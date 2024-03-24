九重葛、黃花風鈴木大盛開！春賞台中季節限定花海

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜台中市政府、AA旅行日記】

隨著氣溫逐漸回暖，台中市的公園與街道陸續出現百花爭艷的畫面，趁著晴朗溫暖的好天氣，把握花期踏青賞景，感受季節限定的浪漫台中吧！

位於后里的月眉糖廠，近兩層樓高的紫色九重葛恣意綻放，滿版美景讓人不禁拿起相機多拍幾張：而西屯區的東大公園，有一處綿延逾300公尺的九重葛花道，團團花串自半空中傾瀉而下，形成一面夢幻花牆；在北屯區的廍子公園，則會看見上百棵黃花風鈴木紛紛怒放，金黃花海與藍天白雲，為城市帶來春季限定的浪漫與活力。

月眉糖廠｜粉紫色滿版美景

若想趁花期飽覽壯觀的九重葛花況，還可以到有「花卉之鄉」美稱的后里。位於后里的月眉糖廠，擁有百年歷史，原為日人所建的「大甲製糖所」，後因環境變遷停止製糖，台糖公司保留內部龐大的機組與老糖廠獨特的建築結構，並將其轉型為觀光糖廠。

月眉糖廠的遊覽車停車場後方，遠遠就能看見紫色九重葛的芳蹤，兩大叢近兩層樓高的紫色九重葛恣意綻放，當春日微風吹拂，花串在空中輕輕搖曳，隨手一拍就是滿版的零死角美景。若稍微調整拍照角度，甚至可將紫色花瀑與百年糖廠煙囪同框，呈現色調濃烈又飽和的復古氛圍。

除了賞花，還可搭乘遊園小火車深入糖廠內部，並在導覽員帶領下，走入全台唯一的「囪底隧道」，一窺老糖廠連接鍋爐後方與煙囪的排煙道結構，並沿著隧道底部走入煙囪下方，當抬頭仰望高聳的煙囪口時，可感受到百年時空所帶來的震撼感。

而距離月眉糖廠不遠處的中社觀光花市，同樣是賞花迷不容錯過的經典遊程。每年冬末初春，鬱金香、波斯菊、香水百合等花卉接力綻放，讓賞花迷一飽眼福，逛累了還可品嘗后里在地的知名小吃，如傳承超過一甲子的豬血湯、肉圓與炒麵，藉由美景與美食放鬆身心，一同度過春日悠閒好時光。

月眉糖廠的九重葛盛開時，隨手一拍就是滿版花海美景。

東大公園｜傾瀉而下的九重葛瀑布

每年2月底到3月初，一簇簇九重葛爭相怒放，奼紫嫣紅的色彩，宣告春天正式來臨。位於西屯區東大公園外圍的東大路一段，有一條綿延逾300公尺的「九重葛花道」，當群花滿開時，成串花團沿著圍牆欄杆垂掛而下，放眼望去猶如一片艷麗的花瀑，無論遠觀或近賞都呈現出不同的美感。

沿著九重葛花道徐徐前行，花串垂下的高度有高有低，無論身形高挑或嬌小，都能找到適合拍照的位子，站在花牆之下，彷彿被群花擁抱，讓人在夢幻且悠閒的氛圍中，陶醉於充滿異國風情的花海美景。

東大公園旁長長的九重葛花道，拍起來簡直如同在浪漫仙境。

欣賞完九重葛後，不妨走入公園野餐。東大公園以滯洪池結合生態廊道的概念設計，寬闊的滯洪池不只具有防洪集水的功能，其中更規劃生態島，作為鳥類休憩的天堂。公園裡種植許多台灣特色樹種，並打造平緩的諾亞方舟步道與環繞滯洪池興建的空中木棧道，讓遊客從不同角度欣賞滯洪池，並在蟲鳴鳥叫相伴下，感受幽靜美景。

結束東大公園行程後，還可以順遊大雅中科公園，此處最受大小朋友歡迎的是3座長達22公尺的磨石子溜滑梯，若逢萬里無雲的好天氣，甚至可在溜滑梯上方遠眺大雅、中科等地的街景風貌。而3月同時也是大雅小麥成熟的時節，無論前往大雅小麥田欣賞麥穗搖曳的美景，或到東海大學的校園走走，都能為旅途增添更多精采風景。

東大公園賞花後，可順遊欣賞大雅小麥田。

廍子公園｜漫步金黃花雨中

除了九重葛，台中各地的黃花風鈴木也是賞花的重頭戲，大約陸續在3月迎來花期，滿樹金黃的美景，猶如一條黃絲帶，為城市抹上最亮眼的色彩。

由於中部氣候宜人，且乾燥少雨，特別適合黃花風鈴木生長，也因此黃花風鈴木是台中常見的街道、公園選用樹，每年3月都能在許多公園見到滿樹黃花點綴綠林。

滿滿黃金雨的廍子公園，是每年欣賞黃花風鈴木盛開最具代表性的地點之一。

以黃花風鈴木聞名的公園中，又以北屯區「廍子公園」與周圍的景賢路、太順路最具代表性，每當黃花風鈴木盛開之時，放眼望去盡是一片金黃，當微風輕拂，滿樹黃花搖落，猶如下起點點黃金雨，讓城市街景更添夢幻風情。

廍子公園位於景賢路與廍子路口，佔地約5公頃，公園內設有自行車道、綠籬迷宮，也有兒童遊樂設施、溜冰場、水池造景與廣闊的草皮區，是北屯區面積最大的公園。每當黃花風鈴木花季到來時，總會在全台掀起一陣金黃旋風，外地遊客紛紛湧入，把握時間感受季節限定的迷人風采。

在超過300株黃花風鈴木加持之下，入春時被金黃花海包圍的廍子公園內方形木造涼亭，會吸引不少民眾前來賞花野餐，此處也是眾多遊客公認最佳拍照地點；而在遊戲區周圍的樹下設有長椅，只要入座就能讓滿園黃花成為最佳背景；另外，公園內還有許多仿木紋圍欄，無論倚著欄杆或與黃花、長椅一同入鏡，都使畫面充滿濃濃的鄉村風情。

無論大人賞花野餐、小孩玩耍放電都有浪漫黃花相伴，也讓此處有「黃金公園」、「黃金大道」的美名，而公園內的兒童遊戲區，更因此成為全台最美的兒童遊戲場！

滿滿黃金雨的廍子公園，是每年欣賞黃花風鈴木盛開最具代表性的地點之一。

離開公園後，還能順道欣賞大坑地區的景觀橋梁，建議由景賢路徒步約500公尺，前往大坑情人橋，欣賞一路上猶如「金黃大道」的美景；或慢慢散步至大坑清新橋（又名蝴蝶橋）方向，會看見兩棵洋紅風鈴木，討喜的粉色花朵與黃花交織，充滿春日活力氣息。

結束賞花行程後，亦可順遊鄰近的新都生態公園，這是台中第一處以生態工法開闢的公園，引入八寶圳河水，並透過淨化處理，使公園內部充滿著以水為主題的設計與巧思，公園內有環繞水池與綠帶的步道，而景觀水池內甚至放養許多錦鯉監測水質，同時吸引許多遊客悠閒散步、賞魚散心。

大坑地區具有豐沛的旅遊資源，當白天的賞花行程結束後，還可驅車前往大坑風景區泡湯、嘗美食。

除了廍子公園，同樣位於北屯區的廍興公園也在人行道旁種了成排的黃花風鈴木，成為內行人的私房賞花景點；另外，東區泉源公園、南屯區文心森林公園、豐富公園、三義兒童公園，同樣也是觀賞黃花風鈴木的亮點公園。

不過，黃花風鈴木每年「滿開」狀態僅維持短短1至2週，想一睹金黃美景的民眾，務必注意花期與花況，若想進一步瞭解台中各地的賞樹資訊，可上台中市政府建設局官網「賞樹景點」(https://www.construction.taichung.gov.tw/27769/27862/1003412/1003415/)查詢。