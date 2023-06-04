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MLB／紅襪迷呼喊「我們很想他」 張育成預計7日復健賽
代班游擊手赫南德茲（Kike Hernandez）今天又出現2次失誤，推特上球迷開始呼喊「我們想念張育成」，好消息是，因痠痛暫停復健賽計畫的張育成，預計台灣時間6月7日要到紅襪隊3A出賽。
根據波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）指出，張育成預計在美國時間周二被指派到伍斯特紅襪（Worcester Red Sox）出賽，「紅襪隊此時此刻需要他的手套回歸。」
亞伯拉罕會有如此說法，原因是張育成4月底因左手鉤狀骨折動刀之後，紅襪隊游擊防區不穩，赫南德茲加上今天在與光芒隊雙重賽首戰2次失誤，本季累積13次失誤，全部都是在游擊防區發生，另外在中外野6場、二壘7場皆無失誤。
紅襪教頭柯拉（Alex Cora）日前受訪時也表示，由於中線球員出現傷兵，目前陣容只能繼續讓赫南德茲扛游擊，只能期待張育成歸隊。
張育成今年的17場出賽裡就有11場是擔任先發游擊手，在他受傷之前，已漸被視為紅襪最穩妥的選項，累積OAA（出局製造值）為+3，若加上在二壘的守備，OAA（出局製造值）為+4。
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