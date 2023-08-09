MLB／大聯盟公布季後賽賽程 世界大賽10月27日登場

美國職棒大聯盟MLB今天公布2023年季後賽賽程表，第119屆7戰4勝制世界大賽將於10月27日開打。

法新社報導，MLB國家聯盟和美國聯盟的冠軍隊伍，將在常規賽戰績較好球隊的球場展開總冠軍爭奪戰，可能的第7戰將在同一球場舉行。

今年賽季MLB常規賽於10月1日結束，各聯盟有6支球隊晉級季後賽，季後賽將於10月3日至5日開始，各聯盟均有兩場3戰2勝外卡賽。

兩大聯盟戰績最佳的分區冠軍，將在5戰3勝的分區系列賽面對外卡賽勝方，比賽將在10月7日至14日舉行。

獲勝球隊將晉級7戰4勝制的聯盟冠軍系列賽，美聯將按需要於10月15日至23日進行比賽，國聯按需要於10月16日至24日比賽。

世界大賽於10月27日至28日在戰績較好的聯盟冠軍球場開賽，接下來的比賽按需要於10月30日至11月1日在對方球隊的球場進行。如果需要，最後一場比賽將於11月3日至4日在最初球場舉行。

巴爾的摩金鶯以70勝42負目前在美聯戰績最佳，坦帕灣光芒在東區以3場勝差居次；德州遊騎兵在美聯西區以67勝46負戰績領先，超過現任總冠軍休士頓太空人3場勝差。

在國聯方面，亞特蘭大勇士在東區暫居龍頭，並取得MLB最佳的70勝40負戰績，洛杉磯道奇以65勝46負居次，在西區超前，領先舊金山巨人4場勝差。