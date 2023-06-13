【撰文｜陳怡如、攝影｜莊震烽】

不管是滿足口腹的深夜食堂，還是眺望絕美夜景的景觀勝地，甚至是24小時不打烊的美髮、按摩服務，夜晚的台中有不少店家為生活節奏不同的人們提供服務，呈現另一種迷人魅力。

而對於夜歸人而言，即使深夜回家也不需擔心，台中的夜間公車服務326路，串聯新民高中（健行路）、台中車站和靜宜大學之間，在台灣大道上來回行駛，從深夜0:00到04:40按時刻表發車，即便在深夜，也能安全返家。

璀璨夜景 欣賞城市風情

位在龍井區的「啡文學龍井店」，是台中老字號的露天景觀咖啡廳，從傍晚6點半一路營業至凌晨2點半，週五、週六還延長至凌晨3點，是台中欣賞夜景的好去處。

坐在啡文學的戶外露天座位，一邊享用餐點一邊欣賞夜景，感受台中夜晚的迷人魅力。

座落在山頭之中的全戶外露天座位區，空間設計為上下兩層，有著絕佳的地理位置，視野毫無遮蔽，能遠眺城市夜景，遼闊的璀璨燈火宛如一串串寶石項鍊，抬頭一看還有滿天星空，相互輝映。而且，露天座位全都面向夜景景觀，一整排都有美景可賞！

如果傍晚前來，還可以同時欣賞夕陽變換入夜的魔幻時刻。看著夕陽餘暉慢慢消逝，天空染上一層夢幻的藍紫色，山腳聚落亮起萬家燈火，同樣景觀，卻有落日與夜景兩種風情，展現台中美麗的城市光景。

喜歡拍照的人，也不要錯過店裡的打卡布置。一到入口，無臉男彩繪和龍貓巴士站牌俏皮迎客，巴士改裝成的行動餐車就是點餐區，各處隱藏著繽紛的藝術裝置，綠色植栽加上燈飾布置，增添一絲浪漫氣氛，整個空間放鬆自在，成了不少情侶的約會勝地。

坐在啡文學的戶外露天座位，一邊享用餐點一邊欣賞夜景，感受台中夜晚的迷人魅力。

造型救星 深夜的美髮樂園

才剛踏入燈火通明的髮廊，耳邊隨即響起親切的招呼聲，深夜的美髮服務，讓人覺得放鬆愜意。成立5年半的「Virus Hair Salon 24H」，是台中第一間、也是目前唯一一間24小時營業的髮廊，從一中商圈發跡，接著在逢甲商圈開設旗艦店，今年8月，最新的勤美店也即將開幕，全天候滿足客人的美髮需求。

Virus Hair Salon 24H提供24小時美髮服務，全天候滿足客人需求。

「Virus Hair Salon 24H」由夫妻檔Allen和Beta一同經營，本身就是美髮師的Beta，擁有17年的資深經歷，後來在先生提議下一起創業。兩人起初思考，髮廊要如何才能與眾不同？於是率先端出24小時服務，超彈性的營業時間，讓客人隨時都能預約。

不僅服務不打烊，踏進「Virus Hair Salon 24H」，即使只是簡單的洗頭或剪瀏海也可以事先預約，「不管是什麼消費，只要客人願意走進來，我們都很歡迎，」Allen說。特別注意服務細節的他，雖然沒有美髮背景，但也練就一身洗頭的好功夫。

店裡超長的服務時間，受不少客群青睞，像是許多日夜輪班的人，下班就能直接來變髮，也有不少人預約洗頭，回家馬上舒服入睡。而在宜嫁娶的好日子時，更常有新人和主持人，在凌晨3、4點就帶著禮服來做造型，趕上白天儀式的好時辰。Beta透露，甚至有外縣市的客人，晚上臨時起意預約，2個小時後驅車前來，宛如夜貓族的美髮樂園。

Virus Hair Salon 24H提供24小時美髮服務，全天候滿足客人需求。

按摩放鬆 舒緩一天疲勞

累積了一整天的工作疲勞，晚上想好好按摩放鬆，回家更好入眠，不妨就來「春不荖足湯養生行館」體驗由內到外的舒緩之旅。在台中擁有4家分店的春不荖足湯養生行館，24小時營業，店內木質裝潢設計，環境清幽，每個按摩項目都從「足湯」開始。

足湯服務提供4種藥材供客人選擇，包含返老還童（年長虛弱者）、貴妃美人（女性愛美者）、元氣十足（上班壓力者）、捻花惹草（喜愛花草者），各有不同功效，客人一邊泡腳，一邊還有師傅按摩肩頸，開始整個服務流程。接著，依照選擇項目，在身上依序緩緩進行深層按摩，幫助放鬆緊繃肌肉，卸除累積的壓力。

深夜想要按摩放鬆、舒緩壓力，就走一趟春不荖足湯養生行館吧。

春不荖足湯養生行館提供腳底按摩、足湯、全身指壓、油壓、精油SPA等服務，透過師傅的專業手法，放鬆深層肌肉，撫慰疲憊身心。

店裡提供的運動按摩，使用筋膜槍、筋膜刀等專業工具，搭配師傅柔中帶勁的手技，順著肌肉紋理舒緩淺層筋膜的緊繃，對運動後的恢復特別有幫助，還能針對不同運動族群客製化調整。全身放鬆之後，最後再享用春不荖獨家自製的龜苓膏和養生茶，補充滿滿元氣，劃下完美句點。

深夜想要按摩放鬆、舒緩壓力，就走一趟春不荖足湯養生行館吧。

美食集合 深夜食堂精彩開張

半夜想喝咖啡、吃甜點，也沒問題！位於國立台灣美術館附近的「9分之1咖啡」，營業到凌晨1點半，裝潢溫暖明亮，二樓陽台還有植栽點綴的戶外座位區。店內除了各種不同風味的義式咖啡、手沖咖啡外，還提供飯麵、輕食、甜點等。

9分之1咖啡讓民眾即使深夜想喝咖啡、吃甜點也沒問題。

離高鐵站車程大約5分鐘的茶藝館「茶香水舍黎明店」，也營業至午夜，古色古香的窗櫺隔間和桌椅設計，加上大片竹林造景，散發濃濃的人文氣息。店內茶品選擇豐富，也有奶茶、鮮果、特調等茶飲系列，冬季還有季節限定的熱薑茶和桂圓茶。此外，這裡的餐點也不馬虎，有飯麵、火鍋，甚至還有熱炒可點，特別的是，店內還有KTV包廂，特別適合好友聚會歡唱。

不只咖啡與茶飄香，台中還有好多精彩的深夜食堂，像是人氣排隊火鍋店「萬客什鍋」、熱門店家「茶六燒肉」、集深夜咖啡廳、酒吧和藝廊於一身的複合式空間「Art aNew – Gallery & Cafe’」等，多元選擇滿足夜貓子的不同味蕾。

台中有許多精彩的深夜食堂，茶六燒肉就是深夜時段也可以大啖美食的好選擇。