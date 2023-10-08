徜徉想像力的奇幻旅程 2023台中國際動畫影展登場

【撰文｜邱子齊 圖片提供｜台中市影視發展基金會】

簡單的線條、聲音、逐格的畫面，構築一部部精彩動畫，10月開幕的台中國際動畫影展，用動畫與您一同徜徉想像力的奇幻旅程。

多元動畫長短片 輪番上場

邁入第9屆的台中國際動畫影展，今年將展期拉長至9天，希望讓更多市民朋友來參與。本屆影展特選雙開幕片，由世界首映的台灣動畫《妖怪森林》及台灣首映的法國動畫《琳達想吃雞！》共同揭開序幕。《妖怪森林》由國內知名導演王世偉耗時多年所製作，是台灣近年來少數的動畫長片；《琳達想吃雞！》則是法國動畫導演塞巴斯蒂安勞登巴（Sébastien Laudenbach）最新作品，甫獲2023年法國安錫國際動畫影展水晶獎。

閉幕片則邀來同為世界首映的日本動畫《火之鳥：回憶中的花》，由日本知名動畫工作室STUDIO 4℃製作，改編自日本漫畫大師手塚治虫創作生涯高峰之作品《火之鳥》。

值得期待的是，本屆觀摩長片選映台灣經典動畫《魔法阿媽》（4K數位修復版）。故事講述農曆7月間，主角豆豆到阿媽家同住，發生的一連串民俗故事。動畫導演王小棣更在影展啟售記者會驚喜現身，新聞局長鄭照新也向導演發出邀約，希望在明年影展10週年時全球首映製作中的《魔法阿媽2》，讓影迷們一睹為快。

經典重現1998年台灣本土動畫長片《魔法阿媽》 （4K數位修復版），將勾起許多大小朋友的回憶。

此外，2023年法國安錫動畫影展評審團獎的匈牙利作品《郊狼的四個靈魂》(Four Souls of Coyote)、墨西哥3D兒童動畫《鷹與豹：傳奇勇士》(Eagle and Jaguar: The Legendary Warriors)也值得關注，兩部片都是在馳騁的想像之間，反思人與自然。

「讓台中成為動畫影展的家！」，作為各縣市唯一以「動畫」作為主題的城市影展，不僅有各國作品，也自詡為台灣創作的主場，本次播映作品還包含了結合紙紮工藝與停格動畫的《熱帶複眼》；探討早期台灣長子為家庭作出犧牲的《泅》；以及用寵物視角呈現的《米血大喵險》等，喜愛動畫的影迷千萬不能錯過。

動畫之都 培育人才跨向世界

今年台中國際動畫影展共收到來自113個國家及地區共2,858件作品，創下今年度亞洲最多。為了培育動畫人才、創造更多讓動畫人被看見的機會，首度與社團法人動畫特效協會合作，增設「最佳技術獎」、「最佳美術獎」和「最佳故事劇情獎」三個獎項，這也是全國唯一針對動畫技術的獎項，將於10月21日的頒獎典禮中揭曉得獎名單。

本屆影展也特別邀請曾獲2項奧斯卡金像獎提名的美國獨立動畫大師比爾普林頓(Bill Plympton)擔任「年度焦點影人」，影展集結大師1991-2021年的經典短片，也將播映他2023年的最新動畫長片《吉他牛仔狂想曲》。而日本動畫工作室STUDIO 4℃社長田中榮子、土居伸彰，以及香港導演袁建滔亦會來到影展共襄盛舉，歡迎各年齡層、各地的大小影迷，今年10月一起來感受動畫的魅力。