享受學習 愛上校園 讓孩子開心上學的每一天

【撰文｜邱子齊、攝影｜黃建彬、圖片提供｜台中市政府教育局、西苑高中、大甲國小、神圳國中、東海國小、立人國小】

揆諸目前教育政策，軟體方面，在學校午餐補助、雙語教育等計畫中都有亮眼成績；硬體方面，則挹注大筆經費進行老舊校舍改建、禮堂建造，改善校園環境。透過孩子們在校的一天，將發現市府團隊透過多方努力，致力提供孩子有品質的學習及成長環境，培育下一代。

>>給孩子與世界溝通的能力：雙語及英語教育

上課鐘聲響了，奇妙的是，這堂課的學生們不是排排坐在教室裡，原來是「台中市英語愛閱專車」開進了校園，孩子們看著圖像化的教材、繪本，躍躍欲試地舉手發問，和外師活潑地交流和互動，仔細一看，他們正在念的是常見中西式食物的英文詞彙。透過這類落實於生活中的教材，讓現在孩子們的英文學習，顛覆過去「英文課」以語言訓練方式進行學習，這就是台中雙語教育的一大亮點——建立「生活化的教學現場」。

在全球化與國際化的環境，英語能力是孩子們與世界溝通、接軌全球的工具。既然英語是日常生活的溝通工具，又是傳達各領域知識的方式，若能更頻繁地出現在校園中，成為生活的一部分，就能減少孩子們對於開口說英語的畏懼。

有外師帶領的實體英語閱讀營或是親子英語閱讀營，讓孩子們有更多機會在日常接觸外語。

因此，2020年起，教育局便推動「雙語教育」計畫，在生活化教學現場的大方向下，鼓勵全市的國中小學，在英語課之外，也將一般學科的綜合、音樂、美術、體育課融入英語教學。這樣的教學法，是以「理解知識」為目的，在不強迫學生使用英文的原則下，由授課教師進行雙語教學，增進學生在日常接觸到英語的機會。此外，學校也辦理英語日、申請英語希望傳愛專車、英語愛閱專車，參加雙語教育營隊等活動，提供更多使用英語溝通交流的機會。

除了「生活化的教學現場」，「雙語教學配套支持系統」方面，則是以成為教師的後盾為目標，包含了於北區篤行國小成立雙語教育資源中心，協助各校雙語教學工作；辦理二軌三階教師研習，提供教師不同形態的教學方式；更在2022年首創全國雙語領航團隊，增聘各領域專長雙語領航員，辦理開放教室、公開課、工作坊及到校諮詢服務，和老師共備、了解雙語教學的具體策略。

目前，雙語教學的參與學校，從一開始的51校，到2023年9月起將有226校加入，約佔全市313所國中小學的七成，教育局將持續推廣雙語教育，讓更多協同教學人力進入教學現場。

透過各種研習，可讓教師了解雙語教學的具體策略、協助教學工作。

>>吃得好也吃得飽：營養午餐

午休鐘聲響了，一起排隊等待營養午餐飯菜的孩子們滿是企盼的眼神，都是因為這營養與美味的一餐。

吃得好、吃得飽才有足夠精神學習，一日三餐中間的午餐，是學校照顧孩子的重要一餐。因此市府團隊在營養午餐政策上，持續推動高中以下學校每餐「五元加碼」、國中小學生每週十元的「水果費補助」、「貧困學生午餐補助暨寒暑假例假日安心午餐券」、鼓勵學校使用「國產可溯源食材」等四大對策，今年10月1日起，更正式啟用安心午餐券數位化。

這些政策與經費的挹注，不僅要照顧弱勢孩子，也要讓每一個孩子都能享受到營養均衡的一餐。

營養午餐政策，是為了讓孩子享受到營養均衡的一餐。

安心午餐券數位化，可持數位學生證至超商領取。

>>打造功能與美學兼具的建築：校舍整建

午休時光結束，孩子們繼續在校園裡的空間進行各項學習，除了想像中的教室樣貌，近幾年建築美學風潮吹進校園，學校在整修或新建校舍時，除了考量最基本的安全及使用需求外，也將建築物本體設計是否美觀一併考慮進去。運用創新手法，建造兼具生態、節能、健康及美學特性的校舍。

舉例來說，位於西屯區的西苑高中，「老舊校舍改建暨校園新建」工程的整體設計，就是將校園定位為城市中的綠色聚落，新建校舍除了教室與辦公室，亦規劃了符合因應多元學習方式所需的大型展演空間、多元共享空間，以及八座籃球場。最大的亮點是在東側退縮的大片綠地，將綠意從學校延伸至鄰里，讓校園也成為周邊居民休憩的好所在。

西苑高中老舊校舍改建的最大亮點，就是結合綠地的建築以及寬闊的籃球場。

而具有百年悠久歷史的大甲國小，自2019年起也陸續展開了校舍改建、拆除工程，不管是培養孩子閱讀習慣的圖書室，還是與體能發展至關重要的綜合球場、操場、幼兒園遊具，皆獲得經費展開新建與整建，提供孩子們更有品質的學習環境。而在校舍的設計上，也順應學校本身的自然環境特色，如利用拱形迴廊、磚牆與雨淋板造型，來阻擋北風干擾，遮風又擋雨。

目前台中的校園整建計畫已投入至少121億元經費，未來將持續挹注更多資源，呈現新穎美觀又實用的校舍建築，營造舒適優美的環境氛圍。

大甲國小陸續打造的圖書室和幼兒園遊具，提供孩子更有品質的學習環境。

>>創造優質學習環境：給孩子一個禮堂計畫

除了一般校舍空間，禮堂是許多學校舉行集會、體育活動、才藝表演的地方，禮堂不僅能在高溫、下雨的時候，提供遮風避雨的空間，這裡也往往是莘莘學子高唱驪歌、進行畢業典禮的地方，可說是乘載校園記憶最豐富的場所之一。

但並不是每一座學校都能有禮堂，少了禮堂，甚至連重要的畢業典禮都要向外借場地。為此，市府追加預算為孩子們蓋禮堂，除了已完工使用及施工中的21校禮堂，今年預計再投入24億餘元、補助25所學校興建，讓孩子們可以在禮堂裡無憂地打球、頒獎、練合唱！

東海國小二期校舍以白、藍、黃為主，還利用植栽打造空氣綠牆、阻擋東北季風，屋頂也有雨水回收、滯洪池等設施。

其中，神圳國中建校十多年來一直缺乏禮堂空間，導致下雨或酷暑時，許多活動都無法進行。直到2022年，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」終於和全體師生相見歡。而且，不只是單純的禮堂空間而已，因應神岡地區公托公幼缺乏的問題，在設計之初便將「幼兒園」的空間納入規劃。啟用後，一樓會是非營利幼兒園教室及專科教室，可招收4個班、100多位學生；二樓則是綜合體育場，讓校內的拔河隊，以及直笛、合唱、口琴隊都能有練習空間。

為了增加公托機會，神圳國中的多功能活動中心，將幼兒園也納入規劃。

至於位於西屯區的東海國小，是成立不到10年的特色學校，由於學區人口迅速增加，學生人數從創校時的7個班，擴增到20多班。因應學生人數增加，校園也規劃了二期校舍新建工程，以複合式建築廣納校園空間的多元需求，整棟建築空間內不僅包含了新教室，也放入了師生們引頸期盼的活動中心。這座以白色、藍色、黃色為主色的繽紛建築，在設計上也結合了低碳、綠色的元素，利用植栽打造空氣綠牆、阻擋東北季風，屋頂也有雨水回收、滯洪池等設施。完工至今已獲得勞動部金安獎、台中市金安心獎、行政院金質獎，是「三金」加持的校舍。

近年來，台中在教科文建設上投入經費逐年增加，今年在本項支出類別，編列預算更逾600億元，約佔總歲出比率4成，這些經費在教育方面的支出，包含幼兒學前教育補助、改善校園環境、推動雙語學習、補助學生營養午餐等相關政策，都是希望創造台中更優質的教育環境，培育下一代人才！

東海國小二期校舍以白、藍、黃為主，還利用植栽打造空氣綠牆、阻擋東北季風，屋頂也有雨水回收、滯洪池等設施。