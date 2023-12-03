一心市場 美食巷仔內，早點、宵夜都滿足

【撰文｜吳宥穎、張名榕、攝影｜莊震烽】

一心市場自民國49年設立至今，剛開始附近都是眷村，做為附近的重要民生採買集中地，盛極一時，也因此巷弄內匯聚了各種眷村美味，由婆婆媽媽做的家鄉菜讓人一解鄉愁。後來，依民生所需，也衍生出不同類型的可以從早吃到晚的美食，無論是大清早就開賣的早點、道地眷村菜，或是入夜才營業的宵夜限定好滋味，任何時間到一心市場，都能一嘗記憶中的美味。

一心古早味蛋餅

一心蛋餅以古早味的粉漿蛋餅聞名，口感較為Q軟，富有彈性，外皮又煎得酥脆。此外，由於加入香蔥、胡椒下去提味，味道介於蛋餅與蔥油餅混搭的新口感，越吃越香。推薦「起司蛋餅」，滿滿的起司一夾起還熱呼呼的「牽絲」，真的超邪惡；此外，「超總匯蛋餅」也很澎湃，包含了荷包蛋、火腿、肉鬆，配料非常豐富；還有「南屯套餐」，是總匯蛋餅加原味蛋餅，兩種口味一次滿足。

一心古早味蛋餅以粉漿蛋餅聞名，份量紮實卻平價。

份量紮實且平民價格的一心蛋餅，通常一大早店門前就會排起長長的人龍，想朝聖的民眾不妨避開假日或用餐尖峰時間前往，或是善用它們的官方LINE提前預訂喔！

一心古早味蛋餅

地址：台中市北區錦中街與錦中街13巷交叉口

Line ID：@mrc8716m

營業時間：07:00~12:00

一心古早味蛋餅以粉漿蛋餅聞名，份量紮實卻平價。

巨人傳統早餐

點上一份燒餅油條，才知道「巨人」的店名從何而來。超大的油條對折夾入燒餅之後，一大份用看的就滿足了，無怪乎稱為是巨人般的早餐，光是視覺上的享受就讓人驚艷。

燒餅油條、蔥餅、飯糰、鹹豆漿等等，都是巨人傳統早餐的熱門餐點。

燒餅最外層的餅皮酥脆，中間多層次的細薄餅皮又極為Q軟，加上現烤現做，芝麻的香氣散發在口中十分過癮。燒餅和油條兩樣食材可分開吃，也能以燒餅夾油條一起入口，油條的油脂和燒餅的鬆香結合在一起，再點上現磨的豆漿，就是最傳統的一份早餐，難怪那麼多人排隊想體驗古早味的早餐時光。

巨人傳統早餐

地址：台中市北區錦中街72號

電話：04-22315270

營業時間：05:30~11:00（週一休息）

燒餅油條、蔥餅、飯糰、鹹豆漿等等，都是巨人傳統早餐的熱門餐點。

傅記上海菜

才剛到攤前，便聽見傅老闆娘充滿活力的喲喝招呼，即使開店近40年，她依舊每天熱情滿滿地對待每位客人。

傅記主打各式各樣的眷村上海菜熟食，每天在攤前現場製作的菜色都不同，這天正好遇上現作巨無霸韭菜盒。咬開外皮，滿滿的內餡直接在嘴裡化開，韭菜嫩滑沒有菜腥味，搭配肉餡、蝦米等鮮味，再用紮實的粉絲吸滿精華，搭配酥脆餅皮一起入口，滋味層次豐富值得品嘗。

傅記上海菜每天製作販售不同菜色，其中巨無霸韭菜盒的滿滿內餡搭配酥脆餅皮，層次豐富讓人一口接一口。

此外，店裡三寶「獅子頭、蛋餃、珍珠丸」也各具特色：獅子頭挑選無筋絞肉為底，肉質綿實和加入荸薺咬起來的清爽脆感，中和了獅子頭易膩口的缺點，讓人一口接一口停不下來；蛋餃光是外觀就比一般蛋餃大，鬆軟的蛋皮包覆實在的豬肉內餡，吃起來幸福感十足；珍珠丸選用了上好的Q軟糯米，一樣是紮實的肉料加上荸薺，軟硬綿脆，不同的口感產生的豐富層次令人難忘。

傅記上海菜

地址：台中市北區錦中街13巷2-11號對面

電話：0905-732-189

營業時間：08:00~12:00（週一休息）

傅記上海菜每天製作販售不同菜色，其中巨無霸韭菜盒的滿滿內餡搭配酥脆餅皮，層次豐富讓人一口接一口。

新民當歸鴨

在地台中人都知道的深夜美食，營業日的晚上10點開門前就開始大排長龍，想來碗熱騰騰的當歸鴨，平假日都要做好排隊的心理準備。招牌料理當歸鴨肉湯，藥膳湯頭甘甜滑順，香氣濃郁不油膩，讓人忍不住一口接一口，從喉頭一路暖進胃裡，再吃塊軟嫩多汁的鴨肉，寒涼的冬夜裡頓感通體舒暢，滿足味蕾也滋補養身。

熟客都知道，來新民當歸鴨必點的還有滷味，鴨心、鴨頭、鴨胗、鴨舌頭、鴨翅、鴨頭、豆干、米血，鹹香入味、嚼勁十足，豐富的口感，吃得顧客直呼滿意，重點是花銅板價就能大快朵頤。

新民當歸鴨

地址：台中市北區三民路三段258號

（與錦中街交叉口，7-11對面）

營業時間：22:00~03:00（週日休息）

除了必點當歸鴨肉湯，新民當歸鴨的鴨肉和各式滷味也不容錯過。

一心市場花枝炒麵

這間隱身在一心市場小巷弄內的傳統小攤，是在地人的宵夜口袋名單，生炒花枝、花枝炒麵、花枝羹各有擁護者。大火現炒的生炒花枝，火侯與時間掌握恰到好處，大塊花枝吃起來Q彈，帶點醋香的微酸微甜，搭配炒得入味的麵條與清香解膩的九層塔，絕妙的組合，不知不覺吃得盤底朝天。

大火現炒的花枝炒麵又香又涮嘴，配合花枝羹、蛤蜊湯，就是滿足的一餐。

嗜辣者必點的爆香炒辣口味，以紅辣椒炒出醇厚辛香與紮實口感的花枝，香辣口感讓人大呼過癮，除了招牌食材，也可以點份香脆可口、鑊氣十足的炒高麗菜，或新鮮的現煮蛤蜊湯，湯頭鮮甜味美，蛤蜊大顆份量多，整餐吃下來包準心滿意足。

一心市場花枝炒麵

地址：台中市北區錦中街90號

電話：0982-503-947

營業時間：18:00~01:00（週日休息）

大火現炒的花枝炒麵又香又涮嘴，配合花枝羹、蛤蜊湯，就是滿足的一餐。