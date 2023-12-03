出生到老我來照顧 全齡政策打造幸福城市

【照片提供｜台中市政府、撰文｜邱璟綾】

台中總人口數在今年達284萬人，市府持續推動全齡友善的社福政策，從生育、教育到樂齡，陪伴每個年齡層的市民享受美好生活。

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市府逗陣養小孩

托育是年輕世代父母關心的議題之一，自2022年起，市府將生育津貼從1萬元加碼至2萬元；公托月費則訂為全台最低的7,000元，若生到第三胎甚至免費收托，透過「平價生養」的承諾，讓年輕人敢生敢養，在台中幸福成家。

公托公幼倍增

市府推動「區區親子館、公托倍倍增」，近5年來，台中市公托數量由5處倍增至37處；親子館則由4區倍增至13區，若加上深入鄰里的「Mini親子館」，則全市共有高達25區場域，為家庭及幼兒帶來完善的活動空間。

親子館不只服務小小市民，同時也為新手爸媽規劃免費育兒課程與圖書教具借閱服務，市府逗陣養小孩更幫忙省荷包，立志成為台中爸媽最棒的神隊友！

市府推動「區區親子館、公托倍倍增」，為家庭及幼兒帶來更多托育與活動空間。

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共融公園再升級

占地67公頃的水湳中央公園是全台都會區最大的公園綠地，同時也是推動「台中美樂地」計畫的重要場域。若循著孩子們的笑聲來到中央公園，會看見藍色運動步道、紅色混凝土步道與適合輔具移動的黑色無障礙坡道，而未來公園內還預計會有以飛行為主題的體驗遊戲場，全齡化的設計，使公園成為所有市民都能親近的休憩景點。

美樂地計畫 城市更美好

台中美樂地計畫在城市美學與自然永續的理念下，將市內超過200座公園，改造為「無障礙、全齡、共融」的特色公園。

其中，「陽光公廁」是美樂地計畫一大指標，考量高齡、身障、女性與孩童的需求，設計安心舒適的公廁空間。此外，改建後的公園全面捨棄罐頭遊具，以在地特色設計遊具，使共融公園成為寓教於樂的場域。

在城市美學與自然永續的理念下，台中美樂地計畫持續升級公園設施。 在城市美學與自然永續的理念下，台中美樂地計畫持續升級公園設施。

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通學通勤沒煩惱

為了照顧廣大的學生族群通學需求，無論「雙十公車」優惠或台中境內公共運輸定期票，只要就讀台中轄內大專院校以下的學生，都能同享市民福利！

台中市境內公共運輸定期票為通學的學生減輕交通費用負擔。

公共運輸定期票全台最優惠

除了市民限定的雙十公車，台中同時提供最優惠的公共運輸定期票方案（TAPSS），市民購買一張299元的月票，可享一個月內不限次數搭乘任何台中市境內的大眾運輸工具，包含捷運、台鐵及市區公車。此外，搭配超過1,300站點的YouBike，透過綿密的公共自行車站點搭配公車路網，照顧通學通勤需求。

台中綿密的交通運輸網搭配優惠，照顧民眾通學通勤需求。

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給年輕人一個幸福的家

為了讓年輕人先「安居」，再「樂業」，只租不賣的社會住宅，成為市府最重要的政策之一。

台中社會住宅興辦量，預計在115年前，可邁向1萬戶，加上中央興辦的戶數，未來將可提供約1.8萬戶社宅，且每戶社宅均附上基本家具、家電，更透過台中好宅一站式服務網站，讓民眾從申請到入住，可以更即時、更簡便地獲取社宅資訊，不受時間地點限制就能申請及看選屋，提供市民朋友一個友善易用的數位租屋體驗。

南屯精科社宅共享菜園豐收的成果，更是長者與鄰居之間的共好日常。

台中好宅567 777

此外，市府更提供六都最優惠方案「台中好宅567 777」，首次申請入住，第一年租金五折、第二年六折、第三年七折，期滿續約後，再享三年七折優惠。

為了提升年輕人入住機會，台中好宅獨步全台推出加分機制，針對設籍台中的勞工或育有學齡前幼兒的家庭提高加分權重，扶植青年移居打拚，並降低生兒育女的經濟重擔。

台中市的社會住宅方案「台中好宅567 777」為六都最優惠，提供青年安居好選擇。

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陪市民快樂慢老

根據統計，截至2023年10月底台中市高齡人口已超過44萬人，對此市府積極建構全齡友善的宜居環境，陪伴資深市民快樂慢老。

除了恢復老人健保補助，市府團隊也持續增設社區照顧關懷據點及長青學苑，打造銀髮幸福城市。

打造銀髮幸福城市

為打造銀髮幸福城市，普設長照服務據點及日照服務單位，讓照護資源深入在地、進入原鄉，打造綿密的資源網絡。此外，台中恢復老人健保補助，實質減輕家庭負擔；持續增設社區照顧關懷據點及長青學苑，提供長者活躍老化課程；結合交通、醫療與運動資源的敬老愛心卡，鼓勵長輩走出家門、參與社會，在這座最友善高齡的城市裡，創造屬於自己的第二人生。

台中社區照顧關懷據點舉辦全明星運動會，展現活躍的銀髮力量。

無論是新手爸媽的育嬰支援、兒童少年的教育學習、年輕人的居住困境及銀髮族的關懷照護，「從出生到老的照顧與陪伴」，是施政團隊始終不變的承諾，在未來，將持續透過全齡政策，讓台中成為宜居的幸福城市！

台中社區照顧關懷據點舉辦全明星運動會，展現活躍的銀髮力量。