長輩尚安心！銀髮福利「超有感」

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

台中是284萬市民溫暖的家，其中65歲以上市民約45萬人，佔總人口數15.9%，面對高齡社會，市府持續完善長者福利，打造銀髮樂活宜居城。

為了替長者建構幸福宜居的環境，市府除了恢復老人健保、辦理老人健康檢查補助等，也持續完善長照、日照、銀髮族緊急救援等服務，以具體的政策照顧長輩。

老人健保與健康檢查補助 實質福利減輕負擔

為了照顧長者的醫療權益以及減輕其經濟負擔，市府於2019年恢復老人健保補助，針對年滿65歲、設籍滿1年，且近1年核定綜合所得稅率未超過5%之長者，每人每月最高補助826元。

社會局指出，健保補助自2019年推出至今，截至2023年，已逾34萬台中市民享有福利，透過實質經費挹注，大幅減輕年長者與家人的經濟負擔。此外，針對符合資格者，市府團隊同時推動免申請、主動通知及線上查詢的便民措施，每月主動審核長輩補助資格，由社會局代繳健保費，市民無須為了申請補助舟車勞頓，透過貼心便民的相關措施，讓民眾享受福利更有感。

在照顧長輩身體健康上，衛生局今年再度與67家合約醫療院所合作，補助設籍台中市65歲以上的市民及55歲以上原住民，每年一次健康檢查服務。符合資格者，只要攜帶身分證、健保卡至合約醫療院所，即可進行身體健康檢查。

除國民健康署補助提供預防保健項目，市府也額外為長輩補助加值版健檢項目，包括胸部X光、心電圖、血清白蛋白、甲狀腺刺激素、大腸癌篩檢以及失智症篩檢量表（SPMSQ），讓資深市民早一步掌握身體狀況，使晚年生活多一分保障。

台中市衛生局與醫療院所合作，提供符合資格的長者免費健康檢查服務。

長照日照、緊急救援服務 照護關懷好貼心

隨著醫療進步，長輩越來越健康、長壽，面對高齡化社會浪潮，以穩紮穩打的態度及創新科技，提供便捷的長照服務。例如，衛生局於2020年全台首推「長照即時通APP」，成為長照專線1966以外的另一種便民管道；2023年率全國之先於「台中長照論壇」探討長照議題AI照護趨勢，邀集產官學專家一同交流，為市民建立更全面的長照政策。

為了讓長輩在熟悉的社區享有關懷服務，目前已布建1,752處長照ABC據點，以人為本的社區照顧體系，為銀髮市民提供在地長照服務。另外，日間照顧服務單位也從107年36家，增至目前137家，減輕家庭照顧負擔，更透過1,000多班的長青學苑、近500處社區照顧關懷據點，為銀髮族打造樂齡優質的退休生活。

社區照顧關懷據點，透過各式活動豐富銀髮生活。

此外，因應近年來獨居長者人口數逐年攀升的趨勢，為給予妥善且即時的照顧，市府與保全業者合作，持續補助經濟弱勢者於家中裝設緊急救援系統服務。當獨居長者在家中跌倒，或出現各種突發狀況，能透過隨身按鈕與24小時監控中心連線，並即時通報派出所、119救護單位，或通知家屬前往協助。

截至2024年1月，緊急救援系統已成為1,056位獨居、身障長者的護身符，幫助他們在危急時刻發出求救警報，使獨居生活更多一分保障。

面對高齡化社會，盧市長特別重視銀髮族相關政策，打造樂活宜居之城。

小黃公車、市民小巴 溫暖運輸行得平安

為了照顧偏遠地區長輩交通往來需求，市府盤點公共運輸資源，針對公車到不了、路幅狹小的地區，以計程車取代傳統公車，推出機動靈活的「小黃公車」。

兼顧公車與計程車優點的小黃公車，也符合公車服務全民的性質，開辦至今已從原先2條路線，一路擴增至25條路線，使偏鄉與市區交通無縫接軌。

日前更再新增「黃23路中庄龜壳線」、「黃24路麗水田中線」、「黃25路九德溪尾線」，服務範圍涵蓋大甲區、大安區、龍井區與烏日區，並串聯車站、學校、醫院與市場，不僅滿足居民外出購物、就醫等民生需求，同時便於轉乘公車、台鐵及高鐵，上路至今已成為偏鄉居民最有感的公共運輸服務。

小黃公車兼顧了公車和計程車的優點，提供長輩更靈活且溫暖的交通服務。

同時，市府交通局打造的公車品牌「市民小巴」，在2月正式上路，首波在大甲、大安、外埔、后里等區規劃4條路線導入九人座小客車車型營運，替代原先使用大客車營運的公車路線，深入服務大客車輛不易行駛服務的路段，服務大甲、大安、外埔與后里區居民，不只便利民眾乘車，也健全偏鄉公共運輸系統。

「每一位長者都是台中的寶」，透過多管齊下的福利政策，市府團隊從點、線、面逐步完善銀髮族的需求，未來也將持續為超高齡社會做準備，將台中打造為銀髮族的幸福宜居城市。