台中購物節 試手氣、抽大獎！

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府經發局】

第五屆台中購物節歡樂登場，符合活動規則就享有現金天天抽3,000元、週週抽10萬元、月月抽100萬元資格，還有機會贏得百萬好車與精品好宅，總獎項價值高達2億5,000萬元，年底就來台中盡情購物試手氣！

不同於往年邀請藝人做宣傳，今年的台中購物節由盧市長親自擔任代言人，出席記者會宣告全民期盼的購物節正式開跑，10月26日至12月26日兩個月時間，邀請全民來台中吃喝玩樂，買好買滿抽大獎。

盧秀燕市長於記者會宣布2023台中購物節活動開跑。

全台最知名購物節 登錄金額年年創新高

2019年開辦的台中購物節廣受消費者歡迎，規模年年擴大，吸引全台民眾共襄盛舉，去年消費登錄總金額達358億元，居全國購物節活動之冠。為回饋民眾支持，今年台中購物節獎項多達7萬5,000個，大方送出好車、住宅與百萬現金大獎，最小額的現金獎也有3,000元，送禮送進心坎裡，讓購物節人氣居高不下。

活動正式開跑前，市府舉辦「就是愛購物」競賽為購物節暖身，邀請民眾登上舞台大秀創意，只要是台中好吃、好買、好玩的消費體驗都能融入表演，10月21日舉辦的總決賽中，參賽者帶來雙人街舞、舞台劇，還有人現場Podcast演出，個個精彩絕倫，最終參賽者徐靖獻唱「台中購物節主題曲」，優美嗓音與簡潔歌詞獲得評審青睞，勇奪首獎20萬元。

台中購物節暖身活動「就是愛購物」競賽，邀請民眾登上舞台大秀創意，並頒發人氣爆棚獎。

三房好宅壓軸 消費累積滿500元即可抽獎

台中購物節獎項共有五大類型，包括3,000元現金天天抽，每日抽出1,250組；10萬元現金週週抽12組；隔週抽百萬汽車，總共抽出4台Nissan New juke駕趣享樂版進口休旅車；100萬元現金月月抽2組；以及壓軸抽出的精品好宅1戶，小獎組數多多，大獎誠意十足，令人心嚮往之。去年壓軸大獎是位於台中市南區，市價約700萬元的電梯大樓兩房住宅，經發局指出，今年將會送出位於龍井區，新落成的電梯大樓三房兩廳兩衛住宅，非常適合小家庭居住，也讓民眾引頸期盼，期待能幸運入主好宅。

民眾只要於活動期間在台中市合法店家（包含稅籍登記在台中）消費，取得發票、合作店家收據，就能在台中通暨購物節App登錄消費金額參加抽獎，累計滿500元能獲得一組抽獎序號，1,000元有兩組序號，以此類推；如果是在購物節合作店家消費，還享有登錄金額3倍累計優惠，僅需消費167元就能獲得一組抽獎序號，輕鬆達到抽獎門檻。

聰明抽獎還有小撇步，只要在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井10個行政區消費，就享有登錄金額5倍累計優惠，等於消費滿100元就能抽大獎，市府還加碼推出「區域消費專屬抽」，天天抽名額從去年的100組增為200組，鼓勵大家前往山、海、屯區遊玩消費，創造更多中獎機會。

民眾只要於購物節期間在台中市合法店家消費取得發票、收據，就能至App登錄參加抽獎。

廟東商圈iPhone大放送 萬聖節踩街聚人氣

10月最後一個週日，皮卡丘、哈利波特、安妮亞、變形金剛等電影、動漫中的人氣角色，齊聚在豐原太平洋百貨，與殭屍、幽靈、巫婆扮相的大人小孩，共同參與「2023台中萬聖嘉年華-餓靈豐慶典，裙魔萬聖趴」，扮裝者不分性別、年齡，以裙子為主題變裝參與造型大賽，沿街向商圈店家討糖吃，晚間還有精彩的熱舞表演與萬聖市集，氣氛熱鬧非凡。

廟東復興商圈吉祥物「福蘆弟」也現身活動會場，帶領民眾「裙魔亂舞」沿著復興路踩街大遊行，沿途懸掛的彩繪燈籠光耀照人，散發節慶的歡樂氣息，令人印象深刻。當天也是2023台中購物節的「天天抽」首次登場，現場抽出3,000元1,250組，還有區域消費專屬抽與收據專屬抽各200組，經發局還宣布加碼三支256G的iPhone15現場抽獎，把氣氛炒熱至最高點。

台中廟東商圈以夜市美食聞名，好吃又好買！

豐原廟東復興商圈隨著慈濟宮的廟會活動聚集各方人潮，成為豐原最熱鬧之區域。商圈旁邊的廟東小吃街，則是知名的廟東夜市，最為人所知的是遠近馳名的菱角酥，熱騰騰油鍋現炸的菱角酥，色澤金黃，散發香氣，酥脆外皮與綿密的內餡令人口水直流，是許多人造訪廟東夜市必吃的傳統美食，另外像是排骨麵、鳳梨冰與蚵仔煎，也都是人氣庶民小吃，商圈周圍還有許多傳統中式糕餅店，是採買伴手禮的好選擇。

「廟東菱角酥」是廟東夜市的人氣美食，吸引許多饕客慕名而來。

長億夜市週週抽登場 加碼住宿券好吃好玩

首次的「週週抽」則於11月4日在太平長億夜市登場，抽出現金10萬元10組，以及台中市民專屬抽的10萬元2組，夜市在當天設置「童趣樂園」，擺放復古彈珠台、套圈圈、棉花糖DIY機等，與民眾同樂。經發局也加碼送出谷關消費券、福容大飯店聯合券及麗寶樂園探索世界暢遊卡等，大家吃得滿意、抽得開心、玩得更盡興。

長億夜市是太平區著名的美食集散地，鄰近921震災紀念公園、頭汴坑溪自行車道等。這裡以傳統美食為主，來自王功漁港的新鮮蚵仔，大顆飽滿，鮮嫩多汁，是遊客最喜愛的海味，另外還有當歸鴨麵線、紹興醉雞、藥燉排骨、東山鴨頭、爌肉飯等美食一應俱全，等待饕客前來一探究竟。

App好禮獎不完 台中通衝破200萬下載

購物節佳評如潮，可登錄消費的「台中通暨購物節」App隨之人氣高漲，下載次數於11月初已超過200萬，在全國各級政府開發的App中名列前茅，還在App Store達公部門App類型累積下載次數首位。為慶祝佳績，日前已搭配購物節加碼抽出5組日本雙人來回機票及200晚的台中知名飯店住宿券，還將於購物節壓軸驚喜抽免費入住台中知名飯店豪華渡假套房1晚！邀請全民下載「台中通暨購物節」App，一起當台中市的「數位市民」。

「台中通」前身是「台中購物節」App，啟用以來持續整合市府服務與活動，包括繳費服務、社會福利查詢、預約疫苗施打、線上陳情等，還能在特約商店享有優惠，功能多元實用，最重要的是，搭配購物節使用台中通，從登錄發票到線上領獎都能一指完成，現在就下載，購物抽獎好輕鬆！

年底來台中購物抽獎，迎接2024年！