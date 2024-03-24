一中商圈 浮誇美食大集合！

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽】

年輕人熱愛的潮流聖地一中商圈，擁有許多高人氣的排隊美食，近幾年，社群媒體蓬勃發展，以大份量吸睛的「浮誇系」料理成為拍照亮點，異軍突起廣受消費者喜愛，也成為口耳相傳的必吃名店。

滿滿草莓可麗餅 超吸睛！

和餅皮硬脆的法式可麗餅不同，桐生日式可麗餅以蛋香濃厚的軟嫩餅皮包裹豐富多樣的餡料而聞名，近百種口味簡直讓人陷入選擇障礙！香甜布朗尼、絲滑卡士達、濃郁抹茶、清爽優格、冰涼聖代都能搭配各式水果入餡。喜歡鹹口味的人，還有溫泉蛋、起司火腿、蜜汁培根可品嘗，鹹甜各具風味，只吃一卷絕對不夠！

桐生日式可麗餅現點現做，軟嫩的餅皮搭配豐富多樣的配料，超級誘人。

人氣招牌是草莓季限定的「六本木草莓山丘」，紅豔豔的嬌嫩草莓堆疊成一座小山，白色鮮奶油點綴其中，夢幻又浪漫。當酸甜草莓與鮮奶油在口中合而為一，真的是甜蜜滋味滿溢，底部則是以柔嫩餅皮包裹的香脆千層酥，帶出多層次口感，季節限定品項還有添加巧克力鮮奶油的「法芙娜巧克力草莓山丘」，也是受歡迎的香甜好滋味。

桐生日式可麗餅｜

地址：台中市北區一中街179巷1號

電話：04-22252665

營業時間：14:00~21:00（週一休息）

大量蛤蠣、整隻龍蝦豪邁上桌

鮮黃搭配墨黑色的貨櫃外觀，讓諾諾索在人潮洶湧的商圈中格外搶眼，但這間平價義式料理最引人矚目的不是店面設計，而是招牌餐點「麵是配菜蛤蠣才是主餐」！

菜如其名，這道料理的盤中央是麵，周圍則以肥美碩大的蛤蠣足足環繞兩大圈，滿滿一大盤，視覺效果驚人，飽滿的蛤蠣鮮美多汁，吃下口中盡是鹹香海味，是顧客必點的打卡美食。

招牌餐點「麵是配菜蛤蠣才是主餐」！

每日限量的波士頓龍蝦也是人氣餐點，深紅色的帶殼龍蝦整隻豪邁上桌，沒有過多調味的龍蝦原味鮮甜，肉質Q彈有嚼勁，用手或叉子就能輕鬆剝除，吃得乾乾淨淨。而且，不管是蛤蠣或龍蝦都能搭配義大利麵或燉飯，還有清炒、紅、白、青、橘醬多種選擇，熱愛海鮮與義式風味的人都能吃得心滿意足。

諾諾索Non Lo So義式料理每日限量的波士頓龍蝦整隻擺盤超豪邁！

諾諾索Non Lo So義式料理（一中店）｜

地址：台中市北區五權路500巷6弄19號

電話：04-22255101

營業時間：11:30~21:00（週三休息）

高疊9層海鮮塔浮誇澎湃

踏進8德司創意餐館，幾乎每張桌子都有疊得像小山一般高的蒸籠，正是他們的人氣餐點「101海鮮塔」，高9層的蒸籠裡，青殼龍蝦、干貝、鮑魚、扇貝、蛤蠣、鮮魚、鮮蝦等海鮮放得滿滿滿，鮮甜湯汁向下流到底部的蔬菜火鍋，濃郁撲鼻的香氣令人食指大動，超大份量的美食在IG一夕爆紅，也成為8德司最受歡迎的明星料理。

8德司創意餐館，幾乎每桌必點疊得像小山一般高的蒸籠「101海鮮塔」。

同樣走浮誇路線的還有供多人食用的「王子海盜船」、「霸王海盜船」系列火鍋，龍蝦、鮑魚、鮮魚等海鮮與當季蔬菜，幾乎要從巨大的銅盆中滿出來，視覺效果超衝擊，還附上一大盤新鮮肉片，搭配無限暢飲的香濃雞白湯，海陸美味一次全滿足。除了浮誇海鮮，8德司還有Pizza與炸物等多樣選擇，每個人都能找到自己喜愛的餐點。

8德司創意餐館（一中店）｜

地址：台中市北區三民路三段142-1號

電話：0908-778-598

營業時間：11:00~15:00，17:00~21:30（週一到五）、11:00~21:30（週六日）

7層厚蛋燒豐富配料好滿足

很多人都喜歡吃美味玉子燒，築地【樂】厚蛋燒販售的可是層層疊疊至少7層、厚達5公分、看了就有飽足感的「厚蛋燒」！

熱騰騰出爐的厚蛋燒，經過炙燒，香氣四溢。

這間在一中商圈裡的木造日式風格小攤，專賣以特製昆布高湯搭配新鮮雞蛋烘煮的厚蛋燒，老闆必須掌握火候，抓準時機翻面補蛋液，才能做出口感軟嫩、份量十足，外型療癒可愛的厚蛋燒。

熱騰騰出爐的厚蛋燒，蛋香、奶香與微微的焦香四溢，吃起來充滿彈性且濕潤不軟爛。選擇經典原味，最能品嘗新鮮雞蛋的原汁原味；想吃鹹的，也可以點大受好評的柳葉魚卵口味，魚卵的新鮮鹹香在嘴中爆開，與厚蛋燒的

築地【樂】厚蛋燒

地址：台中市北區一中街235號

電話：0985-198-189

營業時間：15:00~23:00（週一到四）15:00~23:30（週五到日）