不開車也好好玩！低碳旅行 Chill玩台中

【撰文｜邱睦容、攝影｜莊震烽、圖片提供｜Shutterstock】

站在車站大廳，來往行人匆匆，規劃著接下來要怎麼移動──是要轉搭捷運、公車，或者靠雙腳步行，類似的情形，相信對於有自助旅行經驗的人來說，都不至於太陌生。就用台中逐漸完善的大眾運輸路網，來趟低碳旅行吧！

城市到近郊 說走就走好好玩

全台唯一 三代同堂火車站

台中火車站是許多人到台中旅遊的起點，2016年啟用的第三代車站，屬於高架軌道，至此之後便可用俯瞰的角度欣賞台中街景。新式的站體兼顧各式交通轉乘的需求，是旅遊的最佳起點，出了車站，還有公共自行車（YouBike 2.0）提供24小時租賃，卡片一嗶，立刻出發探索台中。

若不急著啟程，那麼絕對要留點時間到隔壁的第二代車站走走，興建於1917年的老車站，屬於國定古蹟，現在內部則有著「驛二三事」的展覽，訴說著車站過往的風華，並且展示3輛老火車，是鐵道迷不可錯過的景點。再沿著台灣大道多走幾分鐘，有著「台中小東南亞」稱號的東協廣場，則是體驗異國美食的最佳去處。

台中火車站除了有新的站體（上），一旁的第二代車站（下），現為國定古蹟，相關展覽可以參觀，也有乘載著過往歷史的老火車，值得一看。

城市療癒綠植 PARK2草悟廣場

如果想找地方放空一下午、吃點東西，那麼騎上YouBike 2.0，前往「PARK2草悟廣場」是不錯的選擇。甫獲得「德國iF設計獎2023 iF DESIGN AWARD」肯定，這裡不僅有著各式特色植栽，也是一座具有運動休閒功能的公園。

入口處兩棵大型的非洲寶瓶樹是許多人來到此的第一印象，搭配巨石、銀葉橄欖樹，以及點綴其中的仙人掌，彷彿來到了沙漠中的綠洲。仙人掌的種類也不馬虎，搜羅了世界最高的仙人掌品種之一「弁慶柱」、片狀的「胭脂團扇」、手型的「上帝閣」等，以及充滿熱帶風情的「龍血樹」、「亞龍木」。植物的選種考量了台中的氣候與地理特性，低緯度旱生的植物，大大減少了澆灌的需求，但又兼顧著景觀。

這裡的植物都由入口處旁的塊根植物專賣店「酉5pm」一手打造。入內，玻璃溫室由一棵爬滿各類植物的中央柱撐起，環繞著的是各式仙人掌、多肉植物、雨林植物，此外也販售有各式園藝資材，供愛好者們一次選齊。此外，也別錯過多肉造型的雞蛋糕與仙人掌冰淇淋，在植栽包圍的自然感中享受愜意的午茶。

除了植物，這裡也集結了正宗韓式鐵桶烤肉「新村站著吃烤肉」、地中海料理 「TOASTERiA CAFÉ」、全時段餐酒館「Sunday in the Park」等，是適合三五好友相約放鬆的秘密花園；如果想小酌一杯，B1也進駐了亞洲50大酒吧「Draft Land Taichung」。下沉式戶外廣場的公園設計，提供所有到訪者帶著一杯咖啡、飲料或小點心，隨意地選擇一座由鷹架與木棧板打造的休息區，在悠哉的氛圍中消磨時間；甚至也可以自備籃球與桌球，在植物叢林中來場即刻的城市競技。如果碰上週末，那麼更有隨機的表演活動、各式文創市集，讓悠揚樂聲與熱鬧氣氛，點亮繁忙的日常生活。

PARK2草悟廣場結合了公園、店舖和藝文生活，既好看又好吃好逛。

塊根植物專賣店「酉5pm」一手打造PARK2草悟廣場的療癒綠植。

生態公園與名建築 秋紅谷、國家歌劇院

公園綠地是低碳旅行的好選擇，秋紅谷景觀生態公園，從捷運市政府站轉乘公車或騎YouBike 2.0就可抵達，「下凹式」的設計為其著名特徵。

公園內栽種大量植栽調節空氣與溫度，植物的灌溉用水也是就近使用湖水。走入秋紅谷，隨著腳步往下走，暫離都市塵囂，微風帶來的涼爽感，讓人忍不住大口呼吸，從頭到腳都投入大自然的懷抱裡。

走訪公園之外，也可順道參觀由日本名建築師伊東豊雄所設計的國家歌劇院，以「美聲涵洞」概念所設計的曲牆、孔洞與管狀建築，呼應了「聽的建築」的本質，而在夜間明暗的燈光裡，更能展現「壺中居」外型的特色，如同酒瓶的曲線，隱喻了觀眾沈醉在精彩節目的姿態。內部的開放空間，一樓有特色品牌進駐，囊括具有台灣特色的手工藝與文創商品，若想待久一點，還有餐廳、咖啡廳、甜點店可選擇。

「下凹式」設計的秋紅谷景觀生態公園，彷彿一座都市裡的綠洲。

燈光的明暗與建築的曲線，讓台中國家歌劇院在夜晚更引人注目。

近郊絕美落日 高美濕地

揮別都市叢林，不妨搭上海洋藍車身的「高美線309」專車，便能輕鬆抵達海線。過去想從市區前往高美濕地一睹美景和日落，需轉乘兩班公車，耗費近2小時，現在搭乘專車309不僅不用轉車，車程也只要約1小時，約30分鐘就有一個班次，十分方便。

從堤防沿著木棧道走，腳下充滿孔隙的濕地是多種生物的天堂，光是螃蟹就有超過20種，當然還有彈塗魚，以及來濕地覓食的黑面琵鷺、唐白鷺、魚鷹等鳥類。遊客們可脫下鞋子、走上濕地，用皮膚感受腳下的觸感，與濕地上的螃蟹、貝類來個不期而遇。

傍晚時的夕陽美景，讓棧道和濕地上的人潮逐漸聚集。當太陽慢慢沉入海平面，蒸騰的熱度消散，橙紅色的餘暉反射在濕地上，染紅了天際的雲朵，而綿延的風車大道，景色像是沒有盡頭，因夕陽而背光留下的剪影，成了鏡頭中的美好回憶。

看了這麼多美景敘述，現在，讓我們把所有的心力都留給探尋世界的眼光，一場城市輕旅，說走就走。

走到高美濕地的木棧道盡頭，有許多遊客會脫下鞋子漫步濕地。

高美濕地豐富的生態與日落美景，吸引不少人前來拍攝。