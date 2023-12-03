活到老 玩到老 銀髮樂齡輕鬆慢旅

【撰文｜邱璟綾、攝影｜江茗洋 】

銀髮族出遊可以多便利？帶上一張敬老愛心卡，善用台中大眾運輸路網，就能隨時開啟一趟小旅行。趁著晴光正好，不妨和「老」朋友們相約出遊，在每一次探索城市的輕旅行中，為自己創造活到老、玩到老的樂齡生活吧！

悠遊山林健行 大坑風景區步道群

位於北屯的大坑風景區，依照山勢開闢難易度不同的12條登山步道。編號6至10號步道屬於闔家同遊的親民路線，推薦銀髮族來大坑風景區漫步山林，感受戶外健行的樂趣。

其中，9號步道長約1.6公里，沿途充滿綠蔭，登上至高點可遠眺十一期重劃區繁華的都市景觀；10號步道則為「特產步道」，設有擬人化的柑橘、文旦、文心蘭與麻竹筍吉祥物，展現在地四大農特產。步道出口規劃農產市集，讓在地小農販售自家栽種的蔬果，每逢假日總吸引大批人潮，健行之餘還能採購大坑地區的農特產品，是好吃好玩又好逛的健行路線。

大坑農夫市集位於9、9-1、10步道終點，健行兼採買剛剛好！

為了讓登山族群免受舟車勞頓，市府貼心規劃登山公車「66副」，串聯捷運舊社站與台鐵松竹站，方便民眾乘車前往大坑1、2、3或9、10號等登山步道。此外，捷運族亦可選擇在四維國小站轉乘「1路」公車。而除了台中市民享有公車前10公里免費、超過10公里車資最多10元的「雙十公車」優惠之外，市府還提供長者敬老愛心卡，每月發放1,000元點數給年滿65歲的市民。使用範圍包含大眾運輸、運動及醫療，無論轉乘公車、客運或捷運，皆可扣抵；若搭乘台鐵列車，還能憑卡折抵30元車資，不只省力還省荷包。

大坑風景區步道群沿途的觀景台，可供遊客休憩、遠眺美景。

漫遊宮廟老街、嘗傳統美味 南屯老街

有「台中第一街」之稱的南屯老街，位在交通便捷的市中心，短短不過200公尺的街道，坐落著紅磚古厝與巴洛克牌樓立面的老街屋，街屋內還開著雜貨店、打鐵店、米麩店等傳統店舖，走入其中，彷彿倒轉時空，回到往昔人聲鼎沸、叫賣聲與打鐵聲此起彼落的純樸年代，到這裡走走，相信會讓很多銀髮長輩有所共鳴。

南屯老街發展，大致以有300年歷史的媽祖廟「萬和宮」為核心，「萬和」之名，是希望透過媽祖信仰，凝聚不同族群的向心力。在萬和宮周遭，還有百年老廟福德祠與文昌公廟，至今依然以鼎盛香火，呈現在地多元的信仰特色。

南屯老街以萬和宮為核心，周邊座落著古厝和傳統店舖，古意盎然。

老街除了有歷史還有美食，鄰近萬和宮的廖記老街麵線，從早上7點開門營業，是深受在地人喜愛的人氣老店；對面則是開業超過一甲子的阿有麵店，熟門熟路的饕客總是點一碗餛飩湯和陽春麵，配上東泉辣椒醬，就是最熟悉的好滋味。

吃飽喝足散步到三角街仔，會在中南糙米麩店外，嗅到陣陣爆米香與米麩特有的香氣，竄入鼻尖的甜滋味，彷彿將思緒帶回無憂的美好童年；再往前走，則會看見80年歷史的慶隆犁頭店，老店經過四代人的千錘百鍊，在熒熒火光中，守護犁頭店街最後的打鐵香火。

隨著時代變遷，南屯老街不再肩負都會發展的重任，而是以傳統的樣態，帶大家見證農業社會的發展，非常適合銀髮族邀約親友帶著敬老愛心卡，輕鬆寫意地來一趟老街之旅！

南屯老街有許多傳統店舖，其中不乏人氣美食老店，廖記老街麵線就是其一。

泡暖湯身心舒暢 谷關溫泉風景區

時序進入冬季，正是泡湯的好時節，一池暖湯不僅驅寒保暖，也可以緩解身體疲勞、放鬆心情，是銀髮族群不可錯過的療癒行程。台中谷關是中部著名的溫泉區，其泉質屬於碳酸泉，含有硫化物與鹽分，泉水終年不竭，是谷關最珍貴的天然資源。

前往谷關溫泉區，可選擇搭乘台中觀光公車「153谷關線」。153路公車自高鐵台中站發車，沿途停靠石岡水壩、東勢林業文化園區等景點，最後抵達終點站谷關，長者搭乘同樣可享敬老愛心卡扣點數優惠。

谷關溫泉區位於大甲溪兩側，以「谷關吊橋」與「捎來吊橋」相連，是往返溪谷兩側的主要通道。外形優美的谷關吊橋，是當地知名地標，而在谷關郵局附近的「捎來吊橋」，則是昔日為了紀念當地的泰雅族頭目，故以「捎來」命名。捎來吊橋同時也是前往「捎來步道」的必經橋梁，若你是「勇腳級」的遊客，可以挑戰這處全長1,500公尺的步道，捎來步道依山而建，地勢相對陡峭，沿途設有休息站，方便遊客停下腳步，感受山林之美，步道盡頭是位於山頂的觀景亭，可以居高臨下的視角，將谷關美景盡收眼底。

捎來吊橋是前往捎來步道的必經橋梁。

健行結束後，最適合泡湯放鬆，捎來吊橋的出口連接谷關溫泉公園，健行後可以先享受免費的足湯，亦可前往遊客中心的溫泉文化館，館內設有無障礙觀賞席、電梯與電動輪椅充電站，在友善無礙的環境中，了解谷關溫泉的發展故事。

若對溫泉公園的足湯仍感到意猶未盡，谷關溫泉區內也有各種風格的溫泉飯店可供挑選，只要打開台中觀光旅遊網，便能快速找到領有合法溫泉標章的業者。

想要感受谷關的老字號溫泉，可以選擇谷關第一家民營的溫泉旅館「谷關溫泉飯店」，恬靜優雅的氛圍，深受許多年長遊客的愛戴。喜歡熱帶南洋風格的遊客，可以選擇「惠來谷關溫泉飯店」，白牆木瓦搭配熱帶林木，呈現出浪漫放鬆的氣氛。若想體驗日式溫泉，可以考慮由日本星野集團經營的「虹夕諾雅谷關溫泉渡假村」，除了客房內皆有半露天溫泉池，還可在飄著淡淡檜木香的浴場，體驗男女分開的露天裸湯，泡湯之餘結合美食與四季美景，為每一位遠道而來的遊客，帶來一場由溫泉與美食所編織的美好回憶。

谷關溫泉公園環境清幽宜人，還有免費的足湯，是不少遊客喜愛造訪的景點。