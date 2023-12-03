璀璨台中 耶誕閃耀山海屯都 歡慶添暖意

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

歲末年終，大家最期待的盛事非耶誕節莫屬，台中山、海、屯、都處處有耶誕佈景，像是造型耶誕樹搭配充滿節慶氛圍的燈飾點亮城市，還有熱鬧市集及精彩表演等，走到哪都能感受滿滿的佳節氣息。

叮叮噹！時序邁入12月，耶誕與新年節慶氣氛愈來愈濃厚，台中各大景點摩拳擦掌，要以璀璨亮眼的裝飾與豐富精彩的活動，陪伴民眾歡慶佳節，迎接新年新氣象。趁著假期，邀約親愛的家人、朋友、另一半來台中，逛逛市區或走訪山海屯，欣賞充滿創意，包羅萬象的耶誕裝置藝術，伴隨著陣陣歡笑聲，讓情感在冷冽空氣中悄悄升溫。

2023臺中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！

廣受民眾喜愛的耶誕嘉年華，是台中具代表性的耶誕活動之一，每年都吸引大批遊客到訪，今年首度與全球知名的LINE FRIENDS合作，將大家熟悉的熊大、兔兔、莎莉、熊美等高人氣角色，搬到柳川河畔與舊火車站前廣場，無論在華麗的耶誕樹旁，或是浪漫的柳川河畔，都能發現他們俏皮的身影，等待粉絲前來拍照打卡，過個童趣可愛的耶誕節。

除此之外，神秘迷人的主題藝術光景設計，更是不可錯過的亮點，今年共有「奇幻森林」、「迷幻冰川」、「夢幻銀河」三大燈區。

舊台中火車站的「奇幻森林」延續往年「臺中好甜」的主題，在站前廣場設置風格甜美、銀白浪漫的耶誕樹主燈「甜蜜音樂盒」，主燈與周圍的熊大、兔兔，還會伴隨音樂一起旋轉，猶如在樹下翩翩起舞，夜晚點燈後，整棵耶誕樹就像一座大型音樂盒，浪漫滿分。

綠川、柳川兩處著名的水岸燈區，也佈置得光燦迷人。綠川化身神秘的「迷幻冰川」，深藍色的點點螢光點綴在樹梢與水面，演出華麗絢爛的光之舞，漫步其中，彷彿置身浩瀚銀河。另一頭，則有拉著雪橇的「飛越麋鹿」燈飾，在冰川上輕盈跳躍，展現滿滿活力，其他還有「冰洞波光」、「天使祝福」、「星空花火」等多個特色燈區，都值得一遊。

天使祝福。

打造成「夢幻銀河」的柳川，則是河中央與河岸周邊都佈置了閃亮的光環境燈飾，「甜心漂浮」、「柳戀忘返」、「心光燦爛」、「燭光雪球」等燈區各具魅力，像是「珠寶盒劇場」就設有動感的水舞表演，交織的光影與河水相互輝映，在夜色中發出繽紛光芒。另外，LINE FRIENDS好友們也會在這裡出沒，熊大和兔兔與台中著名的「珍珠奶茶」一同合影，近距離感受美味，逗趣的造型是耶誕嘉年華的精彩亮點。

今年耶誕樹主燈「甜蜜音樂盒」於12月15日晚間6點舉行點燈儀式，象徵耶誕嘉年華正式開跑，三大燈區點亮民權路、雙十路、台灣大道、民生路等路段之外，中山路段（建國路至綠川東街）街區也都有耶誕燈飾點綴其中，大街小巷瀰漫著節慶氣息，想拍照的民眾可把握每天晚間5點半到10點間點燈時機。

愛逛街的民眾，也不要錯過「好樣市集」，集結創業青年的文創、手作、花藝、甜點等，林林總總共120個特色攤位，在舊台中火車站前廣場，從12月15日至明年1月1日，每天晚間5點半至10點營業，假日提早到下午2點出攤，要讓遊客逛得過癮、買得盡興。

星空花火。 飛越麋鹿。 耶誕嘉年華在綠川、柳川設有水岸燈區，光彩奪目。

親子同歡哈樂Day 市集秀在地特色

最適合親子共遊的「2023大墩哈樂Day」，12月3日在大墩文化中心登場，鎖定假日想放風的親子族群，下午1點至5點間，在文化中心大門口舉辦「文創親子市集」，販售玩具、文具、服飾、小物等品項，讓爸爸媽媽幫小朋友添購新行頭；「暖心有你，聖誕有禮」則邀請小朋友分享自己做過的暖心好事，換取限量耶誕小禮物，鼓勵小朋友的善行。

大廳則有「聖誕同樂繪」活動，歡迎小朋友揮灑創意，盡情彩繪塗鴉，打卡上傳當天活動照片，還能獲得限量的「DIY彩繪板」小禮物，喜愛畫畫的小朋友千萬別錯過！下午1點開始，藝享舞台會由「奏出福爾摩沙弦樂團」帶來動聽的耶誕樂曲，緊接著還有精彩絕倫的夢幻泡泡秀，爸爸媽媽不妨帶著小朋友，盡情放電一個下午。

每年以「愛」為主題的「臺中好聖誕」，今年特別移師至市民廣場與民眾同歡，活動自12月22日起展開，為期3天至12月24日，並於捷運站不定時進行佳音快閃活動，帶給民眾驚喜。活動主場市民廣場則以公益市集為主軸，活動期間上午11時至晚上9時，廣邀台中當地社福機構及廠商共襄盛舉，有美食佳餚、設計文創、寵物用品、地方特產等各式攤位，展現地方多元特色，同時並設有耶誕親子遊戲站，透過親子勞作與遊戲活動，享受家庭時光。另外，將於12月23日舉辦戶外音樂晚會，在悠揚的樂聲中，感受濃濃耶誕氣氛；12月24日則有充滿耶誕節傳統的報佳音活動，在歲末的美好佳節，傳遞更多愛與祝福的能量。

「臺中好聖誕」今年移師至勤美誠品前的市民廣場，改以「市集」為活動主軸，也令人期待。

屯藝中心AR夢幻雪景 眷村耶誕市集熱鬧

「光之聖誕樹」閃耀白金光芒，周圍環繞色彩繽紛的禮物盒、活潑可愛的麋鹿，以及精緻的耶誕花藝，散發華麗浪漫的氛圍，拿出手機掃QR Code，就會看見皚皚雪花從空中飄落，AR雪景栩栩如生，彷彿置身於雪國大地中，室內造景令人驚艷，戶外也有晶亮閃爍的流星燈飾，遊客走到哪，都能輕鬆拍出迷人美照。

每年耶誕節，屯區藝文中心皆會舉辦應景活動，今年的「屯藝耀聖誕AR趣」從2023年12月1日至2024年1月31日，精心打造裝置藝術與一系列精彩活動，12月23日舉辦「奇幻爵士聖誕Party」，邀請街頭藝人演奏爵士耶誕樂，還有小丑進行逗趣的雜耍與魔術表演，民眾上台互動，還能獲贈應景的耶誕帽與造型氣球，適合親子一起來同歡。還有耶誕主題活動，包含小朋友最喜歡的英語故事屋、手作迷不可錯過的松果聖誕樹、琉璃糖果耶誕燭台製作、還有電影欣賞等，精彩活動不間斷。

「屯藝耀聖誕AR趣」主打只要拿出手機掃QRcode就可以感受栩栩如生的雪景。

此外，豐原葫蘆墩文化中心以「閃耀之猩奇幻聖誕秀」為主題，於12月8日至12月31日大廳佈置耶誕雪景，12月17日還會邀來小丑班特先生及舞動黑猩猩等知名街頭藝人表演，與民眾歡度美好時光。清水眷村因過往深受教會美式文化影響，今年則特別在眷村文化園區規劃「聖誕集咧 揪玩眷村」活動，有豐富的節慶造景，也會在12月23日集結香氛燭片、耶誕藤圈手作課程等10個氛圍滿滿的耶誕主題攤位，還有4組優質表演團隊，讓民眾熱熱鬧鬧過節。

葫蘆墩文化中心延續去年於大廳佈置耶誕雪景，與民眾歡度耶誕美好時光。

大里藝術廣場 甜點主題市集溫暖人心

耶誕風格的帳篷裝置藝術充滿濃濃網美風，搭配綠意植栽與休閒木桌椅，氣氛浪漫而悠閒，興奮的遊客穿梭其中打卡拍照，或是買杯熱咖啡隨意歇坐，沈浸在滿溢的節慶氛圍中。最吸睛的是，今年還將有15米高的巨型耶誕樹以及爬牆的耶誕老人，陪民眾一起過耶誕。

大里藝術廣場12月9日與12月10日舉辦「聖誕甜物市集」，圍繞著「甜點」主題，用好吃的巧克力、肉桂捲、手作餅乾、貝果、蛋糕等美食，滿足遊客的味蕾，現場還有多組文創手作攤位，還在為交換禮物苦惱的人，不妨來走走逛逛挑好禮。活動當天也將有K-POP街舞表演，多組歌手輪番獻唱耶誕歌曲，陪伴民眾度過午後時光。

愛畫畫的小朋友可以報名「繪出我的聖誕願望著色比賽」，在12月16日與12月23日兩個週末，現場發揮創意著色繪圖，優勝者可獲得大買家禮券、雄獅想像力製造所門票，以及位於大里藝術廣場內的異想新樂園門票，過個趣味好玩的耶誕佳節。

大里藝術廣場的「聖誕甜物市集」，將有節慶佈置與各式甜點攤位，讓民眾感受耶誕氣氛。

迪士尼百年經典 MITSUI OUTLET PARK台中港＆LaLaport

海線的耶誕活動也令人萬分期待，MITSUI OUTLET PARK台中港為慶祝迪士尼100週年，推出「璀璨慶典 夢想典藏」迪士尼100主題燈飾活動，包括迪士尼、皮克斯、漫威電影宇宙、星際大戰等經典動畫、電影中的高人氣角色，通通都會在園區驚喜現身，配合Outlet濱海的特色，迪士尼特地打造大型蒸汽船造景，結合氣勢磅礴的燈光投影，帶給遊客滿滿的驚艷與感動。

主題燈飾從11月20日開始，橫跨耶誕、跨年與春節連假，一路點亮到明年2月29日。展場位於南一口至南四口之間的室外廣場，因應迪士尼的各種角色，打造科幻、街頭、古典、俏皮等多元風格佈景，好玩又好拍，粉絲別錯過這千載難逢的合影機會，活動期間MITSUI OUTLET PARK台中港也會陸續推出精彩表演與購物優惠，是週末闔家大小出遊的好選擇。

三井Outlet今年推出「璀璨慶典 夢想典藏」迪士尼100主題燈飾活動，打造大型蒸汽船造景，璀璨絢麗。

位於東區的Mitsui Shopping Park LaLaport，從11月20日開始，同樣以迪士尼主題打造科技未來風的耶誕造景，北館有可愛的米奇、米妮攜手搭上銀色時光列車，一起航向未來。南館有高達6米，閃著霓虹光芒的迪士尼100主題耶誕樹，連接南北館的二樓天幕空橋，則化身夢幻的銀河星空，小飛象、布魯托等角色燈飾在此飛躍穿梭，動感又活潑，三樓的炫光空橋，以絢爛光影營造視覺饗宴，讓人猶如置身宇宙蟲洞，未來感十足。

LaLaport也同樣以迪士尼主題打造科技未來感十足的耶誕造景。

與星月爭輝 山谷燈光節璀璨浪漫

都心、屯區、海線各擁獨特風情，山線當然也值得探訪，推薦熱愛山林的朋友，前往梨山與谷關參加「2023山谷燈光節」，梨山賓館前兩棵歷史悠久，高達28公尺的高大雪松以璀璨燈飾妝點得亮麗迷人，屹立在海拔高度1,956公尺的梨山燈區，不僅是全台海拔最高的耶誕樹，雲霧繚繞之時，更猶如漂浮於雲端之上，夢幻滿分。

除了經典耶誕樹，參山國家風景區管理處還設置梨山與谷關兩處燈區，梨山燈區位於梨山賓館周邊，包括遊客中心、觀景台、耶穌堂、楓之谷1956秘密花園的入口處等，都會佈置光環境燈組，凸顯當地獨有地形地貌或建築特色，遊客可以造訪「光耀梨山」、「絢彩宇宙」、「浪漫山谷」、「喔熊慶聖誕」等燈區，欣賞與白日截然不同的浪漫體驗。

山谷燈光節將延續2022年，點亮梨山與谷關兩處燈區，於山林之中更顯夢幻浪漫。

海拔較低的谷關燈區，則會在遊客中心及人行道打造「星光隧道」，以閃爍的點點星光迎接來訪的民眾，谷關牌樓、溫泉公園都會融入在地觀光元素佈置特色燈組，打造「谷關之心」、「谷關耶誕派對」、「點亮山麓」等燈區，並以光環境串連周邊景點，吸引觀光人潮。

「2023山谷燈光節」於11月30日開幕，一路延續到明年1月7日，耶誕週末與跨年還會舉辦「山谷音樂會」，邀請知名原住民歌手、樂團與藝文團體演出，表演精彩可期。年末時節造訪梨山、谷關過耶誕，還可以搭配泡溫泉、部落觀光或登山健行等豐富遊程。