開始投球、贏得冠軍，做了這麼多不同的工作，可能導致大谷翔平產生疲勞和傷勢。

大谷翔平直到9月15日清空置物櫃，宣布今年球季不再比賽，沙巴西亞認為，大谷翔平應該更早休息，「我認為他應該一個月前就這樣做，當他第一次收傷的時候，就要好好照顧自己，也許是動手術，準備明年球季的比賽」

沙巴西亞認為，球季已經進入尾聲，大谷提前開刀是一個明智的決定，「對他來說最好的就是恢復健康，盡一切努力為了明年球季做好準備」。

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