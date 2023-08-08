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MLB／藤浪「準完美一局」 助金鶯70勝

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
日籍投手藤浪晉太郎只差1球就能達成「完美一局」，昨好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄。 美聯社
日籍投手藤浪晉太郎只差1球就能達成「完美一局」，昨好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄。 美聯社

大谷翔平還在遙望的季後賽，同梯的藤浪晉太郎可望在旅美第一年就圓夢，昨金鶯隊以2：0擊敗大都會隊，成為美聯第一支達到70勝的球隊，而藤浪繳出「準完美一局」的表現，還以102.6哩（約165.1公里）刷新日本投手在大聯盟最快球速紀錄。

藤浪來到金鶯後的表現漸回穩，昨參與一場由5名投手聯手演出的完封勝，他在第8局登板，先是面對阿隆索、史都華皆以3球取得三振，面對納瓦耶茲的打席也是先投2好球，第3球被打成游擊上方的小飛球出局，差一球就是9球3K的完美一局。

藤浪在第2打席3球都破百哩，第3球更達102.6哩，從大聯盟導入Statcast系統以來，日籍投手僅大谷、藤浪投過超過100哩的球速。大谷的最速一球為2022年9月10日面對太空人隊時的101.4哩，而藤浪先前的最快紀錄為102.1哩，此役以102.6哩突破自我。

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