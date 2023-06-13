果香四溢 台中夏季採果樂

【撰文｜蔡蜜綺、攝影｜莊震烽、圖片提供｜新峰農場、好麻吉農場】

每到夏天，香甜的葡萄、多汁的西瓜、脆爽的梨子、鮮嫩的荔枝正逢產季，令人垂涎欲滴。在台中，不少果園開放採果，供遊客體驗田園之樂，享受大自然的美好。

來到觀光果園，熱情好客的果農們不僅種植出優質水果，也樂於分享農業知識和經驗。在水果盛產的季節，果樹綠葉茂盛，結實纍纍，看起來誘人至極。

好麻吉農場：好山好水養出好果

好麻吉農場位於霧峰，種植分夏、冬兩季輪作，主要是以哈密瓜、小番茄為生產重點。其中，9月採收的哈密瓜產期很短，約僅15天，但因為口感綿密、香氣濃郁，成為好麻吉農場第一招牌。摘採哈密瓜時，可先輕按其果實底部判斷，發現已經微軟，外觀呈淡黃色，表示這顆瓜可以採收。

好麻吉的場主陳鼎豐為自家的網紋哈密瓜取名「香妃」，是因為它有獨特的香氣，凡瓜類採收均需後熟，室溫擺放約3天期間，這顆瓜會讓整個房間充滿香味，像噴香水一樣。他表示，哈密瓜在台灣主要產地以南部為主，會選在霧峰種植，其實是看中當地水質甘冽，加上良好的栽培工法，瓜的口感自然綿密好吃。就連霧峰農會也發現「香妃」極具潛力，不僅購買種子供應產銷班，也協助印製紙盒推廣行銷，鼓勵大家齊心合力，共同打造「霧峰香妃」品牌。

至於11月底至5月初盛產的小番茄，則有「玉女」、「蜜3」兩個品種，前者特色是口感很甜、皮薄；後者有傳統蕃茄味，吃起來微酸，並散發淡淡蜂蜜香。小番茄的採摘重點則是色澤變紅才能採，同時採的時候不必含蒂頭，因為小番茄不會因為失去蒂頭而破皮，影響保鮮度，這樣可減輕秤重時的重量，享用時也不必再一顆顆剝除蒂頭，相當方便。

高標準種植好安心

為讓民眾吃得安心放心，好麻吉農場皆利用溫室無毒栽培，適當控制溫度與濕度，隔絕外界氣候影響及病蟲害發生。

陳鼎豐進一步說：「我們的自我要求很高，無毒一定要做到位，果實的農藥殘留檢驗為0.001，比標準值還低很多，幾乎是零殘留。」此外，栽種部分也做了許多措施，像是鋪設抑草蓆絕不用除草劑；以蘇力菌、二氧化氯來殺蟲抑菌，一系列的無毒操作，都是為了消費者的健康。

此外，雖然好麻吉農場遊客眾多，但他們也配合幼兒園、特教班辦理戶外教學，為小朋友解說水果相關知識，對於食農教育的熱心推廣不遺餘力。

好麻吉農場的摘採小番茄體驗，不論大小朋友都可以一起參與。

新峰農場：吃葡萄不用吐葡萄皮！

坐落新社的新峰農場以葡萄聞名，輪廓深邃的場長陳榮雄因常被誤認原住民，而有「酋長」暱稱。四代務農的他，20年前將農場轉型觀光果園，用勤懇與樸實灌溉果樹，香甜碩果經常吸引香港、馬來西亞、歐美等各國遊客慕名而來。

由於新社氣候早晚溫差大，且土質是酸性紅土，使得農場所種的巨峰葡萄果肉紮實，吃起來酸中帶甜、富含香氣。而且能夠一年兩收，產期分別為6月中旬至8月初，以及9月中旬至12月底。

新峰農場以草生栽培管理方式種植果樹，為符合友善耕作要求，不使用除草劑及殺蟲劑，這種友善種植的方法不僅環保，也有助於果實的品質。各種措施包括用網室保護果園，可有效防止鳥害與蟲害。此外，也以套袋技術包覆果串，既避免農藥殘留，又能阻擋東方果實蠅的侵害。

在葡萄的育成過程中，新峰農場還自行調配有機肥，選用牛奶、海藻精、帶殼雞蛋、酵母和糖蜜作為配方成分，是「酋長牌葡萄」卓越品質和口感的祕密武器。酋長也特別強調，自家葡萄是皮、籽都能吃！

葡萄樹下的驚喜約會

而來到農場，當然要試試親手採摘，兼具趣味與成就感，酋長就示範了採摘葡萄需要注意的重點。首先，一手持剪刀，另一手側握住果實串。因為葡萄整串重量不輕，一旦蒂頭被剪掉，就很容易失去平衡而掉到地上。其次，剪的位置要保留葡萄串蒂頭，最好與葡萄藤齊平，採下來之後輕放提籃中。

回到家後，不要洗滌，保留蒂頭，用剪刀一顆一顆剪下葡萄，放進保鮮盒中，存放冰箱冷藏，取出食用仍然非常美味。酋長陳先生說：「因為葡萄非常脆弱，要吃再洗就好，洗的時候直接水沖或在水中輕輕淘一下，避免果實受損。」

坐落新社的新峰農場以巨峰葡萄聞名，果肉紮實、香氣十足。

除了採果體驗，新峰農場會依不同季節舉辦葡萄樹下的午宴、下午茶、野餐、親子體驗、說故事和兒童藝術等活動，在翠綠草地上佈置歐風餐桌，頭頂是一串串的葡萄海，如同置身國外般，氣氛營造得好看又好拍，這幾年來引發不少話題，讓民眾趨之若鶩呢！

新峰農場在葡萄樹下舉辦的各種活動盛宴，彷彿置身歐洲農莊，好看又好拍。

除了葡萄，農場各季節生產的水果也提供採摘，像是2月中旬到清明節的枇杷，新社是枇杷的重要產區，果粒大、色澤佳，香甜可口甚受市場歡迎；4月中旬到5月中旬則是甜蜜桃，農場種植的是品種為福利美的傳統甜桃，已超過40年，果實個頭不大，軟的時候吃媲美水蜜桃口感，硬的時候吃清脆香甜。喜歡親自動手做的話，農場也有推出枇杷膏、枇杷蜜餞、醃桃子等製作體驗，適合全家大小參與喔！

除了葡萄，新峰農場4月中旬到5月中旬則是也有甜蜜桃可採收。