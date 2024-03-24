無障礙、全齡、性別平權 公園廁所新革命

【撰文｜薛雅菁、圖片提供｜台中市政府】

「台中美樂地計畫」以「陽光公廁」、「共融公園」及「人本及無障礙環境」三大主軸，形塑公園亮點，而提升公廁品質更是一大重點。

為了提供更舒適便利的公園空間，「台中美樂地計畫」持續進化，打造「無障礙、全齡、共融」友善公園，其中「陽光公廁」就讓使用民眾非常有感。

除了增加廁間數、汰換老舊管線及省水設備，改善異味與潮濕之外，特別針對公園老舊廁所進行「廁所革命」，以使用者需求為中心，尤其是將長者、親子、行動不便者以及女性等族群的需求納入規劃，例如設置背包掛環、置物平台、求救鈴等設施，同時加強通風及採光率，讓市民感受到陽光廁所的溫馨和便利，翻轉傳統公廁印象。此外，陽光公廁也考量性別平權，自2023年起，以優於營建署建築技術規則的男女廁間設置比例標準1:5進行規劃，並考量長輩需求，將坐蹲比提高為3:2，使用更安全、方便與舒適。

公園陽光廁所「足感心」！

「台中美樂地計畫」以區域均衡為原則，朝一區一特色公園進行山海屯區的規劃，並持續打造舒適的公園廁所。例如在山城區的后里森林公園，這座公園的前身是花卉博覽會的展區，園內有多元台灣原生植栽與豐富生態環境，展覽期間以各式花卉為主題展區。展期結束後轉型為全齡式的森林遊戲場，內有3座陽光廁所，以「花嶼森林｣為設計主題，強調與環境共融，有景觀式廁所的美譽。

后里森林公園的陽光公廁，設計感十足。

在海線，大甲溪畔生態公園（原名金仔坑公園）位於水美里「忘憂谷」國道3號橋墩下，屬社區鄰里公園，原本沒有廁所且遊具設施老舊，在公園改造後，也增設了空間明亮又通風的陽光公廁，且設有無障礙設施，照顧年長者與身心障礙者的如廁需求。

大甲溪畔生態公園的陽光公廁，兼顧不同族群的使用需求。

至於位於東區的十全公園，身為花卉特色公園，陽光公廁有二大特色：第一，廁所建物為橢圓型，四周種植蔓性的蝶豆花融合地景美學；第二，滿足多元族群，除男女與性別友善廁所外，首創在無障礙廁所內設置「可掀式照護床」，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者體貼照顧行動不便的民眾。

北屯區水湳生態公園則位在14期重劃區內，由於腹地廣大，每天都有不少市民在此運動，以往沒有設置廁所，執行「台中美樂地計畫」後，現在有兩處陽光公廁。廁所內含親子、性別友善以及無障礙設施，不僅實用且相當有設計感，南側公廁外觀採用藍白色調，並以公園水流與地形變化為設計元素的地中海風格；北側為預鑄式公廁，以木質色調的直條造型廁所，融合園內生態。

水湳生態公園南側公廁外觀採用藍白色調，並以公園水流與地形變化為設計元素的地中海風格。

「美樂地計畫」自2019年執行至2023年底為止，共完成201座共融公園，包含21座新闢公園、180座公園改善，以及95處陽光公廁改善等，未來也將持續推動計畫，提供更友善的公園空間。