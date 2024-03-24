走逛台中 享受閱讀樂趣 整個城市都是我的圖書館

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

台中人有多愛看書？據統計，台中的人均借閱冊數、民眾持證比例在六都中名列前茅，在2020年及2021年更連續獲得教育部「整體閱讀力表現績優城市」肯定，盧市長也榮獲2023年教育部圖書館事業貢獻獎「地方首長獎」，與市民同享榮耀。

盧市長認為「閱讀力就是城市競爭力」，因此自2022年起連續3年倍增購書經費，每年編列1億元，同時因應數位趨勢擴充電子書館藏，積極營造「生活好書福」閱讀品牌，透過改造圖書館空間、館館有特色、月月有新書、行動圖書車借閱服務以及溪東圖書館、許良宇圖書館等興建案，逐步提升台中的多元閱覽服務等，為圖書館打造兼顧實用與美學的新風貌。

外埔分館｜風景如畫小白宮 聚焦小農農牧特色

位於甲后路的外埔分館，有「外埔小白宮」美稱，純白的建築搭配植栽綠蔭，正面有垂直分割的窗景造型，外型俐落時尚，建物後方鄰近外埔國小側門，大片玻璃帷幕設計導入自然天光，還能遠眺鐵砧山與火炎山，視野遼闊，美不勝收，飽覽群書之餘，也能欣賞外埔鄉間好風光，一躍成為高人氣打卡熱點。

外埔分館於2018年以「新舊共融」與「永續營造」為核心理念，進行為期3年的擴建翻修，完工後樓地板面積達原有的四倍，館內採「分齡分眾」設計，1樓以舒適的沙發座椅、長桌營造居家氛圍，是長者最愛的樂齡閱讀區，另一頭明亮開闊的兒童閱覽區，是親子共讀最佳場域。

一邊欣賞書牆，一邊沿著樓梯向上走，映入眼簾的是2樓開架閱覽區，和3樓的青少年閱覽區與多功能活動室，全館共超過7萬冊藏書，更呼應「小農農牧文創」的在地特色，在1樓陳設「小鎮書食展」常設展，精選農耕、園藝、生物、蔬食、烹飪類等相關書籍，有興趣的讀者不妨前來挖寶。

外埔分館重視與在地社區的連結，特別從外埔國小打造一條直通圖書館的「安全通學路」，方便學童來館閱讀，外埔圖書館出色的建築設計與施工品質，也奪得2023年建築園冶獎公共建築景觀類大獎，及國家卓越建設獎最佳施工品質類型首獎。

外埔分館的窗景為室內引進舒適的採光。

太平坪林分館｜生態主軸館藏 籃球場上任想像馳騁

踏進太平坪林分館的青少年閱覽區，錐形的原木色屋頂下，造型吊燈散發暖黃色光芒，綠意與天光透過玻璃窗映照在室內書牆，猶如身處悠閒的文青咖啡廳，但往腳下一看，竟是綠色的籃球場鋪面地板，看似矛盾的閱讀與運動元素在此巧妙結合，展現青少年動靜皆宜的青春活力。

坪林分館是棟有故事的建築，前身是太平國中體育館，921地震後國中遷校，加強耐震補強的體育館改建成圖書館，特地保留原有的球場地板，也留存歷史記憶。

佔地廣闊的坪林分館，擁有綠意盎然的庭院與古色古香的涼亭，動植物生態豐富多元，館藏也呼應此特色以「生態」為主軸，收錄超過千冊的生命科學、地球科學、環境與生物等自然生態相關書籍，民眾無論在館內館外，都能徜徉在大自然懷抱中。

坪林分館以綠色的籃球場鋪面地板展現動靜皆宜的概念。

后里分館｜在薩克斯風的故鄉 品味「樂」讀之美

鋪設米白色磁磚的后里分館外型樸實，興建30多年來歷經數次改建，2022年再度進行空間改造工程，汰換老舊設備並擴大閱覽空間，設置親子廁所、哺集乳室、青少年閱讀區等，分齡分眾打造全齡化閱讀場域，同時增設RFID智慧圖書系統，與時俱進提升智慧化效能，一舉奪得2023年國家卓越建設獎最佳規劃設計優質獎。

其中以2樓的音樂主題區最為吸睛，由於后里是全球知名的薩克斯風產地，分館呼應當地產業特色，收藏豐富的音樂類型圖書、樂譜、視聽資料，還展示真實的薩克斯風、爵士鼓、譜架等器具，造福喜愛音樂的讀者。

后里分館與在地社區連結深厚，推動空間改造工程時，獲得在地企業豐興鋼鐵挹注200萬經費，此外，正隆紙業的正隆關懷兒童基金會每年也贊助紙傢俱，以永續紙材製作的桌椅實用又可愛，深受小朋友歡迎，也使后里分館成為公部門與民間攜手推動閱讀的最佳典範之一。

后里分館有豐富音樂類型藏書。

興安分館｜公園裡的圖書館 坐享靜謐時光

座落在北屯兒童公園中的興安分館，建築白淨清新，外牆立面有各種尺寸的圓形、扇形、長方形開窗，造型童趣有活力，加上被綠色樹海重重包圍，儼然是城市一隅的美麗風景。圖書館門口有藝術家吳芊頤創作的「窗景日和」，以色彩繽紛的膠帶拼貼出亮麗的圓形窗景，從內向外望，公園景觀在色彩與光影變化下呈現出多變風貌，值得一看。

興安分館前身為北屯兒童分館，建物近40年歷史，在市府及台中市私立文英基金會的合作下，於2022年完成空間改造，轉型為全齡化圖書館，並將原服務時段延長至晚間9點，造福更多讀書人。此外，分館也呼應北屯區的發展脈絡，以「眷村文化」為主題收藏相關書籍。

室內設計也是興安分館一大看點，1樓波浪狀白色書牆彷彿正翩然舞動，為空間增添趣味，而三面環景的玻璃帷幕，將公園的蓊鬱景觀盡收眼底，閱讀的同時也能親近綠意，賞心悅目的閱讀體驗使圖書館人氣高漲，還獲得2023年國家卓越建設獎最佳規劃設計金質獎肯定。

興安分館1樓的波浪狀白色書牆，充滿沉穩寧靜的感覺。

大雅上楓分館｜屢獲國內外大獎 環境教育最佳推手

2022年落成的上楓分館位於上楓國小旁，是台中市首座以「環境教育」為主題的綠建築圖書館，結合在地生態景觀，將上楓國小旁的灌溉水圳擴大為「生態草溝」，打造一處充滿蟲鳴蛙叫，蝴蝶、蜜蜂翩翩飛舞的生態水池，方便民眾就近觀賞自然生態，不僅是從圖書館，更能從環境中探索知識，學習生物多樣性的永續理念。

分館內部以純白為主色調，挑空設計使氛圍更放鬆，以簡約的鋼梯貫穿3層樓，打造輕盈通透的整體空間。其中，3樓還規劃「壩雅露臺」戶外閱讀區，以種滿植栽的斜坡綠屋頂重現大雅丘陵草坡的地景意象，也帶給讀者嶄新的閱讀體驗。

館內吸睛的還有藝術家郭國相創作的「育樹臨楓」，以不銹鋼雕刻出樟樹蒼勁有力的枝幹，掛在樹梢的葉子則呈現又像小鳥，又像書本的形狀，彷彿習得的知識正在枝頭活潑跳躍，亮銀色雕塑交織錯落在潔白的館舍牆壁上，將空間映照得閃閃發光，展現大樹昂然挺拔的姿態，也更增添動感與活力。

上楓分館以純白為基調，搭配通透且挑高的空間，彷彿閱讀的美術館。

沙鹿深波分館｜電影迷必訪聖地 視覺饗宴好滿足

位於沙鹿的深波分館以電影主題聞名，館內典藏大量的電影相關書籍、視聽資料及上千張電影海報、多部35釐米膠卷電影，還有2K雷射放映設備及個人影音艙，2樓的沙鹿電影藝術館定期播放藝術電影，也經常舉辦電影講座與主題影展，吸引全台各地電影愛好者前來朝聖。

值得一提的是，深波分館是由在地企業味丹捐建，秉持創新精神，持續汲取新知、尋找自我特色，提供在地居民優質的公共服務之外，還是全台最早引進英國Bookstart「閱讀起步走」嬰幼兒閱讀推廣運動的圖書館，多年來推動親子共讀不遺餘力，不僅促使其他縣市圖書館紛紛跟進，教育部甚至將閱讀起步走列入教育發展政策。

以電影為主題的台中市立圖書館沙鹿深波分館，吸引不少電影愛好者來朝聖。

TSUTAYA BOOKSTORE、誠品生活480｜接連插旗展店 結合閱讀與生活美學

看準台中閱讀商機，日本著名的CCC集團也於2018年前來展店，在台中國家歌劇院附近開設TSUTAYA BOOKSTORE市政店，300坪大空間內販售日本進口書籍、文具等各式生活選品，精心設計的陳列空間好逛又好拍，在店內的WIRED CAFÉ咖啡廳，不僅可以喝咖啡、品美食，還能坐在開放式露台欣賞茂密的花草植栽，在繁忙城市的心靈綠洲稍作歇息。

TSUTAYA BOOKSTORE空間大、設計精緻，是城市中愛書人的一片心靈綠洲。

隨著三井台中LaLaport進駐東區，也開設在台中的第二間店，廣達400坪的挑高空間販售各式精選書籍、文具雜貨及兒童智育玩具，也特別設置「親子閱讀區」，鼓勵父母陪伴孩子進入書香的世界。店內的WIRED CHAYA茶屋提供種類豐富的和洋風味料理，許多人都喜歡在此一邊品嘗料理，一邊閱讀書籍，度過悠閒時光。

台灣實體書店龍頭誠品也看好台中閱讀市場，除了深耕已久的勤美誠品綠園道、台中大遠百店、中友店等，2023年底也在市政路開設全新商場「誠品生活480」，廣邀知名的美食、美妝保養、服飾配件等店家進駐，更在一樓的戶外廣場種植超過80種台灣原生植物，打造近500坪的遼闊綠帶供民眾休憩漫步，以「城市美術館」概念形塑新型態的生活美學空間。

位於5樓的誠品書店則將窗景設計為「巨幅畫框」，在周邊種植綠色植物，營造陽光、綠意、書籍相伴的愜意風景。長達50公尺的十字動線貫穿三大主題書區，分別是藝術與攝影為主題的「美學藝境」、結合理工與人文思維的「科學與人文書區」，以及介紹商業趨勢，以歐美創業家故事為發想靈感的「車庫時光」，提供多樣閱讀體驗。此外，也首度推出「職人導覽服務」，由專業職人分享書店空間設計、主題策展與特色商品，帶領民眾深入了解誠品生活480的核心價值。

誠品生活480在台中插旗，提供結合生活美學的閱讀時光。

台中綠美圖｜公園中的圖書館 森林中的美術館

為數眾多的圖書館與書店，為台中人提供滿滿的精神糧食，但市民最期待的莫過於興建中的「台中綠美圖」。這座台中市立圖書館的新總館，位於水湳經貿園區的中央公園北側，是由普立茲克建築獎得主，日本知名建築師妹島和世的SANNA建築師事務所，攜手台灣劉培森建築師事務所共同打造，預計在2025年正式啟用。

綠美圖扣緊「公園中的圖書館，森林中的美術館」核心概念，結合中央公園的自然環境優勢，透過玻璃外牆將公園綠意延伸至建築內，搭配金屬擴張網帷幕導入自然光與微風，在建築量體中營造視覺的穿透性與流動感，8棟看似獨立的純白建物透過巧妙設計連結共融，外牆還能配合公共藝術展演，民眾可以自由穿梭其中探索、學習、體驗，享受令人耳目一新的藝文饗宴。

興建中的台中綠美圖預計在2025年啟用。

綠美圖是全台首座美術館與圖書館「雙館共構」，具高度空間彈性的建築物，也是國內首次採用隔震系統的圖書館，更為樂齡族、青少年、兒童量身定做全棟專屬閱讀空間，成為首創「分齡分棟」的市立圖書館，樓地板總面積高達5萬8千平方公尺，全館可容納高達50萬冊館藏及電子圖書，提供豐碩如書海的閱讀媒材。

未來，透過建築大師精心擘劃的綠美圖，將深化台中市民閱讀素養，提升城市整體競爭力，也邀請全台民眾前來造訪這座國際級知識殿堂，徜徉於台中藝文城的書香魅力中。