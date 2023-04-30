青秀樂台中！打造一站式求職服務 青年成功就業金安薪

【照片提供｜台中市政府勞工局、撰文｜陳怡如、攝影｜黃建彬】

每當紅豔的鳳凰花開，就是學生揮別校園，踏入職場的重要時刻。為了協助青年就業，台中市府推出「青秀樂台中」計畫，透過一站式的多元服務，讓青年朋友順利接軌職場。

戴上VR眼鏡，隨即進入企業現場，隨著視線移動，可360度探索工作環境，企業主管還現身說法介紹工作內容和薪資待遇，如此身歷其境的公司簡介，就在台中市政府與日本三井購物中心LaLaport攜手舉辦的徵才活動中。透過「VR360度職場接軌系統」，求職者即使沒有親臨公司，也能實際感受企業環境。

VR360度職場接軌系統，可讓求職者實際感受企業環境。

像這樣內容豐富的徵才活動，今年預計將舉辦600場，這些都是「青秀樂台中」計畫的一環。台中市就業服務處處長李美麗指出，「青秀樂台中」計畫特別瞄準29歲以下的青年，推出透過整合多元的就業措施，協助青年畢業即就業，也希望北漂、南漂的青年可以回到家鄉，根留台中，「計畫的訴求很簡單，就是1通電話、3個階段、9項服務、一次滿足」。

「青秀樂台中」的3大階段，涵蓋青年求職的3段歷程，包含職涯探索期、求職準備期和就業媒合期，每個階段都提供3項服務，青年可連絡市府27處就業服務據點，透過一站式的職涯規劃服務，協助青年求職無礙。在市府的齊心努力下，2011年台中市25歲至29歲青年失業率為5.3%，為六都最低。

職涯探索期：首創職場攻略桌遊

許多青年可能都面臨摸索未來職涯的過程，在一開始的職涯探索期，最重要的就是協助青年找到興趣和職業性向，透過「職業適性診斷與諮詢」，幫助青年了解自身興趣和能力；針對失業已久或心因性問題而對就業卻步的求職者，也能和心理諮商人員聊聊，跨出求職第一步。

台中市府還發揮創意，首創獨家設計的「職場攻略卡」桌遊，結合美國著名的職業指導專家John Holland提出的6大類人格特質，深入學校讓學生試玩，從遊戲過程盤點個人優勢。

透過「職場攻略卡」桌遊能讓青年更了解職場面貌與求職技巧。

想在求職前率先體驗工作內容，也能參加市府舉辦的「職場體驗活動」，實際帶領學生參訪企業、實作體驗，今年預計辦理100場，活動特別選擇年輕學子有興趣的行業，像是模擬開飛機的機師體驗、飯店業的房務人員體驗、電商行銷人員、電台配音員、動畫製作公司等，「每次開放報名，很快就會額滿！」

求職準備期：提供即戰力！

進入求職準備期，關鍵是要有好的履歷和面試應答技巧，才能在眾多應聘者中脫穎而出。市府推出「履歷健檢」和「面試技巧指導」，安排專人一對一諮詢，助攻青年寫出一份吸睛履歷；今年還特別新增團體面試工作坊，模擬團體面試的真實氛圍，即使參與多人面試也不怕。

藉由一對一履歷健診，可讓專家協助青年充實履歷資訊。

求職準備也要知己知彼，才能百戰百勝，「職場導航」活動邀來企業主管前進校園舉辦講座，現身說法分享產業經驗談。同時也在校內舉辦求職行前會，直接請企業介紹職缺與現場面試，讓畢業生在求職前，就能掌握具體的準備方向。

台中市就業服務處每年辦理的各種職場體驗，深獲青年學子喜愛。

就業媒合期：「三金」獎助最有感

最後的就業媒合期，求職者最在意的就是職缺機會，透過舉辦「專案徵才活動」，有針對單一廠商的徵才專場，也有聯合徵才，不管想找什麼職缺，都不怕沒機會。

在成功媒合就業後，市府更提供實質補助，幫助青年順利就職。「就業金安薪」整合地方和中央資源，以「三金」獎助青年。第一金是「跨域補助金」，只要推介的就業地點與求職青年日常居住處所距離30公里以上，便提供交通補助金、搬遷補助金和租屋補助金。第二金是「短期職場適應金」，針對弱勢青年提供3個月的職場學習津貼，對於初期適應職場很有幫助。

第三金是「上工獎勵金」，經推介就業，連續工作滿6個月就有2萬5,000元獎勵，去年台中市府更創全國首例，針對弱勢青年連續就業滿3個月和6個月，各再加碼5,000元補助，等於市府最高給予3萬5,000元。去年「就業金安薪」共有2,369人受惠，補助金額近1,800萬元，「這是青年最有感的服務，有效增加青年的求職動力。」

最貼心的是，以上提到的所有服務，市府還打造「一站式就業服務」，只要到27個就服站，就能預約專人協助，「我們採單一窗口、固定專人、一案到底，不管求職遇到什麼問題，都由同一位就服員負責，快速又便捷。」

針對青年求職的就業媒合期，台中市就業服務處舉辦各種專案徵才活動，提供更多機會。

就服處暖心陪伴 度過求職三大階段

「透過3個階段、9項服務，讓青年在職涯發展過程中，都有就服處的陪伴。」去年，15-29歲新登記的求職者有近2萬人，推介成功者超過1萬6,000人。

在就服處的協助下，也有不少暖心故事。曾有位聽障的求職青年，在求職時一直受挫，經過就服員推介，最後順利就業，這位青年特別寫信到市長信箱，感謝就服員協助就業。

針對即將到來的畢業季，27個就服站也主動出擊，和台中17所大專校院合作，前進校園就業博覽會設攤宣導，在學校大型活動現場也進一步派員駐點，即時提供就業諮詢，並協助青年填寫求職登記表，方便後續媒合工作。

針對「青秀樂台中」各項活動資訊，也上架至「台中市政府就業服務一鍵Catch管理平台」，方便青年查詢、報名，從畢業前夕就超前部署、預做準備，順利踏出求職第一步。