台中的味道 盡在伴手禮

【撰文｜蔡蜜綺、圖片提供｜鴻鼎菓子、喜利廉、米玥麻糬堂、時境甜點、青鳥旅行】

台中的太陽餅，是許多遊客常買的伴手禮之一。然而，伴手禮的選擇越來越多樣化，來台中旅遊時也別忘了採買美味特色的伴手禮與親朋好友分享。

>>青鳥旅行 探索蛋捲的一百種可能

以「灌餡蛋捲」為招牌的「青鳥旅行」，最知名的就是厚實餅皮和多樣創意餡料，顛覆了傳統蛋捲的印象。以蛋捲為容器，「青鳥旅行」大膽嘗試填入各種創意內餡。最初推出的灌餡肉鬆蛋捲至今仍受歡迎，滿滿豬後腿肉鬆內餡，濃郁蛋香和肉鬆香氣令人垂涎。此外，花生和芝麻口味也深受顧客喜愛，兩者分別凸顯出花生顆粒與芝麻的熔岩口感。目前店家已研發出超過10款口味，並不斷嘗試新口味上市，像是創意十足的珍珠奶茶蛋捲，將珍珠奶茶和灌餡蛋捲結合，每一口都能吃到Q彈珍珠，買氣也很高。

今年，「青鳥旅行」還推出「夾餡蝴蝶酥」，有香辣起司和濃醇黑巧兩種口味，這款點心富含多層次口感，反覆堆疊的細緻酥皮，將美味緊鎖在每一層中，讓人難以忘懷。

「青鳥旅行」在台中除了於車站和百貨公司擁有櫃位外，在國美館對面也成立城市概念店，可以品嘗到限定甜品「蛋捲霜淇淋」，這款甜筒冰品結合了蛋捲的酥脆和霜淇淋的滑順口感，令人驚艷。

除了各式禮盒，青鳥旅行在台中國美館對面的城市概念店，還有限定「蛋捲霜淇淋」可品嘗。

>>時境甜點 療癒系玫瑰檸檬塔盡是甜蜜

法式甜點專門店「時境甜點」，成立於2017年，店家堅持以優質原物料，每日手工烘焙新鮮製作，同時注重減糖減油，迎合現代人健康追求。

小塔和馬卡龍為其主打商品。小塔的特色在於每顆皆為雙餡，賦予口感豐富層次，再搭配精緻的玫瑰花造型，時髦貴氣。店內有9款經典口味，以「玫瑰檸檬塔」最具代表性，使用在地新鮮檸檬汁和進口奶油，滋味清新酸甜，一口咬下盡是甜蜜氣息，滿足每個甜點控的胃。其他選擇包括紅寶石莓果塔、伯爵奶凍塔、甘納許榛果塔等，也各具特色。

時境甜點的各式玫瑰花造型塔類，光用看都療癒，以酸甜清爽的玫瑰檸檬塔最經典。

馬卡龍則融合法式甜點與韓式裱花技巧，呈現出華麗風格的「韓式裱花馬卡龍」，韓式裱花馬卡龍外觀厚實、內餡豐盈，搭配玫瑰口味奶油霜及金箔點綴，外層的裱花則採用手工一片片擠出花瓣，而非常見的花嘴，更增添了藝術感。不僅如此，「時境甜點」還推出了「厚餡馬卡龍」系列，其外殼酥軟多彩，內餡極為厚實，且口味多樣，如荔枝覆盆子、藍莓白巧、哈密瓜優格等，廣受歡迎。

厚餡馬卡龍，繽紛多彩如同其口味一般豐富。

>>鴻鼎菓子 曲奇餅的純粹好滋味

原是科技人的「鴻鼎菓子」創辦人張育睿，毅然地辭去工作轉而投身烘焙業，初心是為了女兒創造健康甜點，以天然無添加為核心，贏得消費者讚譽。

為愛吃堅果的女兒而誕生的「堅果塔」，是讓「鴻鼎菓子」嶄露頭角的產品。塔皮特別捏成愛心形狀，填入人工篩選堅果，裹上北美楓糖漿，美味酥香。

鴻鼎菓子以愛心堅果塔和各種口味的曲奇餅進攻伴手禮市場。

「台灣黑熊國民曲奇」則是店內明星商品，選用天然草飼奶油，搭配6,000次打發奶油技法，經過16道程序的嚴格把關，吃起來香甜酥鬆，更在2021、2022、2023連續3年獲得「A.A.Taste Awards全球純粹風味評鑑」最高3星殊榮。

今年，「鴻鼎菓子」還推出全台唯一擁有專利技術的包心曲奇餅「噠啵曲奇」，歷經900天試煉，味覺、配方和技法完美結合，入口後既有酥棉奶香，又有絲滑苦甜，是更具層次感的滋味。

鴻鼎菓子最新推出的「專利包心噠啵曲奇」，在雙層曲奇餅內包入黑巧克力，入口更具層次感。

>>喜利廉 無心插柳成就杏仁薄餅傳奇

現由第二代王欽萬接手經營的「喜利廉」，店名是由祖父命名，寓意以一顆歡喜心，期許穩健踏實創造事業。

自1966年開業以來，「喜利廉」已成為清水人日常的一部分，許多當地人從小吃到大。最具代表性產品的「杏仁薄餅」始於王欽萬的父親利用多餘材料隨手創造的美味，沒想到風靡半世紀。杏仁薄餅原料簡單，僅僅麵粉、杏仁片、雞蛋和糖，但口感酥脆，帶有淡淡的清香，深受顧客喜愛。

除了杏仁薄餅，「喜利廉」也不斷創新研發新口味，包括巧克力薄餅、黑芝麻薄餅等，最獨特的應該就是米香櫻花蝦薄餅了，這款薄餅加入了米穀粉、糙米片和櫻花蝦，鹹香滋味讓人一口接一口，還曾榮獲2016全國農村特色米穀雜糧烘焙稻米組全國冠軍。

除了杏仁薄餅，喜利廉的鳳梨酥、太陽餅等商品也是許多老顧客從小吃到大難忘的好味道。

除了薄餅之外，「喜利廉」的蛋糕、鳳梨酥、太陽餅等商品也是許多老顧客從小吃到大，其中份量十足的「芋泥捲」，使用大甲芋頭，超有誠意的滿滿內餡也讓它成為另一項高人氣的招牌名點，買伴手禮時也不妨嘗試看看！

有杏仁、巧克力和芝麻的綜合薄餅禮盒，深受顧客喜愛。

>>米玥麻糬堂 創意麻糬驚喜口感

由4位熱衷於餐飲的夥伴共同創立的「米玥麻糬堂」，產品主打每日現做，並選用天然糯米製作外皮，在傳統麻糬的做法基礎上，融入了創意，不再限於單一口味，將各種奇趣口味混搭，推出了肉鬆芋泥、茶香紅豆、提拉米蘇、焦糖瑪奇朵等獨具特色的內餡。此外，他們還創作了水果系列的麻糬如楊枝甘露，內含芒果和葡萄柚丁，可吃得到新鮮水果的美味呢！

米玥麻糬的口味多，各種創意混搭令人驚喜。

特別推薦「老派菜脯花生」口味，這款麻糬源自其中一位老闆對菜脯的熱愛，經過精心研發，以手工現炒的菜脯搭配碎花生，呈現出獨特的鹹甜口感，深受消費者喜愛。另一款「發光奶皇」口味，則結合濃郁的牛奶、焦糖和鹹蛋黃，營造出滑順香濃的口感，讓人聯想到童年時光的黃金流沙包，充分表達了對經典的致敬。

不只麻糬口味多又好吃，「米玥」的品牌形象米玥兔，原型參考古籍中的月兔搗藥，店內風格充滿中藥行意象，再搭配可愛的兔袋和中藥袋包裝，更是吸引人前來打卡拍照，順道帶份伴手禮回家。

米玥麻糬可愛的兔袋和中藥袋包裝，吸引不少顧客拍照打卡。