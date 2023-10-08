【撰文｜邱子齊、攝影｜今周刊、圖片提供｜台中市影視發展基金會、台中市政府新聞局】

近年來國片與台劇大放異彩，無論是《我最愛的笨男人》、《查無此心》、《他馬克老闆》、《本日公休》、《做工的人 電影版》，這些取材自常民生活的影劇，有著熱烈的討論度，在叫好又叫座的背後，共同點是都有著台中的參與。

注意到了嗎？獲得台北電影節2項大獎的電影《查無此心》，片中出現了台中沙鹿龍崗南坑、市警局豐原分局、正德醫院、台中高鐵站等地。今夏最講義氣的電影《我最愛的笨男人》當中，除了有千越大樓的場景，也有大家熟悉的台中公園、光復新村等景點。至於《他馬克老闆》當中上班族們穿梭的街道、市景，更是充滿台中人的生活場景。

盧市長現身電影《查無此心》首映會，力挺台中市補助協拍的好電影。

此外，讓人笑中帶淚的《做工的人 電影版》的工地主場景，則是面積2.2萬坪、地處水湳經貿園區的台中國際會展中心。講述理髮廳故事的溫馨小品《本日公休》，片中也出現綠川、高美濕地、樂成宮，故事原型更是台中市東區的一位家庭理髮的老闆娘。

這些取材自常民生活的電影，不僅有著熱烈的討論度，也陸續奪下台北電影節、大阪亞洲電影節等多項大獎。而叫好又叫座的電影背後，共同點是都有著一支隱形「台中隊」的參與。那是「財團法人台中市影視發展基金會」下設的協拍組，不管劇組需要哪種場景，都難不倒他們。

協拍 影視產業的幕後推手

民眾或許會好奇，什麼是協拍？協拍在做什麼？

以《做工的人 電影版》為例，隨著從電視劇轉換到大銀幕，需要大量的工程畫面來呈現震撼感，而對於台中本地場景最為熟悉的協拍組，就與新聞局合作成功協調到了興建中的「台中國際會展中心」，讓劇中的「噗隆共三人組」有了工作場景，這就是協拍的工作。

而像電影《我最愛的笨男人》全片有30%的場景在台中拍攝，展現台中豐富多元的特色場景，也都在市府新聞局拍片取景補助、台中市影視發展基金會的協拍支持下，才能協助劇組取得拍攝的場景、環境支援。

協拍是不容易被看見的幕後辛苦協調，但也是行銷城市的方式。11年前，李安導演憑著《少年PI的奇幻漂流》奪下奧斯卡最佳導演，就在致詞時感謝台中，這份感到「被世界看見」的光榮感，是協拍工作所能收穫的美好果實。

《粽邪3：鬼門開》出現台中梧棲街道與朝元宮，讓不少在地民眾直呼熟悉。

在銀幕裡看見城市認同感

除了作為影視產業幕後默默的推手，協拍工作也讓更多場景或人有機會參與作品的創作，增進對於自己或土地的認同。

像是電影《查無此心》，除了處處取景於台中，身為台中大甲人的導演曾英庭也說，為了自己記憶中的氣味和場景，在考量拍攝地點時，私心找了許多過去喜歡的場景，其中最難忘的是片中出現的「黑白切小吃店」，正是他從小吃到大的愛店。相信有些民眾也會因此在電影中發現屬於自己的日常生活。

「《本日公休》裡有綠川、高美濕地、樂成宮。不管是吃麻薏，還是東泉辣椒醬，這些都是我們台中人的生活。」台中市影視發展基金會林盈志執行長感性地說，「市民朋友會發現，我們的日常，透過大銀幕來看的時候『原來是長這樣』，是這麼美，這麼特殊的。」

電影《我最愛的笨男人》主角們也表示，台中是人情味很濃的城市，印象十分深刻是在千越大樓拍攝的一場群戲，需要很多臨演，都是在地朋友的情義相挺，讓他們順利拍攝精采的大場面。

這就是在銀幕裡的城市認同感，讓許多原本再日常不過的場景，因為影視作品而成為影迷的朝聖之地，甚至可能讓整個社區也因此活絡起來；有機會參與的當地居民會熱情地和遊客介紹「我有在裡面出現」，也會自豪地說「哎呀，這部片就是在我們這裡拍」，這種參與的光榮感，也是協拍工作希望帶給大家的。

行銷城市軟實力

而透過協拍工作，市民對於地方的認同與參與感，也會延伸讓台中以不同的面貌呈現在大眾面前，成為想要一探究竟的地方。「比如就有旅行社把拍攝地變成商業遊程，也會有網友自發性彙整了『影迷朝聖指南』。」林盈志執行長說道。

將城市納入鏡頭，後續興起影迷們一探究竟的念頭，足見影視作品的魅力，把人潮帶入地方。林盈志執行長也指出，台中坐擁許多先天優勢，天氣好、有山有海，還位居台灣中心，交通往來便利。再加上新聞局的政策支持，包含建置全台最大造浪基地與室內收音棚的「中台灣影視基地」，以及提供拍片取景、住宿、影視基地場租、影視活動補助，再配合基金會提供的電影獎勵、行銷資源，這些都是劇組勘景時優先考量的要素，也是這幾年台中越來越常在銀幕上被看見的原因。

影視協拍是城市軟實力的展現，而透過協拍，市民們則有機會在大銀幕裡，看見自己的城市與生活。

「中台灣影視基地」配有全台最大造浪池、7米深水池，還有全台最大的大型攝影棚。

「想辦法回台中出差」瞿導與新片《他馬克老闆》

今年9月28日正式上映的職場社畜喜劇《他馬克老闆》，耗資千萬打造200坪辦公室場景，真實還原職場生活，是瞿友寧導演的新片。跨足電視圈與影壇的瞿導，出生於台中，曾以《誰在橋上寫字》榮獲金鐘獎最佳導演、最佳劇本獎；更以《我可能不會愛你》抱回7項金鐘大獎，其中包括最佳導演獎，成為當時金鐘獎史上奪下最多獎項的戲劇作品。而後更執導大受歡迎的電視劇《花甲男孩轉大人》、電影《花甲大人轉男孩》，並以電影《刻在你心底的名字》成為當年壓軸億萬票房電影，亦獲得當年金馬獎5項入圍，最終贏得最佳攝影與最佳原創電影歌曲獎項。

出生於台中的瞿友寧導演，在拍片時總不忘於台中取景，回饋家鄉。

其中，瞿導知名作品爆紅的愛情劇《我可能不會愛你》片中大都會的場景，許多是在台中完成；《花甲》的電視劇和電影，則選擇在大肚、烏日及龍井地區拍攝。為什麼選擇落腳台中拍攝？作為一個長年奔走各地，執導各大電影與戲劇的導演，瞿友寧導演認為，若想有更多時間待在家鄉、回饋家鄉，那麼最好的方式，就是把整個片場都搬到故鄉台中！林盈志執行長也笑說，「瞿友寧導演是很喜歡在台中拍片的導演，就算這齣戲都是在台北發生的，他也會想方設法都要來台中拍一場。」

而新片《他馬克老闆》自然也不例外，電影改編自人氣職場網路漫畫《我是馬克》，講述職場社畜馬克（盧廣仲飾演）與死神阿死（黃宣飾演）一同將公司搞得天翻地覆的故事，這部以都市上班族生活為藍本的喜劇，主角們穿梭的場景包含了台中商辦大樓、本堂澄清醫院、林酒店、IKEA台中店、第一醫院、麗寶樂園等，相信在地人看到電影，肯定會有所共鳴 。

《他馬克老闆》以都市上班族生活為藍本，劇中場景多取景台中。