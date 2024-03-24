深耕新生兒攝影 台中之光黃文煥奪國際攝影大獎

【撰文｜張名榕、圖片提供｜黃文煥】

身穿布農族傳統服飾的母親，雙手捧著托腮沉睡的新生兒，在純黑色背景襯托下散發幸福光芒。這幅榮獲2021年紐約國際攝影大獎，專業組人像類別年度第一名的攝影作品，正是出自台中子弟黃文煥之手。

再生影像工作室總監黃文煥，原本是位熱愛攝影的物理治療師，8年前和太太迎來第一個寶寶，決定親手替女兒留影紀念，「找了很多國外照片參考，以為不會太難拍，結果卻不盡理想。」黃文煥說，他發現相較國外，台灣拍攝新生兒多以紀錄照為主，很少有創意、氛圍類的作品，也讓他看見新生兒攝影的獨特性與市場需求。

於是，對新生兒攝影萌生興趣的黃文煥，赴香港向澳籍老師拜師學藝，太太林巧婷也當上「安撫師」，成為黃文煥拍攝的好搭檔。

「剛接案的時候，拍3個造型就要6、7個小時，過程幾乎都在哄寶寶。」林巧婷苦笑著說，創業初期的挫折沒有打倒他們，反讓兩人愈挫愈勇，逐漸摸索出一套完善的服務流程。

首先，要滿足餵奶、換尿布等生理需求，接著以造型包巾包裹嬰兒，並播放模擬胎內的白噪音，營造安全感使寶寶放鬆。林巧婷也曾就讀物理治療科系，醫療背景讓他們在安撫嬰兒時更為專業，「新生兒很脆弱，尤其早產兒筋骨僵硬，肌肉與骨骼剛好是物理治療的專長，我們會慢慢幫他拉筋放鬆，在安全的情況下拍攝。」黃文煥說。

以獨特創意經營新生兒拍攝，讓黃文煥、林巧婷多次獲國際大獎。

創意加細心 紀錄愛的故事

隨著委託案與日俱增，黃文煥興起轉行念頭，「接觸復健患者時，我們會傾聽他的需求再做協助，轉換跑道就像換個行業去幫助人，作品得到顧客肯定，對我是很棒的正向回饋。」黃文煥舉例，有位空姐因免疫系統異常，懷孕後打了上百支針劑安胎，他拍攝時特地將針劑在寶寶身邊擺成一對翅膀，呼應媽媽的職業也象徵寶寶像天使，讓空姐非常感動，融入故事讓紀念照不僅美麗，也更有意義。

再生影像工作室總監黃文煥。

拍了一段時間，黃文煥開始投稿國際比賽，初期成績平平，於是他積極尋找新靈感，將真實的土壤、葉片、花瓣等作為拍攝素材入鏡，2020年奪得有「婚攝界奧斯卡」之稱的WPPI國際攝影大賽第三名，後續又獲倫敦國際攝影大賽專業組白金獎、BIFA布達佩斯國際攝影比賽金獎等十多個國際賽獎項，但最難得的還是紐約國際攝影大獎冠軍。

「得到第一名很意外，畢竟競爭者中有很多商業攝影高手，但也很高興讓世界看見台灣的作品，我們會持續追求進步，這是一份使命感。」黃文煥認真地說。未來，同是台中人的兩夫妻還會繼續在家鄉，也是他們心中的宜居城市打拼，服務更多寶寶與新手父母，見證充滿愛的幸福時光。