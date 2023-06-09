台中第三市場 藏身巷弄的台式點心

【撰文｜吳宥穎、攝影｜莊震烽】

離台中火車站約莫1公里的第三市場，周邊有文化部文化資產園區以及民意街文創市集，是集美食、文創和娛樂休閒為一體的特色市場。

市場內及鄰近區域，除了各種小吃，更有各具特色的台式點心，有鹹有甜，適合作為午茶、餐間小點，讓人吃得滿足！

>>枋記涼圓

從民國40年就開始經營的枋記涼圓，至今傳承三代，已經是超過一甲子的老店，販售的不是甜的涼圓，而是包滿肉丁的鹹涼圓。咬下一口，內餡包著筍丁和口感紮實的豬肉塊，再配上清爽的小黃瓜，和特製的甜辣醬一起入味，酸甜辣3種味道融合得恰到好處，冰涼的口感十分適合當作炎炎夏日的午後小點心。

買回家若是沒有第一時間食用，也可放在冰箱冷藏2至3天，冷凍甚至可以放到一個禮拜，解凍後蒸過即可享用，雖然外皮的Q度會下降一些，但涼圓吃起來更軟，不同口感一定要體驗看看！

枋記涼圓

地址：台中市南區第三市場（和平街與台中路口附近）

電話：0932-501-006

營業時間：8:00~12:00

枋記涼圓Q彈的外皮加上紮實內餡，讓人食指大動。

超過一甲子的老店枋記涼圓，至今由第三代傳承好滋味。

>>周記上海脆皮烤饅頭

有別於傳統的中式蒸饅頭，位於第三市場的周記上海脆皮烤饅頭，將饅頭搖身一變成為可愛的小點心，口味更是鹹甜都有。

周記上海脆皮烤饅頭堅持每天現場製作，共有4種口味：想吃烤饅頭最單純的味道，可以點上原味品嘗，外皮烤得酥脆，內層Q彈有嚼勁，吃得到麵香味；喜歡吃甜的可以試試花生和巧克力口味，清爽的甜味微甜而不膩，底層還有芝麻的芳香佐味，連吃好幾顆都感覺不過癮；偏好鹹味的則可來幾顆蔥花饅頭，青蔥的味道鹹中帶甜，越吃越好吃！而且，每顆烤饅頭只要不到10塊錢的銅板價，到第三市場千萬不能錯過喔！

周記上海脆皮烤饅頭

地址：台中市南區台中路120號貴族世家旁

電話：04-22226568

營業時間：10:00~19:00

實惠的銅板價讓周記上海脆皮烤饅頭總有排隊人潮，有機會前往記得別錯過鹹甜的蔥花饅頭喔！

>>洪記草屯麻糬

在第三市場旁，有一家麻糬即使只賣一種口味，也能賣成將近一甲子的老店。

乍見洪記草屯麻糬販售的麻糬，一定會驚訝於紮實的份量。外皮輕輕一拉，軟Q又十分有彈性，內餡則使用當日現炒的紅豆泥、芝麻、花生拌勻，不含人工糖精，吃起來沒負擔，相當爽口。

洪老闆也特別強調，他們至今仍堅持每道工序都不能省略，所以製作麻糬特別費時。從生糯米泡水完開始碾碎、製漿排水煮製成半成品糯米糰，再製成麻糬的外皮；內餡也毫不馬虎的照古配方比例翻炒、拌泥。這就是他們多年來為什麼都沒開發新口味的原因。然而進門的客人中，有許多都是吃了幾十年的老顧客，也許就是洪老闆多年不變的堅持，才讓他們對洪記麻糬也始終如一吧！

洪記草屯麻糬

地址：台中市南區正氣街7號

電話：04-22870101

營業時間：8:30~20:00（當日賣完為止）

紮實大顆且為長條形是洪記草屯麻糬的特色。

>>順口香麥仔煎

在信義南街和民意街的交叉口，每到下班、下課時段，順口香麥仔煎的攤位前，總是有絡驛不絕的人群排著隊，等老闆現做麥仔煎。親自走一趟，就能知道生意好的原因在哪。厚厚的麵漿舖滿整個大鍋，老闆撒餡料的份量毫不手軟，鹹味的高麗菜幾乎滿到鍋沿，光是視覺就已經感到滿足。起鍋之後，大份量的麥仔煎切成三等份，外皮邊緣酥脆，加上脆甜可口的高麗菜內餡，就是一份誠意十足的台式古早味點心。

若是喜歡甜的，也推薦點花生芝麻，滿滿的花生粉和芝麻粒一樣夠份量，微甜的花生糖粉混上芝麻獨特的香氣，外脆內軟的口感，搭配獨特風味，讓人吃一口就很難停下來！

順口香麥仔煎

地址：台中市南區信義南街民意街口（第三市場A-54號）

電話：0933-452-947

營業時間：10:00~18:00

現點現做加上滿滿的餡料，順口香的麥仔煎光用看的就令人滿足！

>>榮記餅店

台式馬卡龍又叫做「牛粒」，因為口味貼近在地而大受歡迎。在第三市場巷弄裡，經營超過50年的榮記餅舖，就是靠台式馬卡龍風靡許多人。榮記餅舖的台式馬卡龍有3種口味：原味清甜，裡面加上少量的奶油，奶香十足；草莓和巧克力馬卡龍則分別用了紅麴粉、巧克力粉，口感Q軟蓬鬆、甜而不膩。

廖老闆也推薦店內傳統的古早味點心──水蒸鹹蛋糕，上面灑上了自製的油蔥酥，搭配竹筍、魯肉炒出的肉餡，鹹與甜的口感絕配。此外，還有香片酥、紅豆小丸子、牛奶棒等小西點，傳承已久的老手藝讓樸實的餅舖充滿美味的寶藏等饕客發掘！

榮記餅店

地址：台中市南區復興路三段370巷11號

電話：04-22260581

營業時間：8:00~18:00

經營超過50年的榮記餅舖，靠樸實卻美味的台式馬卡龍吸引許多客人上門。