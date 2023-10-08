喫茶新體驗 台中必喝手搖飲

【撰文｜陳怡如、圖片提供｜吃茶三千、BLIKE、春宅】

手搖飲的前身可追溯到1980年代興起的泡沫紅茶店。直到90年代，外帶手搖飲店開始出現，此後連鎖手搖飲如雨後春筍般，占據台灣大街小巷。根據經濟部統計，2022年台灣飲料店營業額已超過新台幣1,000億元，全台飲料店數多達2.8萬家，比便利商店還多，密度高的驚人，堪稱手搖飲王國。

而台中的街頭也聚集了許多手搖飲店的身影，來到大智路，不到100公尺就開了10間手搖飲店，被網友戲稱為「台中糖人街」；精誠路也在700公尺內擠進25家飲料店；最驚人的莫過於美村路，竟聚集了40家大小品牌的手搖飲店。

充滿特色的手搖茶飲，漸漸成了台中的美食文化之一，這些五花八門的飲品店家也各有擁護者。從紅茶、綠茶、烏龍等純茶開始，到加入不同配料，珍珠、椰果、布丁、仙草任君選擇；結合新鮮水果和奶香滋味的鮮果茶和鮮奶茶，也自成體系；季節限定的芒果、草莓和芋頭等風味茶飲，更是讓人每年定時報到。台中手搖飲文化發展至今，成了千變萬化的迷人滋味。

>>吃茶三千｜茶飲界精品 顛覆手搖飲想像

走進南屯區巷弄，目光隨即被一棟40年的紅磚老屋吸引。特意保留的大面磚牆，和現代落地窗完美結合，明亮通透的質感空間，如同茶湯一樣清澈，這裡正是海外展店102間的「吃茶三千」，全球唯一的概念店。

吃茶三千是由台中起家的「喫茶小舖」在2013年打造的精緻化茶飲品牌，自詡為「台灣茶文化的分享者」。從店面設計、茶飲品質到品茶體驗，全都費盡心思，打造茶飲界精品，顛覆眾人對手搖飲的想像。6款基底茶嚴選台灣茶葉，全都獲得食品界米其林iTi星級認證。吃茶三千堅持茶飲現點現萃，店裡的秘密武器，就是耗時2年研發的萃茶機，根據不同茶葉特性，共有近千種參數可以調整，追求茶湯的極致風味。

為追求茶湯的極致風味，吃茶三千耗時2年研發出獨一無二的萃茶機。

來到這裡千萬別錯過熱銷第一名的「國王珍珠奶茶」，珍珠每日慢火熬煮90分鐘，賞味期限嚴格控制在3小時內，搭配深度烘焙的鳳眉紅茶和獨家調配的皇家厚奶，滑順濃郁。

吃茶三千還獨創免費的品茶體驗，由職人茶師現場沖泡，讓客人品嘗5款不同焙度的梨山烏龍。而預約制的「心願封茶」，就像封存「女兒紅」一樣，將最喜愛的梨山烏龍和手寫話語，一起封存於南投陶藝師製作的手工茶倉中，待多年後打開品嘗，回味當年記憶。

吃茶三千最熱銷的「國王珍珠奶茶」。

>>BLIKE｜把關細節 造就極致精品奶茶

純白店頭佇立街邊轉角，翠綠植栽恣意伸展，搭配深色木質大門和藤編小椅，營造悠閒的南洋度假風情。去年4月成立的「BLIKE」，主打精品奶茶系列飲品，一開幕就拿下「台中最美奶茶店」的稱號。

去年4月成立的「BLIKE」，主打精品奶茶系列飲品，一開幕就拿下「台中最美奶茶店」的稱號。

以優質茶為核心，BLIKE的研發團隊就像獵人一樣，隨時都在探尋世界各地的高品質茶葉。從台中最具代表性的手搖飲「珍珠奶茶」出發，目前七款奶茶都以「紅茶王國」斯里蘭卡的茶葉為基底。

招牌「旨拿鐵」，紅茶來自斯里蘭卡的烏瓦產區，茶湯有濃烈的香草氣息和柑橘香味，加入台灣的義美鮮奶，口感高雅細緻、明亮輕盈，奶味鮮明。另一款「儂拿鐵」，則選自斯里蘭卡的坎蒂產區，茶湯口感溫潤，尾韻還有可可、堅果香氣，搭配絲滑牛奶，味道渾厚飽滿，更顯茶味。

BLIKE推出來自世界不同地區的茶包禮盒，概念來自於以手心的溫度款待每一位顧客。

BLIKE對茶飲的風味和品質極為要求，尤其珍珠奶茶是混合型飲料，每個細節都非常講究。不只鑽研茶和奶、冰和糖的比例，珍珠也是堅持每天新鮮現煮，就連濾水系統都分別有洗手、洗器皿和煮茶專用。嚴格把關各個環節，才造就出BLIKE精品奶茶的極致風味。

主打精品奶茶系列飲品的BLIKE，提供細膩的風味與體驗。

>>春宅｜銅板價也能享受優質純茶

每個季節、每個時間都少不了台中發跡的「春宅」身影。

以質感的莫蘭迪灰藍營造品牌意象的春宅，專注優質純茶，精選台灣南投茶葉，端出純茶、鮮果茶和鮮奶茶等系列茶飲。嚴格把關品質，但售價仍然親民，純茶系列落在25-35元區間，只要銅板價就能享受一杯好茶。

以質感的莫蘭迪灰藍營造品牌意象的春宅，專注優質純茶，精選台灣南投茶葉。

純茶推薦特別的「赤韻烏龍」，混合黃金烏龍和四季春，中烘焙的烏龍香氣，味道濃郁：「金萱烏龍」則不同於市面上常見的輕烘焙口感，春宅特別加重烘焙力道，尾韻有天然奶香。

最受歡迎的鮮果茶「堤亞青檸」，以招牌的赤韻烏龍為基底，加入新鮮檸檬汁和桂花蜜，濃厚的烏龍茶香，交織著微酸檸檬和迷人的桂花香氣，清新怡然，層次豐富。

春宅「堤亞青檸」有濃厚的烏龍茶香，又交織著檸檬和桂花香氣。

針對不能喝咖啡因的客人，春宅也貼心推出「朝日大麥凍奶」，以無咖啡因的清香麥茶為基底，加入市場首見、獨家製作的大麥凍，春宅特別將麥子進行二次烘焙，研發出帶有焦香味的大麥凍，在茶凍和咖啡凍之外，給客人新鮮選擇。

以質感的莫蘭迪灰藍營造品牌意象的春宅，專注優質純茶，精選台灣南投茶葉。