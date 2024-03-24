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台中公園好好玩！ 交通安全邊玩邊學

聯合新聞網／ 漾台中
位於台中東區的泉源兒童公園，以交通為主題，讓孩子們透過遊戲自然學習。
位於台中東區的泉源兒童公園，以交通為主題，讓孩子們透過遊戲自然學習。

【撰文｜薛雅菁、圖片提供｜台中市政府】

扎根安全意識從小開始，在台中，有一座公園超特別，居然把道路搬到公園內！位於台中東區的泉源兒童公園，以交通為主題，讓孩子們透過遊戲自然學習。此外，台中持續優化中的人行道，也提供行人安全、舒適、無障礙的步行環境。

位於東區的泉源兒童交通主題公園，是台中首座劃設標線及交通號誌的公園。除了有一般共融遊戲場中的溜滑梯、盪鞦韆、旋轉盪鞦韆等遊具與成人健體設施外，空間彷彿真實城市的縮小版，把道路搬到公園內，提供十字路口、鐵路平交道與各種交通號誌等情境體驗，讓學童透過遊戲寓教於樂的方式學習安全穿越道路，從小養成良好習慣，扎根交通安全意識。

在公園的入口處，設有使用說明牌並附上注音符號，解釋並提醒孩童與家長進入交通公園內的注意事項，例如行進中禁止互相碰撞或下車亂跑，以及行經行人穿越道時需先禮讓行人通過，教導孩童行人優先的人本交通概念。

首先可以到解說教育區內玩交通標誌翻翻樂，透過翻動圖牌輔以家長說明，讓小朋友瞭解如紅綠燈、禁止右轉、近鐵路平交道、慢行標誌等路上常見的交通號誌，再帶小朋友實際體驗，學習效果會更好。

接著可以在公園內騎車，模擬實際上路的情境。跟一般道路相同，公園內的迷你道路也有雙黃線、交通號誌、機車待轉格，以及限速5公里的圖案，提醒禁止飆車。

公園內規劃十字路口號誌體驗區，有行人穿越道、人行道、紅綠燈等，教導孩子在路口要有「停、看、聽」的觀念，日後若是騎機車，必須要在機車待轉格等綠燈，採二段式左轉而非直接轉。

而公園內的鐵路平交道模擬區，鄰近該區時，即可看到路上寫著「慢」，提醒用路人要減速慢行。該區會不定時發出火車即將通過時的「噹噹噹」的警示聲響，讓孩童瞭解到聽到警示聲響必須在原地等聲響結束後才能前進，不能強行穿越。

透過鐵道模擬區，小朋友更能體認「停看聽」的意義。
透過鐵道模擬區，小朋友更能體認「停看聽」的意義。

另一邊還有視野死角模擬教育區，使用說明牌上寫著：遠離大型車，安全有保障。家長總會苦口婆心叮嚀孩童穿越馬路一定要遠離大車，因為大車有視野死角，容易發生危險。透過這個模擬教育區，孩童可實際坐到大車的駕駛座上，親自操作方向盤與後照鏡，感受到在大車的前後左右地上有黃色區塊「看不到」的視野死角區域，提高對大型車輛的警覺心。

孩童在泉源兒童交通主題公園內，不只玩得開心也學到交通安全知識，邊玩邊學，印象更深刻。

大型車輛視野死角模擬教育設施，可讓孩童實際體驗，提高對大型車的警覺心。
大型車輛視野死角模擬教育設施，可讓孩童實際體驗，提高對大型車的警覺心。

優化人行道 步行環境更友善

為了守護行人路權，市府持續盤點人行道寬度不足1.5公尺之處提出改善淨空，處理人行道受各管線箱體阻礙、鋪面不平整與高低差等問題，截至2023年底為止，已累積改善人行道全長85公里，同時也優化95處校園周邊人行步道。此外，有鑑於市區道路常見騎樓被占用或無騎樓，不僅整平騎樓，且特別在學校附近的學童上下學通道廣設標線型人行道，透過空間分隔人車通路，至今已經完成169處，累計超過19公里。未來也將繼續建構友善行人通行環境，達到「富市台中、行人安全」目標。

沙鹿國小周邊標線型人行道完工後，更能提高辨識度，守護師生通行安全。
沙鹿國小周邊標線型人行道完工後，更能提高辨識度，守護師生通行安全。

《漾台中》2024年2月號NO.29
《漾台中》2024年2月號NO.29

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