秋冬散步踩點 來去逛台中特色市集

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽、圖片提供｜漾der市集】

說起台中的市集舉辦場域，民眾腦海中一定都會浮現「審計368新創聚落」、「台中文化創意產業園區」或「勤美誠品綠園道」等地，也對具有生活感的「暮暮市集」、以手作與DIY為主題的「揪揪市集」等耳熟能詳。不過，除了這些，台中還有許多值得走訪的特色市集呢！以下推薦幾處以「農漁特產」、「職人手作」、「二手雜貨」、「古著舊物」為主題的市集，一起來踩點吧！

漁人町日本星光市集：日式feat.海鮮 擦出新火花

今年10月甫開幕的漁人町日本星光市集，位於台中魚市場旁的露天廣場，每週四至週日的夜間固定開張。

當夜幕低垂，入口處的巨大橙色鳥居與黑色招財貓、排排高掛的紅白燈籠，就先給人濃厚的日式氛圍。走進市集，黃澄澄的燈泡打在日式風格的木造攤位上，搭配市集澎湃的叫賣氣氛，彷彿一秒置身日本的祭典。市集內有超過100個攤位，除了有各種台日式美食和甜點外，也有服飾、生鮮蔬果等攤位，甚至還有彈珠台、夾娃娃機等遊樂設施。此外，市集內更有專門販售日本各地知名伴手禮的小店，可以慢慢逛、慢慢挑。最特別的是，市集內也有提供和服租借穿搭服務，穿著和服逛市集，絕對是來此不可錯過的夢幻體驗。

因鄰近魚市場，市集以販售新鮮便宜的海鮮小吃為其特色，也是許多民眾慕名而來的首要目標，一整盒料滿滿的厚切生魚片、現烤魚蝦、海味炸物都是熱門的排隊攤位，此外，甚至還有全素食的攤位。兩旁則設置了許多休息區，為了配合日式氛圍，也有立食區呢，熱騰騰的美食，現場就可享用，新鮮海產直送嘴邊。

若還意猶未盡，一旁魚市場附設的「販魚所」，以及深夜限定的台中知名海味水產街「水庵街」，讓人繼續逛到半夜。來份宵夜，打包帶走各式生鮮，為市集之旅畫下完美句點，也讓美好回憶在自家餐桌上延續，預約下次再來。

坐擁魚類批發零售的主場優勢，漁人町日本星光市集主打海鮮類型美食。 坐擁魚類批發零售的主場優勢，漁人町日本星光市集主打海鮮類型美食。

小蝸牛市集：小農友善、職人精神濃厚

效法蝸牛「一步一步往上爬」的精神，是小蝸牛市集的品牌核心理念，市集想傳遞的，是堅持著自己的想法，相信方向比速度重要、慢慢經營所專注事物的生活態度。小蝸牛市集發起自2013年的審計新村活化運動，當年鐵皮圍籬中的舊宿舍因閒置多年，險遭拆除命運，為此，小蝸牛團隊以「辦市集」的方式，找來小農與職人擺攤，將人潮重新團聚在這裡。

小蝸牛市集自2013年發起，至今已是台中知名市集品牌。

發展至今，小蝸牛已是台中知名市集品牌，找來的都是理念相同的攤主，販售的品項以甜點小食、小農產品、手作小物、個人創作居多，無論是食材或手作物的用料來源，許多攤位都強調著環境友善的理念，深受民眾歡迎，也培養出一群固定追隨市集的「蝸粉」。而在市集的舉辦地點上，過去多選在充滿歷史感的空間，一攤攤奶油色的市集陽傘撐開在老屋、老樹與舊聚落之間，可以感受到慢步調的生活態度。除了有攤位可逛，市集也不只是吃吃喝喝，小蝸牛也常結合音樂展演、植栽手作體驗、好書交換等活動，人文氣息滿滿，適合親子、情侶、朋友攜伴前來，在悠揚的音樂聲中一同度過悠哉的午後。

強調環境友善的理念，小蝸牛市集內有不少甜點小食、小農產品類型的攤位。

漾der市集：二手舊物挖寶趣

成立已經滿10年的「漾der市集」，取名自young der（年輕的），市集如其名一般的充滿青春活力，目前已經出攤超過250場，出沒地點包含了金典綠園道、霧峰林家宮保第園區、148號公路、烏日啤酒廠等，是台中在地的知名老牌二手市集。

秉持著「他的舊愛，你的新歡」的核心理念，除了提供二手挖寶的樂趣外，最大特色是不定時推出的不同二手主題，如：小孩專屬二手、大人專屬二手、後車廂二手等等，讓每個人都能依照需求，選購到二手好物，許多物品都是用銅板價就能買到，可以說是非常划算！賣家與攤粉，也會自備環保購物袋來逛市集，貫徹循環再利用的精神。

在漾der眾多的二手主題中，最特殊的絕對是「後車廂二手市集」（Car boot sale），把國外流行的後車廂市集形式搬來台中，賣家只要把家裡不需要的東西、想要出售的珍藏品放進後車廂，接著將車子開到市集所在的停車場後就地敞開，就可以開始賣東西。在市集現場，可以看到許多衣服、鞋子、玩具、碗盤⋯⋯，懸掛在打開的車廂、車頂，或是就地擺放在車後，每一車都展現了不同賣家的個性與喜好，在市集的買賣之間，或許一場有著共同話題的交流也同時開始。漾der市集目前是採不定時、不定點出攤的形式，有興趣的民眾可以上臉書搜尋每個月的時間表，一同享受逛市集的樂趣。

漾der「後車廂二手市集」，打開後車廂就能開賣。

JOWO Market舊物盛典：古董古著蒐藏者的天堂

「舊物盛典」可說是老物迷的天堂！雖以「舊物」為名，卻不只是賣二手物的跳蚤市場，而是以古著衣物、老玩具、古董、古文具、老傢俱、民藝民俗等復古道具為主，自2016年首次舉辦後便獲得廣大迴響，每次都會聚集超過百組的老物蒐藏家，吸引全台各地的老物迷來朝聖。

市集由一群熱愛老物及懷舊文化的同好所組成，舉辦地點也多選在火車站附近的歷史建築「二十號倉庫」、刑務所演武場、舊台中火車站月台、文化創意產業園區等場域。不管是台日系或亞洲風古物、歐美或其他國家之舊貨、餐具、傢飾，甚至連古籍善本都有機會出現在攤位上。無論是要帶一組復古杯盤回家增添情調，還是想入手一台老電話機作為店內擺設，在這裡都可以找到想要的。

「舊物盛典」市集以古著衣物、老玩具、古董古物為主，總是吸引不少老物迷朝聖。

近年來在舊物之外，市集也延伸了子品牌「原創盛典」、「蚤物盛典」、「半仙盛典」，「原創」是以「自家製造」為精神，邀請自製小食、飲品、咖啡的攤主，或原創職人擺攤創作或設計產品；「蚤物」延續著舊物市集的精神，但提供更多具有生活感的各式物品；「半仙」則匯集了身、心、靈相關專業領域的攤位，如相術、星象、占卜，生活用品、胃袋與心靈，都一次滿足。因應每場盛典的不同調性，市集也會企劃不同活動，從常見的音樂展演，邀請復古同好在市集展出珍品或辦理分享會，甚至連結古著店家與高齡長者在市集舞台中走秀，都是只有來到市集才能遇見的驚喜。