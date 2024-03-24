超邊緣冷知識王 台中在地百萬YouTuber啾啾鞋

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽、圖片提供｜啾啾鞋】

「嘿！大家好！我是啾啾鞋」對於許多人來說，看到這行字，腦袋就會浮現一位戴著招牌眼鏡，伸出右手對著鏡頭打招呼的大男孩，在螢幕前以流利的口條分享各種冷知識、介紹好書，有時則穿插新聞議題的分享。成長且現居於台中的啾啾鞋雖然才30出頭，卻已是具有11年「年資」的資深YouTuber，更有著百萬的訂閱者，在台灣的YouTube頻道訂閱中排行前三十。

談起YouTuber啾啾鞋創造的傲人的里程碑，看似是新世代媒體人安排好的人生規劃，但對他來說，其實是一場沿路充滿意外的探索之旅。

台中是創作的孵化器

從事YouTuber工作邁向第11年，訂閱數也衝破158萬，一路走來，除了大學住宿舍時期，啾啾鞋幾乎沒有離開過台中，也打破了「媒體產業或YouTuber多數在台北」的刻板印象。

但為何踏入這個領域？這一切的起點，要從他的學生時代說起。2013年，大一升大二的暑假，為了辦迎新宿營而暑假在校留宿的啾啾鞋，趁著排練的空檔，開始翻譯一些外國的迷因梗圖放上網，這是以「啾啾鞋」名號在網路闖蕩的開始。初期雖然打出一些名聲，但這些網路翻譯終究還是別人的作品，很快地，他就開始把重心轉移到「拍自己的影片」上。

沒有YouTuber的年代 興趣成就冷知識霸主

那是連「YouTuber」這個職業都還沒有出現的年代。第一支影片誕生於中央大學男九舍，趁著室友都去上課時，獨自在房間裡錄製的，介紹內容則是網路免費軟體的教學。那支影片裡的他，講話有點結巴，甚至也沒露臉，點閱率也僅有幾千次，但從那時候開始，無論是在宿舍、校外租屋處，還是台中太平區的老家房間，啾啾鞋一點一滴的累積流量，從中摸索出一條屬於自己的路。在當兵回來後，更決定給自己一年的時間，嘗試專職做YouTube，並且再也沒有離開這個領域。

有了決心，但還需要一點運氣的加持。啾啾鞋第一支爆紅的影片，是直接衝破10萬訂閱的「牛排的血水不是血」，這個意外成為他頻道定型的契機，也讓他意識到，自己擅長的是整理資訊並且分享給大家。「我會感興趣的東西，就是那種很⋯⋯刻板印象理工男會喜歡的。所以才會開始做冷知識，畢竟很多其實是一些科學發現。」他笑言。

於是，在YouTube生態還是藍海的2015、2016年，許多創作者嘗試著各種主題，其中受歡迎的則是星座、美食、旅遊，但他偏偏朝主題較冷辟的知識類別發展。「一方面是我的受眾漸漸固定下來了，二方面則是，如果不是我真的超級感興趣的主題，會覺得自己好像是只為了觀眾去做，有種變成單純在工作的感覺，就不好玩了，我想創作者多少都有這種『自我實現』的堅持。」

啾啾鞋靠著拍攝冷知識類型影片，成為百萬訂閱YouTuber。

知識開啟人與人之間交流

在這樣的心態下確立了頻道的定位，下一步便是取材。啾啾鞋的冷知識靈感大多來自國外網站，做出影片後，再從點閱率觀察大眾的喜好，成功的話就發展成一系列。有時也會由網友回饋題材，甚至疊加相關知識上去，「像是科學新知、金融題材方面的研究，底下留言就會出現相關領域的觀眾分享一些趨勢」，也讓喜歡探究各種知識的啾啾鞋，有了前進下去的動力。

冷知識源自於更深層的知識體系，也因此他後來再發展出「啾讀」系列影片，推薦自己讀過的好書，甚至在FaceBook成立了近4萬網友加入的「啾啾鞋的好書啾察隊」社團，成為網友、作者、出版社的交流平台。

知識伴著人生前進，但最有感的地方，還是回到人與人之間的交流。印象最深刻的一次，是網友聽到啾啾鞋介紹源自一本美國的書，然後趁著在美國旅遊時買了周邊商品，寄到實體郵政信箱給他驚喜。知識成為了交朋友的管道，也讓自嘲「曾一天講不到10句話」、「超級不健談」的啾啾鞋，透過YouTube，人生開啟了額外的副本。

螢幕之外的啾啾鞋，因為知識而開始參與更多活動，與人互動交流，圖為他參加「走鐘獎」。

台中 也是家與歸屬

談起台中，成長且現居於此創業的啾啾鞋表示，就算自己搬離太平老家，但之後的幾次搬遷，都還是落腳台中，「主要是台中的氣溫很剛好，偶爾下一點雨，再來就是街道很寬廣，比起台北的密度又舒服了一些。而且台中到台北車程只要1個小時左右，但房價和物價都比較適合居住。」

目前他位在北屯區商業大樓的高樓層工作室，不僅採光良好、附近吃的也多，加上交通方便，離捷運和火車站都不遠，更重要的是，這個足以搭建5個拍攝場景的空間，租金只要台北的一半。「台中應該是雙北之外最多YouTuber的地方」，啾啾鞋分析，而上述優點都是他選擇繼續在台中發展的理由。

身為台中在地人，啾啾鞋也為在台中的國立公共資訊圖書館拍攝推廣影片。

從宿舍時期的生澀拍片，到成為穩定上片的百萬YouTuber，這幾年間，啾啾鞋也陸續完成結婚生子的人生大事。週一到週五他的生活就是家和工作室之間兩點一線，而假日最大的任務，他則笑稱是當一位「溜滑梯評測員」——帶著愛女麻糬四處發掘台中的好玩公園，無論是有著恐龍造型、懷舊磨石子材質的溜滑梯，還是可以和小動物互動的寵物公園，都是一家人溜達的好去處。對於啾啾鞋而言，台中是一個適合作夢、創作，也適合戀愛、結婚、過生活的地方，也是他最有歸屬感的家。