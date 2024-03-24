「讀」樹一格　台中隱藏版書店大公開

【撰文｜蔡蜜綺、攝影｜江茗洋、圖片提供｜葉形二手書店、自己的房間、回甘】

在台中，除了圖書館和連鎖書店，其實還隱藏有各具特色的獨立書店，這些小角落擁有屬於自己的文青氛圍，為城市注入人文溫度。此外，還有7部行動圖書車主動將閱讀資源帶進學校和社區，成為一道行動的文學風景。

葉形二手書店｜時光藏書館憶舊日美好

在東海藝術街一隅，有間名為「葉形二手書店」的小店，由店主曾湘文操刀經營。儘管店舖只有13坪，卻擺滿了書本，而這些書籍，僅占店主藏書總量的1/4。

收購二手書需看機緣，然而在這小小的店面裡，各種西方哲學書籍仍為數不少。曾湘文表示，文學、哲學和歷史類的書籍因為內容雋永而少被釋出於二手市場中，但出於自己東海大學哲學系畢業的背景，他還是努力蒐集，期望店內能多一點這類型的藏書。此外，店內二手書也包含兒童繪本、大學課本、勵志書籍、漫畫、輕小說、手作和心靈雞湯等多元類型，只要有流通的機會，皆樂意接納。

踏進書店，空間井然有序，動線寬敞順暢，書籍皆經過細心整理，藏書有條不紊地排列，使人可以輕鬆地尋找所需要的書。店內還設有一區榻榻米，供顧客休憩閱讀，營造出舒適愜意的氛圍。

曾湘文認為，經營二手書店最有趣的地方莫過於收書。他分享了因到府收書而得以欣賞屋主私人珍藏的經歷，如黑膠唱片、老漫畫海報和年代久遠的玩具等。這些收藏不僅讓他大開眼界，更讓他深切體會到，如果沒有開這家二手書店，可能永遠無法遇到這些獨特的人和事。因此，他對這份工作的快樂深感滿足，並感謝它帶來對生活的豐富和深刻的體悟。

自己的房間｜以女性為本的交流場域

「自己的房間」誕生於2009年，是一間性別主題書店，這兒不僅是一家書店，更是一處散發著女性主義氛圍的文學庇護所。店主蔡善雯將伍爾夫視為精神偶像，長期倡議女性主義和性別議題，透過書店與活動，悉心傳達理念。

書店隱藏在忠信市場內，復古的氛圍彷彿時光在此凝結。面積約5坪的小小空間，原為房東住所，蔡善雯租下後僅稍作改動，拆除部分裝潢，重新上漆，營造出充滿女性溫柔氣息的環境。

書店選書緊扣女性主義及性別相關書籍，包括國內原創以及翻譯作品，不論是女性文學還是女性創作，無不在這裡找到自己的一席之地。書店樓高3層，以螺旋樓梯相通，空間獨特，經常舉辦展覽、講座、讀書會、表演和音樂會等多項活動，每年更主辦女性影展巡演。活動類型豐富多元，雖以性別相關活動為主，卻也涵蓋了藝術和藝文等跨界領域。

蔡善雯提到，台灣社會近年對性別主題的討論漸趨多元開放，性侵害、性騷擾等議題，也常是大眾關注的焦點，因此書店未來也將針對這類性別議題調整方向與焦點。此外，書店內也提供飲品和簡單吃食，營造輕鬆愉快的閱讀氣氛，讓大家在書海中同樂。

獨立書店「自己的房間」閱覽空間佈置，營造出自在的女性房間氣氛，貼近其重視女性與性別議題的理念。

回甘｜與味蕾共振的知識饗宴

位於黎明新村的「回甘」，是一個融合咖啡館的文學據點，不只賣書，也認真提供美味食物，所散發的閒適氛圍令人驚豔。

擁有正職的主理人侯懿廷，因對閱讀的熱愛和對文化事業的濃厚興趣，另外開創了這個特別的空間。對她而言，書是知識的載體，以往「東海書苑」老字號獨立書店的滋養，豐富了她的知識與心靈，更讓她產生「開書店」的念頭。於是，「回甘」應運而生，結合她的喜好，融入飲食、人權、音樂等元素，除了是書店的選書方向，亦提供餐飲服務，還有爵士音樂分享。

2層樓高的建築原為侯懿廷長輩所有，會以「回甘」為店名，一方面取自回到干城街的諧音，同時寓意這裡像喝茶般能夠入口回甘，讓人流連忘返。1、2樓都擺放著書架，2樓更設有一面大書牆，室內空間僅設置少數座椅。侯懿廷表示，書店始終是主體，因此保留了寬敞的走道，避免書與餐相互干擾。這種布局讓「回甘」顯得特色獨具，不將書籍擠滿，而是營造出舒適自在的氛圍。

「回甘」是一間企劃導向的店，每年主題不同，例如以「台菜」為題時，便會找相關書籍與廚房夥伴討論，推出菜色，並辦理主題書展和講座等活動，給顧客帶來深刻而美好的閱讀體驗，堪稱文學與美食交融的文青據點，讓人有如置身文學的盛宴，一品濃濃的書香和美味。

回甘店內的採光配合大片書牆，讓讀者沈浸在閒適自在的書香之中。

行動圖書車｜走遍台中的行走知識庫

台中市的行動圖書車，彷彿行走的知識庫，走遍台中29區，積極駐點校園、社區、公共空間，甚至遠達梨山。打破傳統圖書館僅在特定地點提供服務的框架，讓更多市民享受到閱讀的快樂。

台中市目前擁有7部行動圖書車，每年服務次數約2,000場次。以2023年來看，駐點就高達208處，提供2,153場次服務，其中借書冊數逾45萬冊，數量驚人。

7部行動圖書車各具特色，其中一輛被稱為「跑酷行動圖書車」，是台中市首部以太陽能板供電的行動圖書車，活潑童趣的外觀，令人耳目一新。車內可容納1,000冊以上圖書，還具備燈光、充電、電子書閱讀體驗、手機借書等功能，約可供應18小時電力。油壓上掀式車廂設計加上兩處出入口，具有空間通透、動線順暢的優點，另有延伸平台可供訪談、展示、行動講座等使用，讓書車不僅是書車，還是一座智慧、綠能、功能完備的行動圖書館。

在2部太陽能行動圖書車中，其中1部由屢獲國際獎項的藝術家鄒駿昇設計，他以「閱讀豐富想像力」為主題，選用黃色勾勒稻穗豐收意象，再灌注充滿活力的紅色，讓行動圖書車閃耀著獨特風采，使得閱讀不只是文字的堆疊，還是想像力豐富的視覺盛宴。

行動圖書車不僅提供紙本借閱，也推廣數位閱讀，例如，台中市立圖書館行動圖書車每月皆前往和平區國民中小學，並由館員教導師生使用圖書館電子書資源。值得一提的是，行動圖書車於每趟出車時，會根據前往的地點，挑選適當主題的書籍，除了滿足讀者的需求，也是為了在不同的場合提供適性選書，讓知識更有溫度，更貼近人心。

移動自如的行動圖書車，可以深入地方，讓知識無遠弗屆。