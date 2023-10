徜徉想像力的奇幻旅程 2023台中國際動畫影展登場

【撰文|邱子齊 圖片提供|台中市影視發展基金會】

簡單的線條、聲音、逐格的畫面,構築一部部精彩動畫,10月開幕的台中國際動畫影展,用動畫與您一同徜徉想像力的奇幻旅程。

多元動畫長短片 輪番上場

邁入第9屆的台中國際動畫影展,今年將展期拉長至9天,希望讓更多市民朋友來參與。本屆影展特選雙開幕片,由世界首映的台灣動畫《妖怪森林》及台灣首映的法國動畫《琳達想吃雞!》共同揭開序幕。《妖怪森林》由國內知名導演王世偉耗時多年所製作,是台灣近年來少數的動畫長片;《琳達想吃雞!》則是法國動畫導演塞巴斯蒂安勞登巴(Sébastien Laudenbach)最新作品,甫獲2023年法國安錫國際動畫影展水晶獎。

閉幕片則邀來同為世界首映的日本動畫《火之鳥:回憶中的花》,由日本知名動畫工作室STUDIO 4℃製作,改編自日本漫畫大師手塚治虫創作生涯高峰之作品《火之鳥》。

值得期待的是,本屆觀摩長片選映台灣經典動畫《魔法阿媽》(4K數位修復版)。故事講述農曆7月間,主角豆豆到阿媽家同住,發生的一連串民俗故事。動畫導演王小棣更在影展啟售記者會驚喜現身,新聞局長鄭照新也向導演發出邀約,希望在明年影展10週年時全球首映製作中的《魔法阿媽2》,讓影迷們一睹為快。

經典重現1998年台灣本土動畫長片《魔法阿媽》 (4K數位修復版),將勾起許多大小朋友的回憶。

此外,2023年法國安錫動畫影展評審團獎的匈牙利作品《郊狼的四個靈魂》(Four Souls of Coyote)、墨西哥3D兒童動畫《鷹與豹:傳奇勇士》(Eagle and Jaguar: The Legendary Warriors)也值得關注,兩部片都是在馳騁的想像之間,反思人與自然。

「讓台中成為動畫影展的家!」,作為各縣市唯一以「動畫」作為主題的城市影展,不僅有各國作品,也自詡為台灣創作的主場,本次播映作品還包含了結合紙紮工藝與停格動畫的《熱帶複眼》;探討早期台灣長子為家庭作出犧牲的《泅》;以及用寵物視角呈現的《米血大喵險》等,喜愛動畫的影迷千萬不能錯過。

動畫之都 培育人才跨向世界

今年台中國際動畫影展共收到來自113個國家及地區共2,858件作品,創下今年度亞洲最多。為了培育動畫人才、創造更多讓動畫人被看見的機會,首度與社團法人動畫特效協會合作,增設「最佳技術獎」、「最佳美術獎」和「最佳故事劇情獎」三個獎項,這也是全國唯一針對動畫技術的獎項,將於10月21日的頒獎典禮中揭曉得獎名單。

本屆影展也特別邀請曾獲2項奧斯卡金像獎提名的美國獨立動畫大師比爾普林頓(Bill Plympton)擔任「年度焦點影人」,影展集結大師1991-2021年的經典短片,也將播映他2023年的最新動畫長片《吉他牛仔狂想曲》。而日本動畫工作室STUDIO 4℃社長田中榮子、土居伸彰,以及香港導演袁建滔亦會來到影展共襄盛舉,歡迎各年齡層、各地的大小影迷,今年10月一起來感受動畫的魅力。