為台中之光喝采！台中健兒亞運大展身手

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜中華奧會、台中市政府運動局】

亞運，匯集亞洲最頂尖運動員的舞台，今年共有45個參賽國共襄盛舉，而在本屆賽會中，代表台灣出賽的「中華台北」隊，以19金、20銀、28銅的獎牌數，取得亞運參賽國之中，金牌數排名第6名、總獎牌數排名第7名的好成績。而細數獲得這些獎牌的運動員，其中5面金牌、5面銀牌、2面銅牌是由來自台中的好手們貢獻，讓我們為台中之光、台灣之光喝采！

2023年杭州亞運甫落幕，在眾多振奮人心的賽事中，台中「柔道男神」楊勇緯在冠軍賽的最後30秒，以一記「單臂過肩摔」取得關鍵領先，當雙方纏鬥到賽末，確定獲得金牌的那一剎那，楊勇緯扶起對手後，雙手向上握拳，淚流滿面的那一刻，絕對令所有守護在現場或螢幕前加油的觀眾們記憶猶新。男神的眼淚，許多運動員都懂，是在歷經10多年的辛苦訓練後，才有機會站上頒獎台的最高處，接受各界的祝福。

市長盧秀燕鼓勵楊勇緯為台灣與台中爭光。

亞運是匯集亞洲最頂尖運動員的舞台，每4年1次，今年共有45個參賽國共襄盛舉，而在本屆賽會中，代表台灣出賽的「中華台北」隊，以19金、20銀、28銅的獎牌數，取得亞運參賽國之中，金牌數排名第6名、總獎牌數排名第7名的好成績。而細數獲得這些獎牌的運動員，來自台中的好手們如數家珍，包括勇奪台灣隊史首金的楊勇緯、張筑涵等人，除了為國爭光，也見證了近年來台中在培育運動員的投入及用心。

男子柔道、競速溜冰 金牌意義非凡

在杭州亞運開幕的第二天，台灣獲得了第一面金牌，這面意義非凡的獎牌，是由楊勇緯在男子柔道60公斤級的項目拿下，這不僅是他個人在亞運的第一面金牌，更是中華隊亞運史上的第一百面金牌。

來自台中后里的楊勇緯，才剛剛度過26歲生日，他上一次引起國人矚目的亮眼表現，則是2021年東京奧運的銀牌，也是中華台北代表隊的首面奧運柔道獎牌。這些好成績並非從天而降，事實上，年紀輕輕的楊勇緯，自小學三年級起開始接觸柔道，從小看著哥哥練習而產生興趣，至今已有16年的苦練生涯。近年來在奪下各大個人賽事的獎牌後，楊勇緯的終極目標自然是明年巴黎奧運的柔道金牌。

另一面令人印象深刻的金牌，絕對屬「競速溜冰3000公尺接力賽」。當終點線前，面對對手韓國隊提前高舉雙手慶祝，台灣選手則仍不放棄伸長腿，奮力壓線逆轉，最終以0.01秒之差奪金，堅持到底的運動精神、逆轉勝的劇情，讓所有選手與觀眾瞬間陷入瘋狂。

競速溜冰賽分為預賽與決賽，預賽的三位選手之一為台中名將柯福軒，除了參與接力，他也在個人項目的男子1萬公尺計點賽勇奪第四名，表現亮眼。而風光成績的背後，則是勤奮不懈的苦練，在亞運賽前因練習而跌倒，導致手指骨折，但為了參賽，柯福軒選擇保守性治療，而非立即開刀處理，帶傷參賽的情況下，需要更大的意志力集中精神，更要承受延遲治療的風險，所幸最後全隊協力創下歷史，也留下難忘回憶。

競速溜冰3000公尺接力賽，台灣好手柯福軒（左一）與隊友成功拿下亞運競速溜冰接力金牌。

3X3籃球、輕艇、橋藝 也奪隊史首金！

體育賽事最精彩的便是不到最後一刻，無法輕言誰是贏家。在首面柔道金牌後，首面3X3男籃史上的亞運首金也跟著誕生，在冠軍戰中，中華代表隊以18比16逆轉擊敗卡達隊，締造紀錄。其中逆轉勝的得分，便是由台中子弟林信寬在終場前16秒追平比數的情況下，又在倒數7秒時兩計罰球全進，以強大的心理素質贏得金牌。年僅21歲的林信寬在奪金後，持續在籃球競技場上發光發熱。

林信寬關鍵時刻罰球逆轉，帶領中華隊奪下男籃史上亞運首金。

還有一面亞運隊史首金，則由台中女將張筑涵在「輕艇標竿女子K1」的項目中拿下，輕艇激流必須在順流與逆流的水勢中，避開水中作為障礙的紅竿與綠竿，在最短的時間內划向終點。而張筑涵最終以109.51秒奪得第一，這是她在第四度征戰亞運賽場後，終年不懈所收穫的成果。當站上凸台，高舉金牌，張筑涵滿懷感恩，與已過世的教練同享榮耀。

輕艇女將張筑涵在四度征戰亞運賽場後，終於2023年奪得金牌。

運動項目鬥勇也鬥智，考驗選手智力、毅力與體力的橋藝運動，自2018年起納入亞運項目，當時就已拿下第五名的吳資麟，在今年更創佳績，在橋藝混合團體項目上，與5位夥伴在長達10天的賽程中共同摘金。

吳資麟（左三）與5位夥伴在長達10天的賽程中共同摘下2023亞運橋藝運動金牌。

打造優質體育環境 預備下次精彩賽事

除了許多隊史首金，台中好手們也奪下多面銀牌與銅牌。在銀牌的成績上，張祐菘一人包辦了軟網男子單打、軟網男子團體，2面銀牌入袋；羅舒婷拿下了軟網女子團體銀牌；台中成棒隊的隊長陳敏賜與職棒投手古林睿煬，為棒球銀牌的一員；洪浩軒在電競「英雄聯盟」項目也拿下銀牌。而在銅牌的成績上，則有王金弘、王柏智在電競「絕地求生M」與吳少璿在「輕艇激流K1」奪下銅牌。

對於本屆的好成績，台中除了加碼亞運奪牌的激勵金（金牌100萬，銀牌50萬，銅牌30萬），也持續從基礎扎根，培養全民的運動風氣。其中，最貼近民眾的就屬國民暨兒童運動中心了，除了現有的3座國民運動中心（朝馬、北區、南屯）、3座國民暨兒童運動中心（長春、大里、潭子），3座兒童運動中心（沙鹿、北屯東峰、西屯西大墩）之外，還有建設中的4座國民暨兒童運動中心（清水、豐原、北屯、太平）與烏日的全民運動館也即將加入。

近年台中市也不斷增建國家級的運動建設，包括全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」已經動工；「台中市國際壘球運動園區」成功啟用；「康橋水域運動管理中心」正興建中，多類的重要建設持續推動，台中市已成為培育優秀運動選手的重要基地。

除了支持運動選手，台中市府團隊也挹注經費建設運動中心，培養民眾運動風氣。